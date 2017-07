AGF accueille Regina Chi à titre de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Marchés émergents AGF

TORONTO, July 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Placements AGF Inc. (« AGF ») (TSX:AGF.B) est heureuse d’annoncer la nomination de Regina Chi à titre de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille principale* des stratégies des marchés émergents AGF, y compris le Fonds des marchés émergents AGF. Mme Chi se joindra à AGF le 14 août 2017.

« Mme Chi consolide la force de notre plateforme des actions mondiales et vient appuyer l’évolution de notre équipe de gestion des placements, a déclaré Kevin McCreadie, président et chef des investissements, Placements AGF Inc. Avec le personnel qualifié en poste, la réalisation d’analyses et d’activités de recherche, le partage d’idées et le renforcement de la responsabilité individuelle ouvrent la voie à des connaissances plus approfondies et à la prise de meilleures décisions d’investissement. »

Mme Chi possède 23 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement sur les marchés émergents et internationaux. Récemment, elle était associée auprès de la société DePrince, Race & Zollo Inc., où elle était gestionnaire de portefeuille pour les disciplines de valeur axées sur les marchés émergents et internationaux. Elle était alors également responsable de la gestion de portefeuille et de la recherche pour la stratégie des marchés émergents ainsi que pour celles de petites capitalisations des marchés mondiaux et internationaux. Auparavant, elle a occupé des postes de cadre supérieure en gestion de placements à Oppenheimer Capital, à Federated Investors et à Clay Finlay Inc.

« Il s’agit d’une excellente occasion pour moi, car je me joins à une société de gestion de placements qui vise l’excellence en matière d’investissement dans de multiples plateformes, prône la recherche et l’analyse fondamentales et tend à la gestion supérieure des risques, a déclaré Mme Chi. Je suis ravie de faire partie d’une société d’envergure mondiale qui investit dans son personnel ainsi que dans la technologie. »

Mme Chi vient resserrer les rangs de la plateforme des actions mondiales AGF et relèvera de Stephen Way, un des gestionnaires de portefeuille d’actions mondiales les plus chevronnés du Canada. Alpha Ba continuera d’être cogestionnaire de portefeuille des stratégies des marchés émergents, travaillant en étroite collaboration avec Mme Chi.

L’équipe des actions mondiales s’occupe d’une variété de mandats d’actions mondiales et d’actions des marchés émergents, et met à profit son expérience collective et ses antécédents culturels variés pour cerner des occasions de placement qui n’ont pas été encore reconnues sur le marché. Les membres de l’équipe proviennent de 11 pays, parlent 16 langues et ont effectué environ 800 visites chez les sociétés l’an dernier.

Après une recherche exhaustive, la candidature de Mme Chi a été retenue, à la lumière de ses vastes connaissances en matière d’actions des marchés émergents et internationaux, de sa feuille de route et de son style de gestion.

« En prévision de la croissance, nous tenons à investir dans l’équipe des actions mondiales par l’ajout de nouveaux membres et la promotion de membres existants, a précisé Stephen Way, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille comptant 30 ans d’expérience à AGF. Nous sommes toujours prêts à saisir des occasions de diversifier l’équipe, tout en affectant judicieusement les ressources actuelles, afin de nous assurer d’employer le meilleur personnel qui soit pour déployer nos capacités. »

Outre l’arrivée de Mme Chi au sein de la plateforme des actions mondiales, AGF est également heureuse d’annoncer que Jamie Maddock et Angela Rhoden se joignent à l’équipe en qualité d’analystes des actions mondiales, et que Wyeth Wright a été promu à ce même titre.

* Sous réserve de l’approbation réglementaire

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION AGF LIMITÉE

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale qui gère des actifs pour des clients de détail et institutionnels, de même que des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis. En tant que société indépendante, AGF s’efforce d’aider les investisseurs à réussir en offrant l’excellence en matière de gestion de placements et en procurant à la clientèle une expérience exceptionnelle. La gamme de solutions d’investissement diverses d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers, en passant par les investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprises, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service à la clientèle sur place, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré d’environ 36 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

