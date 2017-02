Avis d’audience pour approbation d’une Entente de règlement intervenue dans le cadre d’actions collectives relatives aux valeurs mobilières de la Société Financière Manuvie («SFM»)

TORONTO, ON et QUÉBEC, QC–(Marketwired – Feb 25, 2017) – La déclaration suivante est émise par Siskinds LLP, Cavalluzzo Shilton McIntyre Cornish LLP, et Siskinds, Desmeules, sencrl (les « Avocats du Groupe ») relativement à deux actions collectives contre Manulife Financial Corporation.

Avez-vous acheté des actions de la Société Financière Manuvie (« SFM ») entre le 26 janvier 2004 et le 12 février 2009?

Une entente de règlement a été conclue dans le cadre d’une action collective alléguant que la SFM a faussement représenté la suffisance de ses pratiques de gestion du risque et a omis de divulguer l’ampleur de l’exposition de la Société aux risques liés au marché des actions et aux taux d’intérêt. SFM a accepté de payer 69 000 000$. L’entente de règlement constitue un compromis relativement aux réclamations, lesquelles sont contestées, et ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ou d’actes fautifs.

L’entente de règlement doit être approuvée par les tribunaux de l’Ontario et du Québec. Les audiences pour l’approbation de l’entente de règlement auront lieu les 20 et 21 avril 2017 à Québec et le 28 avril 2017 à Toronto. Lors des audiences, les tribunaux examineront également les demandes relatives à l’approbation des honoraires des Avocats du Groupe, lesquels ne pourront excéder 22,5 % des sommes récupérées, plus le remboursement des frais engagés dans le cadre du litige, ainsi que les taxes applicables.

Les membres du groupe peuvent exprimer leurs opinions sur l’entente de règlement proposée aux tribunaux. Si vous le souhaitez, vous devez agir au plus tard le 6 avril 2017. Pour obtenir de plus amples renseignements sur vos droits et sur la façon de les exercer, consultez l’avis en version détaillée ou l’entente de règlement, disponibles en ligne au www.Reglementmanuvie.com ou appelez sans frais au : 1-844-634-8911.