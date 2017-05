Bienvenue à la plus grande fête latine à Montréal! La joie de vivre, la joie de la salsa

MONTRÉAL, May 08, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Préparez-vous pour le plus grand événement de danse latine! Les danseurs le plus talentueux vont éblouir vos sens avec leurs déhanchements à la Shakira, leurs tours en toute vitesse et leurs mouvements romantiques inspirés des bachatas de Prince Royce.

Du 18 au 22 mai, La Corporation Canadienne de Danse de Salsa invite à tous et à toutes à joindre le meilleur événement de danse, musique et culture latine à Montréal:

La Convention de Salsa de Montréal 2017 – 13ième édition

Se déroulant au cœur du centre-ville et du vieux Montréal, et attendant plus de 8.000 participants, cette aventure culturelle inclut 5 jours et soirs d’activités vibrantes pour faire plaisir à tous!

Activités gratuites et ouvertes à tous pendant la journée;

Ateliers de danse par des maitres renommés provenant d'origines culturelles variées;

Musique latine par les meilleurs DJ de l'industrie pour cette intangible et plaisante atmosphère qu'est la danse sociale;

Performances à coupler le souffle par des artistes incroyables et inspirants;

Des lieux facilement accessibles, incluant le Complexe Desjardins et l'hôtel Hyatt Regency de Montréal;

Et finalement, la COMPÉTITION EXTRÊME DE SALSA où nous allons couronner les meilleurs danseurs et danseuses amateurs et professionnels de cette année.

Pour plusieurs, la danse latine est devenue un style de vie. Les danseurs sociaux viennent des domaines professionnels et de contextes culturels très variés et ils dansent purement par passion! Chaque année la Convention de Salsa de Montréal offre une place aux participants pour se rassembler et partager leur amour pour cette culture. En retour, les différentes communautés ethniques du Québec et plus loin forment une belle mosaïque culturelle. Autre que la culture, la langue et la religion, La Convention de Salsa de Montréal réussit depuis 13 ans à unir toutes les tribus au tour d’une même passion.

La Convention est ouverte aux débutants, professionnels ou simplement aux curieux. Que vous ayez 10 ou 90 ans, d’origine latine ou pas… mettez vos souliers de danse et venez célébrer l’arrivée du printemps aux rythmes chauds et épicés de la musique latine.

Prenez part à cette expérience ultime …

La joie de la Salsa à Montréal!!!

S’il-vous-plait suivez ce lien www.montrealsalsaconvention.com pour vous familiariser avec notre événement.

Nous demeurons à votre service pour tout autre information.

CONTACT: Contact: Sonia Kyriacou, Directrice artistique 514-871-8852 [email protected]