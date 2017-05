Beazley expande su presencia de líneas financieras en Europa continental

LONDRES–(Marketwired – 4 de mayo de 2017) – Continuando su expansión internacional, la aseguradora líder de líneas especializadas (Specialty Lines), Beazley, ha nombrado a Lorena Segovia como responsable de líneas financieras para Europa continental, un puesto de reciente creación, desde el que estará a cargo del desarrollo del segmento de líneas especializadas de Beazley en todo el territorio.

El segmento de líneas financieras abarca soluciones aseguradoras especialmente diseñadas para instituciones financieras por un lado y empresas comerciales por otro, incluyendo Responsibilidad Civil para administradores y directivos. En ambos casos, la cobertura de Beazley está adaptada para abordar las crecientes exposiciones cibernéticas que enfrentan los negocios europeos, en particular con la entrada en vigor de la Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea en mayo de 2018.

Lorena Segovia se incorpora a Beazley desde HCC Global, donde era la responsable de líneas financieras para Europa del Sur. Anteriormente desempeñó un rol clave en el lanzamiento del seguro para riesgos de M&A en HCC, centrándose en la cobertura de representaciones y garantías para transacciones en Europa continental. Antes de unirse a HCC en 2003 trabajó para Arthur Andersen y para un importante despacho de abogados español, Cuatrecasas.

Gerard Bloom, responsable internacional de líneas financieras de Beazley comenta: “La clave para el desarrollo de un negocio de seguros exitoso en Europa continental, como lo ha demostrado Lorena a lo largo de su carrera, es forjar relaciones sólidas con los corredores locales y ofrecer a los clientes productos bien diseñados, adaptados a sus necesidades locales. Lorena aporta sus conocimientos de suscripción de seguros, capacidades de gestión y relaciones que tendrán un valor incalculable para expandir nuestra presencia de líneas financieras en el continente”.

Para más información, por favor visite: www.beazley.com

