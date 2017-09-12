艾芬豪矿业进一步讨论在刚果民主共和国、历史悠久的Kipushi锌-铜-银-锗矿展开新生产时代

Kipushi大锌矿床的测量和指示矿产资源矿石量

估计达1,020万吨，锌品位34.9%

Kipushi成功回复稳态生产后

将会成为全世界最高品位的主要锌矿

预可行性研究预计于今年晚些时候发表；

矿场修复工程进展理想

目前正进行钻孔工程

以扩大和提升Kipushi的推断资源矿石量

刚果民主共和国Kipushi, Sept. 13, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — 艾芬豪矿业(TSX: IVN) (OTCQX: IVPAF) 执行主席罗伯特•弗里兰德 (Robert Friedland)及首席执行官Lars-Eric Johansson今天宣布，目前与政府机构Gécamines和Société Nationale des Chemins de Fer du Congo (以下简称“SNCC”)以及潜在项目融资人，对位于刚果民主共和国(以下简称“刚果”)的Kipushi升级锌-铜-银-锗矿正在进行磋商，并且推进协议以展开Kipushi矿商业生产的新时代。 Gécamines是刚果国有矿产公司以及艾芬豪Kipushi项目的合作伙伴，SNCC是刚果的国家铁路公司。

Kipushi矿由艾芬豪矿业(68%)和Gécamines (32%)的合资企业Kipushi Corporation (以下简称“KICO”)所拥有，位于中非铜矿带的上加丹加省，距离卢本巴希省府西南面约三十公里，位处赞比亚国际边境一公里内。

过往成功的历史成就了 Kipushi 矿富有的未来 — 以及静待时机的大锌矿床

Kipushi矿由Union Minière建设及运营了42年，并于1924年投产，在地表以露天阶段式采矿法录得18%铜，是当时全世界最富有的铜矿。然后，Kipushi矿转变为非洲最富有的地下铜、锌和锗矿。国有企业Gécamines 于1967年开始接手管理Kipushi矿，并运营矿场至1993年。

在69年期间，Kipushi矿合共生产了六千万吨矿石，拥有11%锌品位和约7%铜品位，产出660万吨锌和四百万吨铜，同时在1956年与1978年间生产了278吨锗和12,673吨铅。由于精矿被运送到比利时，而且在殖民时代并没有公开贵金属的回收率，因此没有当时贵金属产量的正式纪录。然而，艾芬豪矿业目前在Kipushi富锌和富铜矿床进行钻孔工程时发现了重大的银价值。

Kipushi矿的过往产量大部分来自断裂带 — 最初以露天阶段式采矿法开采的富铜和锌陡倾矿体。断裂带沿着碳质白云岩的见矿厚度延伸至地表以下最少1,800米深度 (见图2)。Kipushi矿的创始开采年代于1993年结束，由于当时的经济和政治因素而一直以保养和维护管理。

Kipushi矿停产之前，Gécamines在地表以下约1,250米深度发现大锌矿床，与生产断裂带相邻 (见图2)。大锌的矿产资源从来未被开采。艾芬豪的钻孔工程已经提升并扩大了大锌矿床的测量和指示矿产资源，估计矿石量为1,020万吨，锌品位34.9%、铜品位0.65%、银品位19克/吨和锗品位51克/吨 (以7%锌边界品位计算)，估计含有78亿磅锌金属。

目前，Kipushi矿计划恢复生产，初部将会重点开采大锌矿床。

采取关键步骤

Kipushi 矿迈向开采的新时代

KICO在Kipushi矿进行的地下基建翻新工程进展十分理想，为重新开始矿场的商业生产作好准备。地下改善计划将近完成，KICO目前会把重点转移到Kipushi地表基建的翻新和改善工程，以处理和加工Kipushi的高品位锌和铜资源。

目前，矿场重新开发的计划正如2016年5月的独立初步经济评估報告所述，包括两年建设期，迅速加快生产至预期的稳态产量每年53万吨锌精矿。

目前正在进行预可行性研究以完善初步经济评估的结果，并且优化矿场重新开发的计划、开采年限运营成本和初期资本成本，为矿场重新投产所需作好准备，并已考虑到至今已投放大量资金作重要修复工程用途。艾芬豪预计在今年年底前完成预可行性研究。

