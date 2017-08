ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport: Werkgelegenheid in Nederland groeit in juli 2017 met 10.400 banen

ROTTERDAM, NEDERLAND–(Marketwired – Aug 10, 2017) – De werkgelegenheid in Nederland groeide in de maand juli 2017met 10.400.banen, zo blijkt uit het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport. Dit rapport, geproduceerd door het ADP Research Institute® in samenwerking met Moody’s Analytics, wordt maandelijks gepubliceerd en breed verspreid.

Het rapport is gebaseerd op actuele data over aantallen medewerkers en geeft de maandelijkse ontwikkeling weer van de totale (niet-agrarische) werkgelegenheid, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Het geeft een up-to-date blik op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op basis van echte werkgelegenheidscijfers en verschilt daarmee van rapportages van werkloosheidscijfers die het aantal mensen weergeven dat een baan zoekt. Soms ontwikkelen deze indicatoren zich in dezelfde richting, in het bijzonder als er veranderingen zijn in het arbeidspotentieel. Er komen dan meer mensen op de arbeidsmarkt bij dan dat er banen bijkomen, bijvoorbeeld door demografische ontwikkelingen, cyclische bewegingen of aanpassing van wetgeving zoals de verhoging van de AOW-leeftijd.

Belangrijkste punten uit het rapport over juni 2017:

Bekijk het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport op https://www.adp.nl/wgr

Totale Nederlandse niet-agrarische werkgelegenheid1: +10.400

Sectoroverzicht2:

Industrie 0

Bouw +1.000

Handel, Transport en Horeca 0

Informatie en Communicatie +1.900

Financiële Dienstverlening -200

Zakelijke Dienstverlening +10.000

Energie- en nutsbedrijven -500

Overige sectoren -1.800

“De werkgelegenheid (niet-agrarisch) in Nederland groeide in juli 2017 met 10.400 banen”, aldus Ahu Yildirmaz, vice-president en hoofd van het ADP Research Institute. “Opnieuw had de zakelijke dienstverlening het grootste aandeel in de groei en nam ook het aantal banen in de informatie- en communicatiesector en in de bouw toe. De banengroei in de industrie stagneert.”

Om grafiek 1 zien Change in Total Nonfarm Employment, klik hier: http://media.marketwire.com/attachments/201708/MOD-103898_Image1.jpg

Om grafiek 2 zien Change in Nonfarm Employment by Selected Industry, klik hier: http://media.marketwire.com/attachments/201708/103901_Image2.jpg

Voor meer informatie over het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport, geraadpleegde data en de publicatiekalender van het rapport, ga naar https://www.adp.nl/wgr

Het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport over augustus verschijnt op 14 september 2017, 08.00 uur CET/ 2:00a.m. ET (Amerika).

Over het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport

Het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport is een maandelijkse momentopname van de ontwikkeling van de werkgelegenheid (exclusief agrarische sector) op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het rapport wordt in samenwerking met Moody’s Analytics, een vooraanstaand internationaal bedrijf op het gebied van economisch onderzoek, geproduceerd. Het is gebaseerd op openbare, geaggregeerde statistieken van aantallen medewerkers per bedrijfseenheid/vestiging (niet identificeerbaar), binnen een steekproef van ADP-klanten in Nederland.

Het rapport is een bron van verdiepend inzicht in de economische ontwikkelingen in Nederland. Deze waardevolle maandelijkse gegevens over de werkgelegenheid zijn bedoeld als aanvullend analyse-instrument voor economen, beleidsmakers en management van bedrijven bij hun besluitvorming. Het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport wordt kosteloos ter beschikking gesteld en breed gepubliceerd.

Voor meer informatie over de onderliggende data en het gebruikte statistische model, ga naar https://www.adp.nl/wgr/ of https://www.adp.nl/kennis/werkgelegenheidsrapport/methodologie-volledig.pdf

Over ADP

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal. Voor meer informatie, ga naar adp.nl.

Het ADP-logo, ADP en het ADP Research Institute zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. ADP, A more human resource is een service-merk van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2017 ADP, LLC.

1 Inclusief 20 sectoren (cf. rapport methodology)

2 Cijfers geldig voor genoemde sectoren, de categorie Overige sectoren telt cijfers op tot totaalcijfer niet-agrarische werkgelegenheid

ADP Media