艾芬豪矿业与业界领袖和刚果政府共同承诺 进行详细讨论以解决刚果2018年矿业法所带来的问题

刚果民主共和国金沙萨, March 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — 艾芬豪矿业 (TSX: IVN; OTCQX: IVPAF) 对于采矿业代表和刚果民主共和国总统约瑟夫•卡比拉•卡邦格 (Joseph Kabila Kabange) 昨天作出的承诺表示欢迎。双方承诺继续展开富有成效和互利的讨论，以解决业界所关注刚果2018年矿业法的问题。

这项承诺是刚果总统约瑟夫•卡比拉•卡邦格、矿业部长Martin Kabwelulu、政府高级成员和在刚果运营的国际矿业公司的高级行政人员，在刚果首都金沙萨举行长达六小时具有建设性和积极成果的会议之后所发表的联合声明的一部分。参与会议的人士包括洛阳栾川钼业集团、Glencore及Randgold的首席执行官，以及MMG和紫金矿业的高级行政代表，而艾芬豪矿业则由执行主席罗伯特•弗里兰德代表出席。

联合声明指出，总统卡比拉向业界代表保证，他们关注因刚果矿业法的修订而对于他们在刚果的业务所造成的影响，将会通过具有法律约束力的采矿规章解决。

矿业部长Martin Kabwelulu及业界领袖于2018年3月7日深夜 (紧随六小时会议之后) 在金沙萨招开的联合新闻发布会的现场录像已上载于﹕https://youtu.be/WTl-EMl4J3g。

关于艾芬豪矿业

艾芬豪矿业目前正推进其位于南部非洲的三大主要项目﹕1) 位于南非布什维尔德杂岩体地带北部的Platreef铂-钯-金-镍-铜矿勘探区矿产开发；2) 位于刚果中非铜矿带的Kamoa-Kakula一级铜矿勘探区矿产开发和勘探；以及3) 同样位于刚果铜矿带的历史悠久、高品位Kipushi锌-铜-银-锗矿改善工程。详情请浏览﹕www.ivanhoemines.com。

联系方式

投资者

Bill Trenaman +1.604.331.9834