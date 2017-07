Blackbird Energy Inc. oppdaterer om boring, gjenoppretting og infrastrukturutvikling

CALGARY I CANADA–(Marketwired – Jul 27, 2017) –

Blackbird Energy Inc. (“Blackbird” eller “selskapet”) (TSX VENTURE: BBI) kan med glede gi en oppdatering om avgrensnings- og utviklingsprogrammet 2017 og utvidelse av Eastern Pipestone/Elmworth Gathering System (“Eastern Gathering System”). Blackbird er også glade for å kunngjøre en økning i Montney-rettigheter til Pipestone/Elmworth-korridoren til 125 bruttoseksjoner (108,9 nettoseksjoner).

Høydepunkter

-- Avgrensnings- og utviklingsprogram 2017: Blackbird har fokusert på å fremme utviklingen av det sørlige Wapiti-kjerneområde, forbedre produksjonskapasiteten, og fortsette avgrensning av omfattende ressurser ved Montney. I neste kvartal omfatter det budsjetterte programmet boring, fullføring og gjenoppretting av totalt seks utviklingsbrønner og boring og fullføring av fire (1,75 netto) avgrensningsbrønner. -- Gjenopprettingsprogram: Blackbird har fullført den første gjenopprettingen av tre brønner. De resterende to brønnene har planlagt ferdigstillelse i august og september. Den første produksjonstesten er planlagt rett etterpå. -- Utvidelse av samlesystemet: Blackbird har startet å følge opp det østre samlesystemet, som skal knytte til produksjonen fra brønn 2-20-70- 6W6 (overflate 11-9) og gi service til fremtidige utviklingsbrønner på Blackbirds østre landområder, sør for Wapiti. Byggingen er forventet å starte etter godkjenning av myndighetene, og har et estimert budsjett på 4,4 millioner amerikanske dollar. Eastern Gathering System forventes å være i drift i første halvår av 2018.

Avgrensnings- og utviklingsprogram

Brønner i drift

Det er med glede vi leverer status og tidslinje for boring og ferdigstillelse av tre utviklingsbrønner og en avgrensningsbrønn på vår nordlige landblokk for multi-intervaller.

02/6-26-70-7W6 Utviklingsbrønn i Upper Montney

Som tidligere annonsert, startet boring i brønn 02/6-26-70-7 Upper Montney den 10. juni 2017, fra overflatestedet 14-14-70-7W6. Det ble boret til en dybde på 4808 meter, inkluder en sideveis seksjon på omtrentlig 2100 meter. Brønnen ble boret i for ca 2,6 millioner amerikanske dollar. Ferdigstillelse er planlagt 12. august 2017 ved hjelp av STAGE Generation Four 8620 Sleeve System. Avslutningsprogrammet skal plassere ca. 75 tonn sand per trinn over 52 trinn. Blackbird planlegger å knytte inn og flyt-teste brønnen mot eksisterende infrastruktur. Første produksjon forventes innen slutten av august 2017.

Utviklingsbrønn 2-28-70-7W6 Middle Montney

Brønnen 2-28-70-7 Middle Montney var godt i gang den 11. juli 2017 fra overflateplasseingen 11-15-70-7 W6. For tiden bores brønnen i sideseksjonen og den planlagte målte dybden er 5004 meter, inkludert en sideveis seksjon på ca. 2050 meter. Ferdigstillelse er planlagt 26. august 2017 ved bruk av STAGE Generation Four 8620 Sleeve System. Avslutningssprogrammet skal plassere ca. 75 tonn sand per trinn over 52 trinn. Etter ferdigstillelse vil brønnen bli bundet inn og flyttestet til eksisterende infrastruktur, med første produksjon forventet i september 2017.

Brønn 02/6-26-70-7W6 Upper Montney Development Well

Brønn 1-20-70-7 Upper Montney forventes å være boreklar den første uken i august fra overflatestedet 10-8-70-7W6. Brønnen har en planlagt målt dybde på 4600 meter, inkludert en ca. 2000 meter sideveis seksjon. Ferdigstillelse er planlagt til første uke i oktober ved hjelp av STAGE Generation Four 8620 Sleeve System. Avslutningsprogrammet skal plassere ca. 75 tonn sand per trinn over 51 trinn. Blackbird planlegger å knytte inn og flyt-teste brønnen mot eksisterende infrastruktur. Første produksjon forventes innen slutten av oktober 2017.