弗里兰德先生说﹕“KICO团队包括超过390名刚果当地人，他们表现出色，安全地改善了矿场的地下基建，为重新投产作好准备。”

“Kipushi矿的锌品位极高，有潜力成为全世界规模最大而成本最低的锌生产商之一，同时生产大量的铜、银和锗。随着目前锌市场长远看好，我们期待与合作伙伴Gécamines、潜在项目融资人以及我们的Kipushi团队共同努力，尽快完成矿场余下的开发计划。”

弗里兰德先生补充说﹕“2016年5月发表初步经济评估后，我们在地下基建的改善计划取得了重大的进展，快将达成愿景，打造Kipushi成为世界级锌矿产业的目标。”

Kipushi 矿恢复生产后将会成为全世界最高品位的主要锌矿

预可行性研究将会集中在开采Kipushi的大锌矿床，估计测量和指示矿产资源矿石总量达1,020万吨，锌品位34.9%。根据领先的国际行业研究和顾问集团Wood Mackenzie，这个出色的品位较全世界第二高品位的主要锌项目的测量和指示矿产资源高出超过两倍。

除了大锌矿床外，Kipushi拥有数个富铜地带，含有银、锗和锌金属。富铜的Série Récurrente地带、断裂带和断裂带分支的测量和指示矿产资源矿石总量为163万吨，铜品位4.01%、锌品位2.87%及银品位22克/吨(以铜边界品位1.5%计算)，含有1.44亿磅铜金属。这些地带的推断矿产资源矿石总量为额外的164万吨，铜品位3.30%、锌品位6.97%以及银品位19克/吨。

图1﹕世界十大锌矿 (按2019年产量预测排名)。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/992215cb-37c9-418f-8247-524c082f456b

信息来源﹕Wood Mackenzie。注﹕Wood Mackenzie的独立研究总结，Kipushi项目一旦投入生产，其预测产量和原矿品位将会在全世界的主要锌矿中名列前茅。Wood Mackenzie以Kipushi项目的开采年限期间平均年产量281,000吨锌和锌原矿品位32%，分别与2019年预测的产量和锌原矿品位作比较。

矿场修复工程进展理想

Kipushi 矿场的主要生产矿井五号矿井，已经进行改善工程和重新试调。主要的工作人员和材料提拉机已进行改善和翻新工程，以符合全球行业标准和安全规则。五号矿井的岩石起吊提拉机起吊容量达每年180万吨，目前正进行改善工程，预期在下年年底全面投入服务。

地下改善工程继续进行，包括五号矿井底部的破碎机和岩石装运设施，以及大锌斜坡通道与五号矿井之间的1,150米水平主要运输通道。工程预计在2018年第一季度末之前完成。

初步经济评估和预行可性研究指出，大锌矿床计划采用分段深孔空场法 (sublevel long hole, open stoping) 为主要开采方法，并以水泥回填。毗连的矿场回填后，预期会以支柱撤退采矿法 (pillar-retreat) 开采顶柱。大锌矿床预计经由现有的斜坡道作业，而不需要任何重大重建工作。计划主要作业平台以60米垂直间距，每30米间距分隔。

图2：Kipushi 矿剖面示意图。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6efc20b5-b707-4371-a51d-f16abde99e28

预可行性研究的优化锌加工法

根据最近的额外冶金测试和权衡研究，艾芬豪对预可行性研究的规划加工厂设计作出修改。优化的加工厂使用重介质选矿(以下简称“DMS”)，然后加入研磨和浮选法回收工场。新增的研磨和浮选法回收工场，能够改善精矿品位和回收率的组合，比最近冶金测试确定单是由DMS工厂能达到的更为优秀。DMS是一个简单的密度含量技术，初步测试显示Kipushi物质取得正面结果，在废矿(以白云石为主)和矿化体(闪锌矿)之间有足够的密度差别。另外，在DMS加入研磨和浮选程序提高精矿品位，预期可增加项目的经济效益。

