ATW Tech signe des ententes avec la RAMQ et Cogeco

MONTRÉAL, 22 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — ATW Tech (« AtmanCo » ou la « Société ») (TSX-V:ATW) annonce aujourd’hui que sa filiale exclusive VuduMobile Inc. (‘VuduMobile’) a prolongé d’un an jusqu’au 30 juin 2019 son entente de services infonuagiques SMS avec la Régie de l’assurance maladie du Québec (‘RAMQ’), sans modification des sommes, termes et conditions, pour les services de communication par messagerie texte liés au nouveau service gouvernemental Rendez-Vous Santé Québec (rvsq.gouv.qc.ca) au service des cliniques de médecine familiale participantes au Québec.

Par ailleurs, VuduMobile annonce également l’ajout de la station de radio montréalaise 98,5 à son entente avec le groupe Cogeco Media et le renouvellement de cette entente pour une période de 3 ans. Les auditeurs des stations de radio 98,5, Rythme FM, 96,9 CKOI, The Beat 92,5, FM 93 et M102,9 appartiennent à Cogeco Media et utilisent la messagerie texte de VuduMobile pour communiquer avec les animateurs, répondre à des sondages spontanés et participer à des concours.

« Nous sommes fiers d’avoir renouveler ces nouvelles ententes auprès de ces clients stratégiques qui confirment une fois de plus la qualité des produits et services offerts par VuduMobile et la satisfaction de notre clientèle », a déclaré Ghislain Dallaire, vice-président, gestion de la clientèle et services professionnels pour ATW Tech.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com . La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

PROFIL D’ATW TECH

ATW Tech (‘AtmanCo’) (TSX-V:ATW) est un leader des technologies de l’information, propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, VuduMobile, Atman, Bloomed et Québec Rencontres. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. VuduMobile se spécialise dans la messagerie texte pour entreprises grâce à son application texto unique, conviviale et bilingue et sa solution clé en main qui permettent la gestion de programmes de messagerie texte au sein de tous les types d’entreprises. Les passerelles de connectivité (‘API’) Atman permettent aux entreprises d’optimiser leur capital humain. Bloomed est une plateforme cloud de gestion des données (‘smart data’) sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public. Québec Rencontres, une application de réseau social web et mobile, contribue au développement de relations interpersonnelles durables.