Avgrensningsbrønn 7-27-71-7W6 Upper Montney

Avgrensningsbrønn 7-27-71-7 Upper Montney forventes å være boreklar i slutten av august fra overflatested 7-33-71-7W6. Brønnen har en planlagt målt dybde på 4500 meter, inkludert en ca. 2000 meter sideveis seksjon. Ferdigstillelse er planlagt til slutten oktober ved hjelp av STAGE Generation Four 8620 Sleeve System. Avslutningsprogrammet skal plassere ca. 75 tonn sand per trinn over 51 trinn. Denne brønnen retter seg mot Upper Montney i Pipestone/Elmworth, og vil teste og avgrense vinduet for “Volatile Oil” på den nordlige delen av Blackbirds landområder. Denne brønnen befinner seg omtrent 10 km nord for Blackbirds eksisterende brønner og er viktig både for den fortsatte avgrensningen av vinduet for “Volatile Oil” samt å fortsette en betydelig del av Blackbirds nordlige multi-intervalls landblokk. Brønnen vil bli flyttestet etter ferdigstillelse for å evaluere produktiv evne og reservoarkvalitet.

Ikke-opererte avgrensningsbrønner

Blackbird har deltatt i boring og ferdigstillelse av tre (.75 netto) ikke-opererte avgrensningsbrønner.

Brønn 14- 30-70-7W6 Upper Montney

Brønn 14- 30-70-7 Upper Montney som Blackbird har en 17,9 % eierinteresse i, ligger nord for Wapiti og har blitt boret, fullført og innledende produksjon er testet. Denne brønnen avgrenser vinduet for “Volatile Oil” på den vestlige kanten av Blackbirds landområder, og beholder også en del av Blackbirds land som var nære utløp. Brønnen ble boret til en total målt dybde på 5350 meter og en sidelengde på 2861 meter.

Brønnene 13-04-70-6W6 og 3-17-70-5W6 Middle Montney

Brønnene 13-04-70-6 og 3-17-70-5 Middle Montney, der Blackbird har henholdsvis 37,5 % og 20 % eierinteresse, ligger sør for Wapiti og har begge blitt boret og fullført. Begge brønnene vil videre avgrense vinduet for “Volatile Oil” og vil også gjør det mulig å beholde Blackbirds sørøstlige land. Brønn 13-04-70-6 ble boret til målt dybde på 5 615 meter og en sideveis lengde på 3 056 meter. Brønn 3-17-70-5 ble boret til en målt dybde på 5320 meter og en sideveis lengde på 2876 meter.

Gjenopprettelser

Utviklingsbrønn 02/2-20-70-7W6 Upper Montney

Brønn 02/2-20-70-7 Upper Montney ble omboret til en tilfredsstillende grad i midten av juni ved hjelp av “plug and perf” og diverteringsagenter. Fullførelsen besto av 33 intervaller på 30 meters mellomrom, og ca 1 650 tonn sand ble ført vekk. Rørene ble installert den 16. juli 2017 og brønnen er bundet inn og er i opprydningsfasen, med en anslått dato for IP30 tidlig i september.

Utviklingsbrønn 15-21-70-7W6 Upper Montney

Brønn 15-21-70-7 Upper Montney skal ombores i slutten av august i forbindelse med brønnen 2-28-70-7 Middle Montney. Selskapet vurderer to fullføringalternativer, enten det er pin-point eller plug og perf. Det planlagte fullføringsprogrammet skal flytte 2700 tonn sand.

Brønnen 2-20-70-6W6 Middle Montney Development

Brønnen 2-20-70-6 Middle Montney skal ombores i midten av september. Selskapet vurderer to fullføringsalternativer, enten det er pin-point eller plug and perf. Ledelsen anslår at mindre enn 20 % av brønnen ble fullført under oppstartsprosessen. Brønn 2-20-70-6 produserte ca. 395 fat per dag med lettolje og 243 mcf/d med gass i løpet av de siste 24 timene av en 111-timers produksjonstest. Denne brønnen bekrefter tilstedeværelsen av og utvider vinduet for “Volatile oil” mer enn 5 km østover fra Blackbirds tidligere brønner. Denne brønnen er også viktig for fortsettelsen av en del av Blackbirds sørøstlige landblokk og er planlagt å bli sammenbundet når Eastern Gathering System er fullført.