鉴于Kipushi矿极高品位的重要锌资源，以及富有铜、银和锗等潜在副产品，艾芬豪和Gécamines的技术团队正在继续研究额外的下游加工方案。

目前正进行钻孔工程计划以扩大和提升推断资源 量

Kipushi矿6,500米共41个钻孔的地下钻孔工程计划即将完工，计划包括六个冶金钻孔，以及位于断裂带、Nord Riche及南锌地带的35个资源钻孔，把推断资源扩大和提升至指示资源。艾芬豪预计在收到钻孔工程计划的所有分析结果后，将会在今年晚些时候发表Kipushi的最新矿产资源估算。

艾芬豪于2015年进行勘探钻孔工程，成功确定大锌矿床和断裂带沿深处和南面延伸。同时，在断裂带和断裂带相邻下盘的断裂带分支亦发现了额外的高品位铜-锌-银-锗矿化体。

锗是一种战略性金属，主要应用于光纤系统、红外线光学、高效太阳能电池设备和光二极管 (LED)。目前，锗的现货价格约为每公斤1,650美元。

与刚果国家铁路展开合作协议

艾芬豪与SNCC已展开一项新的合作协议，修复连接Kipushi矿和刚果国家铁路已停驶的支线，以及连接刚果铜矿带和南非德班海港的整条南北铁路走廊。

Johansson先生说﹕“艾芬豪与SNCC目前正就铁路修复工程的基建融资协议细节和支线的运营条款进行商议。”

“这项公共基建合作项目，反映了艾芬豪矿业与刚果国有电力公司La Société Nationale d’Electricité成功建立的持续合作伙伴关系，共同修复三座水力发电厂。”

图3﹕锌价格高于每磅1.40元，处于十年高位。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f682f2b-6b3a-4996-b1e4-bf2fbcf3c0f6

图4﹕目前的铜价格高于每磅3.00元。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e2d64fd-b459-47c3-b1f0-100c38edde5f

2016 年 5 月的初步经济评估结果显示， Kipushi 矿具有非常可观的经济价值，

特别考虑到当前的锌价格

(除非另有指明，本新闻稿所载的所有数字均以美元计算。)

Kipushi矿重新开发计划的独立初步经济评估报告于2016年5月发表，以假设基础、长期锌价格每吨2,227元(每磅1.01元)计算。报告描述Kipushi矿的重新开发计划为地下矿场，在十年的开采年限期间，平均每年生产53万吨锌精矿(包括铜副产品)，现金成本总值约每磅锌0.54元。

初步经济评估的重点包括﹕

以 长期锌价格每吨 2,227 元 ( 每磅 1.01 元 ) 计算 ，税后净现值为 5.33 亿元 ( 实际折扣率 8% ) 。

以长期锌价格每吨 2,227 元计算，税后实际内部收益率为 30.9% 。

以长期锌价格每吨 2,227 元计算，税后项目回本期为 2.2 年。

相对全新的开发项目，利用现有的地表和地下基建，可显着减低重新开发的资本和缩短恢复生产所需的时间。

开采年限期间，平均现金成本每磅锌0.54元；投产后，预计Kipushi矿将会成为世界现金成本最低的锌生产商之一。

假设初步经济评估以长期锌价格每吨3,000元(或每磅1.36元，与目前锌现货价格相若) 计算，则税后净现值为12.7亿元 (实际折扣率8%)。

同样地，根据初步经济评估的信息，并假设长期锌价格每吨 3,000 元，税后内部收益率则为 53.3% ，而税后项目回本期为 1.1 年。



另外，初步经济评估采用基础假设的锌处理费每吨200元，大幅高于目前锌精矿市场所见的价格。

表1﹕税后净现值 (折扣率8%) 对于不同锌价格和折扣率的敏感度分析 (百万元)。

折扣率 锌价格(元/吨) $ 2,000 $ 2,227 $ 2,500 $ 2,750 $ 3,000 未折现 $ 719 $ 1,076 $ 1,507 $ 1,901 $ 2,295 5 % $ 436 $ 696 $ 1,008 $ 1,293 $ 1,577 8 % $ 315 $ 533 $ 794 $ 1,032 $ 1,269 10 % $ 249 $ 444 $ 677 $ 889 $ 1,101 12 % $ 193 $ 368 $ 577 $ 767 $ 957

