ATW Tech annonce une proposition de placement privé de 1,5 million

MONTREAL, 28 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — ATW Tech (« AtmanCo » ou la « Société ») (TSX-V:ATW) est fier d’annoncer aujourd’hui s’être entendu avec Leede Jones Gables inc. (l’ « Agent ») à titre d’agent principal pour la proposition d’un placement privé sur une base d’effort d’un produit d’émission maximum de 1 500 000 $ (12 500 000 unités au prix de 0,12$ par unité). Chaque unité consiste en une action ordinaire dans le capital de la Société (une « Action ») au prix de 0,12 $ et un bon de souscription donnant à son porteur le droit de souscrire à une Action au prix de 0,15 $ pendant une durée de 36 mois. Le produit de l’émission servira pour financer ses projets de développement et pour des fins générales. La clôture du placement privé est prévue vers le 18 avril 2018.

Par ailleurs, la Société a clôturé aujourd’hui un placement privé sans courtier de 168 000 $ par l’émission de 1 400 000 unités au prix de 0,12$ par unité. Chaque unité consiste en une Action ordinaire au prix de 0,12 $ et un bon de souscription donnant à son porteur le droit de souscrire une Action au prix de 0,15 $ pendant une durée de 3 ans.

Les titres émis en vertu de ce placement privé sont assujettis à une période de négociation restreinte d’une durée de quatre mois. Ce placement privé demeure assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com . La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent ceux qui se rapportent l’engagement de Leede Jones Gable inc. à titre d’agent principal, à la capacité de la Société à réunir des fonds dans le cadre du placement privé et à l’emploi du produit réuni dans le cadre de ce placement privé. Bien que la Société estime que de tels énoncés prospectifs reflètent des attentes fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ses prédictions se réaliseront. Ces hypothèses, qui pourraient se révéler inexactes, comprennent ce qui suit : (i) ATW Tech poursuivra ses activités d’exploration mentionnées dans le présent communiqué de presse; (ii) ATW Tech et l’Agent seront en mesure de négocier avec succès une convention de placement pour compte mutuellement satisfaisante; (ii) l’Agent s’acquittera de ses obligations contractuelles relatives à la réalisation de la tranche du placement privé à l’égard de laquelle ses services ont été retenus afin d’agir en qualité de placeur pour compte; (iv) l’Agent réussira à trouver et à recruter des souscripteurs dans le cadre du placement privé; (v) les souscripteurs dans le cadre du placement privé réaliseront les souscriptions pour lesquelles ils se sont engagés aux termes des conventions de souscription; et (vi) la direction d’ATW Tech ne fixera pas ni ne réalisera d’autres objectifs stratégiques en utilisant le produit tiré du placement privé. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux attentes comprennent : (i) l’incapacité ou le refus des souscripteurs dans le cadre du placement privé ou de l’Agent de s’acquitter de ses obligations contractuelles, en totalité ou en partie; (ii) l’incapacité de la Société et de l’Agent à négocier une convention de placement pour compte mutuellement satisfaisante; (iii) l’incapacité de la Société à affecter efficacement le produit tiré du placement privé; (iv) l’échec des projets de développement de la Société, pour des raisons d’ordre technique ou logistique, des raisons liées aux relations de travail ou d’autres raisons; (v) l’incapacité de la Société à obtenir les approbations d’ordre réglementaire nécessaires pour le placement privé; (vi) une détérioration de la conjoncture des marchés financiers qui empêche la Société de mobiliser les fonds dont elle a besoin dans les délais nécessaires; et (vii) de façon générale, l’incapacité de la Société à élaborer et à réaliser un plan d’affaires efficace pour quelque raison que ce soit. Une description d’autres risques touchant l’entreprise et les activités d’ATW Tech est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » aux pages 11 et 12 du rapport de gestion annuel de 2016 d’ATW Tech, lequel peut être consulté sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les évènements prévus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse se produiront, ou s’ils se produisent, quels seront les avantages qu’ATW Tech pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit le rendement financier futur d’ATW Tech. ATW Tech n’assume aucunement l’obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou de tout autre évènement, sauf si les lois applicables l’y obligent. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

PROFIL D’ATW TECH

ATW Tech (‘AtmanCo’) (TSX-V:ATW) est un leader des technologies de l’information, propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, VuduMobile, Atman, Bloomed et Québec Rencontres. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. VuduMobile se spécialise dans la messagerie texte pour entreprises grâce à son application texto unique, conviviale et bilingue et sa solution clé en main qui permettent la gestion de programmes de messagerie texte au sein de tous les types d’entreprises. Les passerelles de connectivité (‘API’) Atman permettent aux entreprises d’optimiser leur capital humain. Bloomed est une plateforme cloud de gestion des données (‘smart data’) sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public. Québec Rencontres, une application de réseau social web et mobile, contribue au développement de relations interpersonnelles durables.