--------------------------------------------------------------------------------------- Kortsiktig (24-timers) Testrater(3) Gjennomsnitt Flyt Totalt Montney Borerør Rågass Olje Kombinert Brønn Intervall Trykk Produksjon Produksjon Produksjon (kPa)(2) (mmcf/d) (fat/d) (oljeekvivalenter/d) 2-20-70-6W6(1)(4) Middels 2 499 0,24 395 436 --------------------------------------------------------------------------------------- Merknader: (1) Basert på kamerautførelse, anslår ledelsen at denne brønnen produserte gjennom et begrenset antall stadier på grunn av mekaniske problemer som oppsto i borehullet under ferdigstillelse. Ledelsen er ikke i stand til å bestemme nøyaktig antall produksjonsfaser. Ledelsen tror brønnen kan nå høyere produksjonshastigheter når den er gjenopprettet. Brønn 2-20 (overflate 11-9) fløt bra etter rensing på totalt 111 timer. (2) Brønn 2-20 (overflate 11-9) produserte gjennom en ventil på 14,3 millimeter ved begynnelsen av den siste 24-timers testperioden og en ventil på 25,4 millimeter på slutten av den siste 24-timers testperioden. på slutten av 24-timers testperioden, var flyttrykket i røret på 2 205 kPa. (3) Representerer gjennomsnittlig produksjonshastighet i brønn 2-20 (overflate 11-9) i løpet av de siste 24 timene i 111-timers produksjonstest. Selskapet advarer om at testresultater og innledende produksjonshastigheter ikke nødvendigvis er indikativ for langsiktige brønn- eller reservoarresultater eller for endelig gjenopprettelse. Faktiske resultater vil avvike fra de oppnådd under testing eller en innledende kortsiktig produksjonsperiode, og forskjellen kan være vesentlig. (4) Brønn 2-20 (overflate 11-9) produserte gjennomsnittlig 1399 fat av lastvæske per dag i løpet av de siste 24 timene av den 111-timers lange produksjonstesten.

Ressursavgrensning og opprettholdelse av landområder

Etter ferdigstillelsen av Blackbirds første utviklings- og avgrensingsprogram for 2017, vil selskapet ha totalt fem brønner i Upper Monteny og tre brønner i Middle Montney i produksjon og fem (2,75 netto) brønner bak rør. Disse brønnene spenner over fire kommuner, med brønnene 02/2-20-70-7 og 2-20-70-6 omtrent seks seksjoner fra hverandre på øst/vest-basis og brønnene 7-27-71-7 og 2 -20-70-6 omtrent åtte seksjoner fra hverandre på nord/sør-basis.

Dette boreprogrammet vil avgrense en stor del av Blackbirds sammenhengende landblokk. Se figur 1 nedenfor for en illustrasjon av disse brønnstedene og Blackbirds planlagte fremtidige Eastern Gathering System.

For å se figur 1: Blackbirds 13 brønner i Montney Wells og planlagte Eastern Gathering System, klikk på følgende link: http://media3.marketwire.com/docs/bbi0725fig1.pdf.

Utvidelse av Eastern Gathering System

Blackbird har startet oppmåling av Eastern Gathering System. Når det er ferdig, vil Eastern Gathering System knytte produksjonen fra brønn 2-20-70-6W6 (11-9 overflate) og fungere som ryggraden for å knytte til alle fremtidige utviklingsbrønner på Blackbirds østlige land sør for Wapiti. Byggingen forventes å starte etter godkjenning med et estimert budsjett på 4,4 millioner dollar. Eastern Gathering System forventes å være i drift i første halvår av 2018.

Bransjeaktivitet ved siden av Blackbirds landområder

Pipestone/Elmworth Montney-korridoren er stadig et av de mest aktivt borede områdene i Vest-Canada. I to kommuner i Blackbirds landområder, har over 80 brønner sett borestart eller fått frigitt rigg i Montney siden 1. januar 2017, som illustrert med brønnene understreket med rødt i figur 2 nedenfor.

For å se figur 2: Bransjeboreaktivitet i tilknytning til Blackbirds beholdninger, vennligst besøk følgende lenke: http://media3.marketwire.com/docs/bbi0725fig2.pdf.

Garth Braun, Blackbirds styreformann og administrerende uttalte: “Vårt avgrensings- og utviklingsprogram 2017 fortsetter å fokusere på å bygge velutviklede reserver, og øke muligheten til å produsere naturgass, olje og væsker og avgrense vinduet for “flyktig olje” for å utfylle utviklingsblokken i kondensatvinduet mot vest. Vår strategiske avgrensning av intervaller i Upper og Middle Montney over et stort geografisk område har gitt oss svært verdifull informasjon om vår ressurstilgang, og styrker vår tro på neste fase av Blackbirds vekst. Vi vil fortsette vårt avgrensningsprogram inn i en utviklingsfase på vår østlige utviklingsblokk. Gjennom denne utviklingsfasen vil vi forsøke å øke produksjonen og reservene samtidig som vi maksimerer verdien med vår infrastrukturoppbygning.”

Om Blackbird

Blackbird Energy Inc. er et innovativt olje- og gassutforsknings- og utviklingsfirma med fokus på det kondensat- og væskerike området Montney-fairway i Elmworth, nær Grande Prairie i Alberta.

Se selskapspresentasjonen vår for ytterligere informasjon: www.blackbirdenergyinc.com