Kipushi重新开发计划的初步经济评估报告，由澳大利亚阿德莱德的OreWin Pty. Ltd.与南非约翰内斯堡的MSA Group (Pty.) Ltd.，按照加拿大“国家第43‐101号文件” — 矿业项目的披露标准 (以下简称“NI 43-101”) 编撰。

KICO团队成员在Kipushi矿的1,150米水平安装新的输送带滚筒，

作为基建持续改善计划的其中一部分。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/724847d5-6b6b-4fc5-b288-61da1e5148ce

Kipushi矿一系列全新的地下开采设备其中一台Scooptram铲运机和运输卡车。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc1ff617-a768-4451-a62f-260161c9500b

位于五号矿井底部的地下岩石破碎机进行焊接以升级和恢复运作。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c47d1db9-62b6-4049-b2fd-262352d0e7fb

Kipushi矿位于1,210米水平的升级水泵站。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8807fda-470d-4e06-b0fe-86482c5efee6

Titan地下钻孔工程团队成员。6,500米的钻孔工程计划即将完功，

把推断资源扩大和提升至指示资源。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7dfe8778-dd71-42f8-b175-a58100f6cb90

KICO 团队成员与Kipushi五号矿井的起吊提拉机。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5cb0a65-a2e5-43d1-af35-7f27f0977f79

KICO的技术服务包括精密的加工，推动了Kipushi的改善工程以恢复生产。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f351738-d9c6-4e62-9f46-d3565e605d21

于Kipushi矿四号矿井安装全新的大容量通风机。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2014d0d-a170-4937-a31c-0773c6b6f19b

Kipushi矿的芯棚，五号矿井的井架位于背景的左方。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/71e43206-8e23-42be-b8f8-90970602c4d6

在Kipushi五号矿井井架傍进行预备安全会议 (右) 。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2313bb28-402f-4808-b584-f771dde589a7

表2：Kipushi富锌矿产资源 (以锌边界品位7%计算 ) — 2016年1月23日。

地带 类别 吨

(百万) 锌

% 铜

% 铅

% 银

克/吨 钴

ppm 锗

克/吨 大锌 测量 3.59 38.39 0.67 0.36 18 17 54 指示 6.60 32.99 0.63 1.29 20 14 50 推断 0.98 36.96 0.79 0.14 7 16 62 南锌 指示 0.00 - - - - - - 推断 0.89 18.70 1.61 1.70 13 15 43 总值 测量 3.59 38.39 0.67 0.36 18 17 54 指示 6.60 32.99 0.63 1.29 20 14 50 测量和指示 10.18 34.89 0.65 0.96 19 15 51 推断 1.87 28.24 1.18 0.88 10 15 53 含金属量 地带 类别 吨

(百万) 锌

(百万磅) 铜

(百万磅) 铅

(百万磅) 银

(百万盎司) 钴

(百万磅) 锗

(百万盎司) 大锌 测量 3.59 3,035.8 53.1 28.7 2.08 0.13 6.18 指示 6.60 4,797.4 91.9 187.7 4.15 0.20 10.54 推断 0.98 797.2 17.1 3.0 0.23 0.03 1.96 南锌 指示 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 推断 0.89 368.6 31.8 33.5 0.38 0.03 1.23 总值 测量 3.59 3,035.8 53.1 28.7 2.08 0.13 6.18 指示 6.60 4,797.4 91.9 187.7 4.15 0.20 10.54 测量和指示 10.18 7,833.3 144.9 216.4 6.22 0.33 16.71 推断 1.87 1,168.7 49.6 36.8 0.61 0.06 3.21

