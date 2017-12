BBD conclut une nouvelle entente avec l’Empire Vie

KINGSTON, Ontario, 14 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Benefits by Design (BBD) et L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX:EML.PR.A) sont heureux d’annoncer un nouveau partenariat dans lequel l’Empire Vie devient le principal fournisseur d’assurances vie et invalidité de BBD. Cette entente a pris effet le 1er décembre 2017.

Les assurances vie et invalidité procurent une base solide aux régimes d’assurance collective. Elles offrent une protection financière essentielle aux employés et à leurs êtres chers lorsque l’inattendu se produit.

« BBD a pour mission d’aider les Canadiens et les Canadiennes sur le marché du travail à accéder à des prestations d’assurance collective qui favorisent la santé et la croissance des affaires, explique Mike McClenahan, associé directeur de BBD. Nous avons pour objectif d’aider les conseillers à fournir des produits novateurs et durables aux clients. Notre entente avec l’Empire Vie est donc avantageuse à la fois pour les Canadiens et les Canadiennes sur le marché du travail, pour les clients et pour les conseillers. »

« Nous sommes honorés d’avoir été choisis comme principal fournisseur d’assurances vie et invalidité de BBD, affirme Steve Pong, vice-président principal, Solutions d’assurance collective à l’Empire Vie. L’Empire Vie a pour but d’offrir de l’assurance collective de façon simple, rapide et facile à la population canadienne tout en développant ses activités au moyen de partenariats conclus auprès de tiers administrateurs respectés. Nous sommes donc très enthousiastes. »

« Nous sommes heureux d’avoir conclu cette entente avec l’Empire Vie, assure Scott Southward, associé directeur de BBD. Notre histoire commune à Kingston et nos relations de travail positives établissent une base solide sur laquelle bâtir, ce qui est très motivant. De plus, nous comprenons nos activités respectives, ce qui signifie que la transition se fera en douceur pour nos clients et nos conseillers. »

À propos de BBD

Benefits by Design (BBD) Inc. est un tiers administrateur qui travaille en partenariat avec des conseillers indépendants afin d’aider les Canadiens et les Canadiennes sur le marché du travail à accéder à des services et à des régimes d’assurance collective. Depuis plus de 20 ans, BBD propose une gamme complète de produits d’assurance collective. Les solutions technologiques de la société soutiennent la santé et stimulent la croissance des milieux de travail au Canada. Voyez leur culture à l’œuvre en cherchant #BBDWorkplace, joignez-vous à la conversation @BBDCanada ou visitez le www.bbd.ca pour en savoir plus.

Personne-ressource : Julie Einarson

613 530-2422 ou julie.einarson@bbd.ca

www.bbd.ca

Au sujet de l’Empire Vie

L’Empire Vie est une filiale d’E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d’assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d’aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l’assurance individuelle et l’assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu’ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2017, le total des actifs sous gestion de l’Empire Vie s’élevait à 16,8 milliards de dollars. Suivez l’Empire Vie sur Twitter avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

Personne-ressource : Shelly Potter

613 548-1890, poste 4348 ou shelly.potter@empire.ca

www.empire.ca