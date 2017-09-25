2017全球商学院申请趋势发布：知名大型商学院项目申请人数持续增长

欧洲、加拿大、印度、东亚和东南亚商科项目的申请人数增长

美国项目的国内申请人数上升

更多女性申请者就读商学院

北京, Sept. 25, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Graduate Management Admission Council (GMAC最新发布的《2017年申请趋势调查报告》显示，在班级人数高于201人的商科和管理类研究生项目中，接近四分之三（73%）的项目申请人数在今年取得增长，而班级人数少于50人的小型项目中，有39%的项目申请人数有所增长。在美国，来自本国申请人数的回升抵消了国际申请人数下降带来的影响，使美国大型项目的申请人数总体呈现增长态势。

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在欧洲、加拿大、东亚、东南亚和印度等地区，无论班级规模大小，大多数项目均于2017年取得申请人数的增长。在美国，虽然实现申请人数增长的商科及管理硕士项目不足一半，但在职学制型MBA项目及数据分析硕士项目的申请人数仍呈现增长趋势。

GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示，“商科和管理类研究生教育的需求仍然强劲，尤其是人数多的项目，而且它们一般也是具备品牌效应的知名项目。美国以外的商科项目正在繁荣发展，但全球强劲的经济态势和美国颠覆性的政治环境可能导致了今年美国小型商科项目的申请人数呈现下降趋势。”

《2017年申请趋势调查报告》是GMAC发布的第18次年度申请趋势调查报告。GMAC从2017年6月中旬至7月中旬开展此次调查，范围覆盖了40个国家的351家商学院的965个商科和管理类研究生项目（包括MBA、非MBA商科硕士以及博士学位项目），受访者人数创下历史新高。参与调查的项目在2017年申请周期总共收到466,176份申请，其中92%的项目反映出了今年申请学生的成绩和去年相当或好于去年。

美国政治环境影响国际申请人数

调查显示，美国近期的政治环境对2017年国际候选人的申请数量可能产生了影响。在所有类型的商科和管理类研究生项目中，欧洲及加拿大项目的国际申请数量的增长情况是美国的两倍。2017年，32%的美国项目表示国际申请人数实现增长，而2016年的这一比例为49%。与此形成鲜明对比的是，2017年77%的加拿大项目表示国际申请人数增加（2016年为46%），欧洲项目的这一比例为67%（2016年为65%）。同时，尽管英国举行了脱欧公投，仍有约三分之二英国项目的国际需求出现增长。

整体而言，国际申请者数量在美国申请总数中的占比为57%，在加拿大申请总数中的占比为70%，在欧洲申请总数中的占比为89%，在东亚和东南亚申请总数中的占比为20%，在印度申请总数中的占比低于1%。

来自美国国内的申请者仍然是大型、知名美国商科管理项目的中坚力量。在班级人数超过200人的美国项目中，69%的项目表示本国申请人数有所增长，而另一方面，仅有38%同规模的项目表示国际申请人数增长。

女性在申请群体中的比例有所提高

《2017年申请趋势调查报告》的结果显示，女性在商学院研究生生源中的占比不断增加。在参与调查的项目中，女性申请人在总申请中的占比为42%，高于2013年的37%。在大多数项目类型中，女性在申请生源中的占比均有增加。具体而言，在MBA项目中，女性在申请者中的占比为39%，比2013年的33%有较大提升。与商科专业硕士相比（39%），更多MBA项目表示女性申请者人数增加（44%），而男性申请者也出现类似的增长率－MBA项目为40%，商科专业硕士项目为39%。

其它核心结论

自经济危机以来，普通在职MBA项目的申请总数一直停滞不前或略有下滑。在职学制型项目的申请人数则多于在职自主型项目，其中前者要求学生以小组形式在课堂内进行学习，而自主型项目则允许学生灵活制定自身的学习计划。美国的在职MBA项目中，54%的学制型项目表示今年的申请人数出现增加，而这一比例在自主型项目中仅为34%。

大多数商科和管理研究生项目预计申请者接受雇主赞助的比例将保持稳定。约有一半（52%）的在职自主型项目的学生预计将得到雇主支持，而这一比例在EMBA学生和在职学制型MBA学生中分别为40%和39%。

2017年，商科和管理研究生项目申请者的工作年限仍与五年前保持一致。例如，大多数全日制MBA申请者拥有3至10年的工作经验；大多数EMBA申请者拥有10年或以上的经验；而大多数在线MBA申请者拥有六年或以上的经验。

在商科专业硕士项目中，申请者一般拥有少于一年的工作经验；但数据分析硕士项目是一个例外，申请者一般拥有相对较长的工作经验。

如需下载GMAC《2017年申请趋势调查报告》，请访问 gmac.com/applicationtrends。

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关于 GMAC：Graduate Management Admission Council (GMAC) 是由全球220所领先商学院组成的非营利性组织。成立于 1953 年，我们通过发挥召集作用、代表整个行业以及为学校和学生提供一流的产品和服务，积极致力于推动商科管理学院的招生。GMAC拥有并管理Graduate Management Admission Test® (GMAT®)考试，该考试被全球6,500多个商科及管理专业研究生项目所采用，GMAC还拥有其它评估测试，包括在印度和南非地区的商科管理类研究生课程入学考试 NMAT by GMAC™，以及专门为全球EMBA项目设计的Executive Assessment。GMAC总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，并在伦敦、新德里和香港设有办事处。有关评估申请学生、学习工具和申请服务的信息，请访问 www.mba.com。有关委员会和我们的市场资讯、专业发展机会和研究生管理教育服务的信息，请访问http://www.gmac.com。

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