注：

所有报表数据已被四舍五入，因此可能会出现轻微的计算误差。 矿产资源不属于矿产储量，并不显示其具经济潜力。 矿产资源以实地矿产资源总值汇报。 金属量以金衡盎司或常衡磅的倍数作汇报单位。 边界品位根据以下假设计算﹕锌价格每磅1.02元、开采成本每吨50元、加工成本每吨10元、一般行政开支和持有成本每吨10元、运输55%锌精矿每吨375元、锌回收率90%和应支付锌85%。

图5﹕世界二十大锌矿项目 (按含锌量计算)。

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ceb4e6a6-8853-4770-bec2-32a82b9519a4

信息来源﹕Wood Mackenzie。注：上述项目的所有个别金属吨量和金属品位以等值计算 (Kipushi项目除外)，并根据公开披露由Wood Mackenzie编撰。Wood Mackenzie以长期价格作假设，将所有金属品位转换成锌等值品位。

关于 Kipushi 矿

历史悠久的高品位Kipushi铜-锌-银-锗矿位于刚果中非铜矿带，邻近Kipushi镇，从1924年至1993年间运营。

Kipushi矿从1993年开始进行保养和维修方案，但其后由于水泵长期缺乏保养，在2011年初出现水浸的情况。艾芬豪矿业在2011年11月收购Kipushi项目的68%权益，并立即接手重新开发及进行排水和钻孔工程。2015年12月，艾芬豪为Kipushi矿的地下基建进行改善工程，五号矿井的水位已抽至低于主要水泵站在地下1,210米的水平，是Kipushi矿的一个重要里程碑。目前，水位维持于1,210米以下的水平，提供畅通和安全的通道由矿场前往所有主要的地下工程，包括大锌矿床。

合资格人士、质量控制和保证

本新闻稿载有的科学和技术信息，已经由艾芬豪矿业项目地质及评估副总裁兼首席地质学家Stephen Torr审阅和批核。Torr先生是根据“国家第43‐101号文件”条件的合资格人士，并非独立于艾芬豪。Torr先生已核实本新闻稿所披露的技术数据。

艾芬豪已经为Kipushi项目编撰及提交了合符“国家第43‐101号文件”的最新独立技术报告“Kipushi锌-铜项目， Kipushi 2016年初步经济评估” (2016年5月)，报告已载于www.sedar.com内本公司的SEDAR部分以及本公司网站www.ivanhoemines.com。技术报告包括本新闻稿所载Kipushi项目矿产资源估算的生效日期以及假设、参数和方法的相关信息，以及本新闻稿对于Kipushi项目所作科学及技术性披露的数据核实、勘探程序、样品制备、分析和保安，以及其他相关事项的信息。

关于艾芬豪矿业



艾芬豪矿业目前正推进其位于南部非洲的三大主要项目﹕1) 位于南非布什维尔德杂岩体地带北部的Platreef铂-钯-金-镍-铜矿勘探区矿产开发；2) 位于刚果民主共和国中非铜矿带的Kamoa-Kakula一级铜矿勘探区矿产开发和勘探；以及 3) 同样位于刚果铜矿带的历史悠久、高品位Kipushi锌-铜-银-锗矿改善工程。详情请浏览﹕www.ivanhoemines.com。

联系方式

投资者

Bill Trenaman +1.604.331.9834

媒体

北美﹕Bob Williamson +1.604.512.4856

南非﹕Jeremy Michaels +27.82.772.1122

网站﹕www.ivanhoemines.com

前瞻性信息的警戒性声明

本新闻稿载有的某些陈述可能构成适用证券法所订议的“前瞻性陈述”或“前瞻性信息”。该等陈述涉及已知和未知的风险、不明朗因素和其他因素，可能导致本公司的实际业绩、表现或成就、Kipushi项目或行业的业绩，与前瞻性陈述或信息中表达或暗示的任何未来业绩、表现或成就产生重大差异。阁下可透过“可能”、“将会”、“会”、“打算”、“预期”、“相信”、“计划”、“预计”、“估计”、“安排”、“预测”和其他类似用语，或透过“可能”、“会”、“或会”和“将会”等采取、发生或实现某些行动、事件或结果的用语，以识别该等陈述。这些陈述仅反映本公司于本新闻稿当日对于未来事件、表现和业绩的当前预期。

