Assemblée annuelle des actionnaires et publication des résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2018 de TransCanada le 27 avril

CALGARY, Alberta, 10 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Communiqué de presse – TransCanada Corporation (TSX : TRP) (NYSE : TRP) (TransCanada) organisera son assemblée annuelle des actionnaires de 2018 le vendredi 27 avril 2018 à 10 h (HAR) ou 12 h (HAE) à Calgary, en Alberta dans le centre de conférence Roderick Mah Centre for Continuous Learning de l’Université Mount Royal. Une carte du campus est consultable ici.

Une webémission en direct de l’Assemblée annuelle sera disponible sur le site www.transcanada.com. Elle sera également archivée et disponible pour une rediffusion.

Les résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2018 seront également publiés le 27 avril 2018. Russ Girling, président et directeur général de TransCanada, Don Marchand, vice-président directeur et directeur financier, ainsi que d’autres membres de l’équipe de direction administrative organiseront une téléconférence et une webémission, où ils s’entretiendront des résultats et des faits nouveaux sur les derniers développements de la société à 13 h (HAR) ou 15 h (HAE).

Les membres de la communauté d’investissement et les autres parties intéressées sont invités à participer en appelant le 800.273.9672 ou le 416.340.2216 (région de Toronto). Veuillez appeler 10 minutes avant le début de la téléconférence. Aucun code d’accès n’est requis. Une webémission en direct de la téléconférence sera disponible sur le site www.transcanada.com.

Une rediffusion de la téléconférence sera également disponible deux heures après la fin de l’appel jusqu’au 4 mai 2018 à minuit (HAE). Veuillez appeler le 800.408.3053 ou le 905.694.9451 (région de Toronto) et saisir le code d’accès 3158821#.

Avec plus de 65 ans d’expérience, TransCanada est un chef de file dans le développement responsable et dans l’exploitation fiable de l’infrastructure énergétique en Amérique du Nord, y compris les pipelines de gaz et de liquides naturels, la production d’énergie électrique et les usines d’emmagasinage de gaz. TransCanada gère l’un des plus grands réseaux de distribution de gaz naturel s’étendant sur plus de 91 900 km (57 100 milles), exploitant presque la totalité des principaux bassins d’approvisionnement en gaz de l’Amérique du Nord. TransCanada est un des principaux fournisseurs de services d’emmagasinage de gaz et de services connexes avec une capacité d’emmagasinage de 18,5 milliards de m3 (653 milliards de pi3). Grand producteur d’énergie électrique indépendant, TransCanada possède ou détient actuellement des parts dans la production d’environ 6 100 mégawatts d’énergie électrique au Canada et aux États-Unis. TransCanada est également le développeur et l’exploitant de l’un des principaux réseaux de pipelines de liquides en Amérique du Nord, qui s’étend sur environ 4 900 km (3 000 milles) pour acheminer les approvisionnements continentaux émergents en pétrole vers les principaux marchés et raffineries. TransCanada figure dans le marché des actions ordinaires de la bourse de Toronto et de New York sous le symbole TRP. Consultez le site TransCanada.com pour en savoir plus, ou communiquez avec nous sur les réseaux sociaux et sur 3BL Media.

RENSEIGNEMENTS PRÉVISIONNELS

Cette publication comprend quelques renseignements prévisionnels qui sont soumis à des risques et des incertitudes considérables (ces déclarations sont souvent accompagnées par des termes comme ” anticiper “, ” prévoir “, ” croire “, ” pourrait “, ” sera “, ” devrait “, ” estimer “, ” envisager ” ou autres termes similaires). Les déclarations prévisionnelles de ce document visent à fournir aux détenteurs de titres de TransCanada et à ses investisseurs potentiels des renseignements concernant la société et ses filiales, y compris une évaluation de la gestion des futurs plans et des perspectives financières de TransCanada et de ses filiales. Toutes les déclarations prévisionnelles reflètent les croyances et les affirmations de TransCanada en fonction des renseignements disponibles au moment de l’énoncé des déclarations, qui à ce titre, ne constituent pas des garanties pour les performances futures. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces renseignements prévisionnels, qui sont donnés selon la date figurant dans le présent communiqué, ainsi qu’à ne pas utiliser les renseignements prospectifs ou les perspectives financières à des fins autres que leurs fins prévues. La société TransCanada n’est soumise à aucune obligation de mettre à jour ou réviser les renseignements prévisionnels, à l’exception des cas exigés par la loi. Pour des renseignements supplémentaires sur les hypothèses fournies, ainsi que sur les risques et les incertitudes pouvant engendrer des écarts entre les résultats effectifs et les résultats anticipés, consultez la publication sur les points saillants des résultats financiers du quatrième trimestre de l’exercice 2017 et le rapport annuel 2017, archivés sous le profil de TransCanada sur le site de SEDAR, www.sedar.com et sur le site de la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), www.sec.gov.

Demandes de renseignements pour les médias :

Mark Cooper / Grady Semmens

403.920.7859 ou 800.608.7859

Demandes de renseignements pour les analystes et investisseurs de TransCanada :

David Moneta / Duane Alexander

403.920.7911 ou 800.361.6522