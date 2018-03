Arbres Canada et le CN invitent les collectivités canadiennes à présenter des demandes de subvention de 25 000 $ pour des projets de verdissement

OTTAWA, Ontario, 23 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et Arbres Canada sont heureux d’annoncer le lancement d’ÉcoConnexions CN – De terre en air. Il s’agit d’un programme annuel offrant plus d’un demi-million de dollars de financement pour soutenir des projets de verdissement communautaires à travers le Canada.

Cette année, vingt-cinq collectivités recevront chacune jusqu’à 25 000 $ de financement. Les collectivités canadiennes de tous types et de toutes tailles (communautés autochtones, petites villes ou grands centres urbains) sont invitées à soumettre leurs projets de verdissement avant le 18 avril 2018.

Le programme ÉcoConnexions CN de 2018, rendu possible grâce au leadership environnemental du CN, contribuera au bien-être des collectivités situées le long des corridors ferroviaires du CN par la réalisation de projets durables et respectueux de l’environnement. Depuis 2012, dans le cadre de ses divers programmes de verdissement (dont De terre en air), le CN a encouragé la plantation de plus de 1,8 million d’arbres.

Les experts d’Arbres Canada travailleront en étroite collaboration avec les collectivités pour assurer la logistique des projets et sélectionner les espèces d’arbres. Ils veilleront à ce que chaque projet représente une occasion pour les membres de la collectivité de se réunir et de célébrer les bienfaits des arbres.

Les groupes intéressés peuvent en apprendre davantage sur le processus de demande de financement ici.

« Le CN demeure déterminé à avoir un impact positif sur les collectivités situées le long de son réseau. Nous sommes fiers de proposer un programme qui contribue à faire de ces collectivités des endroits où il fait bon vivre, travailler et s’amuser. Non seulement nous les aidons à embellir leur environnement mais nous travaillons à la préparation d’un avenir durable, car les arbres améliorent la qualité de l’air et compensent les émissions de carbone. »

– Sean Finn, vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques du CN

« Arbres Canada est ravi de continuer à collaborer avec le CN pour faire bénéficier vingt-cinq collectivités canadiennes du programme ÉcoConnexions CN – De terre en air. Avec ce programme, le CN crée un legs durable pour les générations actuelles et futures, octroyant des subventions et sensibilisant les gens à la valeur des arbres et des espaces verts pour notre santé et notre bien-être ainsi que pour l’environnement. »

– Michael Rosen, président d’Arbres Canada

À propos d’Arbres Canada :

Arbres Canada est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui œuvre à l’amélioration de la vie des Canadiens en plantant et en entretenant des arbres. Depuis 1992, nous avons planté plus de 80 millions d’arbres, reverdi plus de 600 terrains d’école, aidé à restaurer des endroits dévastés par des catastrophes naturelles et rassemblé des experts en foresterie urbaine pour reverdir des villes partout au Canada. Pour participer à notre mission ou en apprendre davantage à notre sujet, visitez : arbrescanada.ca .

À propos du CN :

Véritable pilier de l’économie, le CN compte sur une équipe d’environ 24 000 cheminots qui transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ pour un large éventail de secteurs, comme les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN (la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives) dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour obtenir plus de renseignements sur le CN, visitez : https://www.cn.ca/fr .