本新闻稿所载的前瞻性陈述及前瞻性信息包括但不限于以下的陈述﹕(i) Kipushi矿成功回复稳态生产后将会成为全世界最高品位的主要锌矿；(ii) 于2017年底完成预可行性研究；(iii) 展开Kipushi项目的商业生产；(iv) 改善和翻新地表基建；(v) 于2018年第一季度末之前为五号矿井的岩石起吊提拉机、五号矿井底部的地下破碎机及五号矿井的岩石装运设施进行改善工程，以及恢复大锌斜坡通道与五号矿井之间的1,150米水平主要运输通道；(vi) 完成6,500米共41个钻孔的地下钻孔工程计划；(vii) 修复连接Kipushi矿和刚果国家铁路的支线； (viii) 关于岩石起吊提拉机预计在2018年初全面投入服务的陈述；以及(ix) 关于预计稳态年产量为53万吨锌精矿的陈述。另外，Kipushi 2016年初步经济评估报告的所有结果均为前瞻性信息及陈述。

前瞻性信息和陈述亦包括金属价格假设、现金流量预测、预计资本和运营成本、金属回收率、开采年限和生产速度，以及Kipushi 2016年初步经济评估的其他假设。读者务请注意实际业绩与本新闻稿所述的可能会有所差异。所有该等前瞻性信息和陈述乃基于艾芬豪矿业管理层就他们的经验和对于过往趋势、目前条件和预期未来发展的看法，以及管理层在此情况下认为恰当的其他因素而作出的某些假设和分析。然而，这些陈述涉及不同风险和不明朗因素以及其他因素，可能会导致实际事件或业绩与前瞻性信息或陈述所预测的有重大差异，包括但不限于有关部门实施的法例、法规或规章或其无法预计的修订；合约各方未能根据协议履行合约；社会或劳资纠纷；商品价格的变动；基建出现无法预计的故障或基建不足或延迟翻新或开发基建；以及勘探计划或其他研究未能达到预期结果或用作证明和支持继续研究、开发或运营的结果。可能导致实际业绩与前瞻性陈述有差异的其他重要因素亦包括本公司最近提交的管理层讨论与分析报告内以及艾芬豪矿业最近提交的周年信息报告内“风险因素”部分所指的因素。可能导致实际业绩产生重大差异的某些风险载于SEDAR (www.sedar.com) 及艾芬豪矿业网站(www.ivanhoemines.com) 内的Kipushi项目技术报告“Kipushi锌-铜项目， Kipushi 2016年初步经济评估”(2016年5月，报告提交日期为2016年5月27日)。

读者务请注意不应过度依赖前瞻性信息或陈述。

本新闻稿亦载有矿产资源估算的参考信息。矿产资源估算未能确定，并涉及对许多有关因素的主观判断。矿产资源并非矿产储量，并不显示具有经济潜力。任何该等估算的准确性是可用数据的数量和质量函数，并根据工程和地质诠释的假设和判断而作出，可能被证明是不可靠，在一定程度上取决于钻孔工程结果和统计推论的分析，而最终可能证明是不准确的。除其他事项外，矿产资源估算可能需要根据下列因素作出重新评估﹕(i) 锌、铜或其他矿产价格的波动；(ii) 钻孔工程的结果；(iii) 冶金测试和其他研究的结果；(iv) 更改建议开采运营，包括贫化；(v) 在任何估算日期后作出的开采计划评估；以及(vi) 未能取得所需准许、批准和许可证的可能性。

虽然本新闻稿载有的前瞻性陈述是基于本公司管理层认为合理的假设而作出，唯本公司不能向投资者保证实际业绩会与前瞻性陈述的预期一致。这些前瞻性陈述仅是截至本新闻稿发布当日作出，而且受本警戒性声明明确限制。根据适用的证券法，本公司并无义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布当日后所发生的事件或情况。