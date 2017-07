Bombardier annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2017

Confirmation des prévisions pour l’exercice; prévision de RAII avant éléments spéciaux (1) dans la partie supérieure de la fourchette, entre 580 M$ et 630 M$

Poursuite de l’expansion de la marge (2) chez Transport et Avions d’affaires

De très solides commandes chez Transport et un ratio de nouvelles commandes sur revenus de 1,4 pour le trimestre

Accélération de la transformation

Montréal, 28 juillet 2017 – Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd’hui ses résultats du deuxième trimestre de 2017 et a souligné les progrès qu’elle réalise dans sa transformation et dans la construction de sa capacité de générer des bénéfices.

« Nous continuons à accomplir de grands progrès dans l’exécution de notre plan de redressement sur cinq ans, a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Nous améliorons nos marges opérationnelles, transformons notre exploitation et exécutons nos programmes en croissance, ce qui nous permettra de générer de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires. Forts de notre solide performance au premier semestre, nous sommes en bonne position pour réaliser nos prévisions pour l’exercice, et prévoyons afficher un RAII avant éléments spéciaux dans la partie supérieure de la fourchette, entre 580 millions $ et 630 millions $. »

Bombardier a affiché des revenus de 4,1 milliards $ pour le trimestre. Le RAII avant éléments spéciaux a progressé pour atteindre 164 millions $, en hausse de 55 % sur celui du trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les marges RAII avant éléments spéciaux(1) se sont établies à respectivement 8,2 % chez Transport; un solide 8,9 % chez Avions d’affaires; et 7,7 % chez Aérostructures. Avions commerciaux a enregistré un RAII négatif reflétant l’accélération des cadences de production des avions C Series. L’utilisation de flux de trésorerie disponibles(1) de 570 millions $ pour le trimestre a aussi été conforme au plan.

La bonne performance de l’entreprise a été soulignée au deuxième trimestre par les solides commandes remportées par Transport qui a affiché un ratio de nouvelles commandes sur revenus de 1,4. Chez Transport, la transformation opérationnelle et la mise en oeuvre de la stratégie de spécialisation des sites continuent aussi de porter leurs fruits, avec l’annonce au cours du trimestre de jalons importants pour ses activités opérationnelles en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Chez Avions d’affaires, l’avion Global 7000, le tout nouveau biréacteur d’affaires de Bombardier à très long rayon d’action définissant sa catégorie, a dépassé les 500 heures d’essais en vol, et respecte l’échéancier visant sa mise en service au second semestre de 2018.

Bombardier a également annoncé que Mme Sheila Fraser a exprimé son intention de démissionner du conseil d’administration de l’entreprise pour des raisons personnelles. Le conseil a accepté la démission de Mme Fraser et la remercie pour ses cinq années de service dévoué ainsi que pour sa perspicacité et sa sagesse durant son mandat chez Bombardier.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

RÉSULTATS DU TRIMESTRE Trimestres clos les 30 juin 2017 2016 Écart Revenus 4 092 $ 4 309 $ (5 ) % RAII (123 ) $ (251 ) $ 51 % Marge RAII (3,0 ) % (5,8 ) % 280 pdb RAII avant éléments spéciaux 164 $ 106 $ 55 % Marge RAII avant éléments spéciaux 4,0 % 2,5 % 150 pdb RAIIA avant éléments spéciaux(1) 247 $ 204 $ 21 % Marge RAIIA avant éléments spéciaux(1) 6,0 % 4,7 % 130 pdb Résultat net (296 ) $ (490 ) $ 40 % RPA dilué (en dollars) (0,13 ) $ (0,24 ) $ 46 % Résultat net ajusté(1) 39 $ (83 ) $ 147 % RPA ajusté (en dollars)(1) 0,02 $ (0,06 ) $ 133 % Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 389 $ 332 $ 17 % Utilisation des flux de trésorerie disponibles(1) (570 ) $ (490 ) $ (16 ) %

RÉSULTATS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE Semestres clos les 30 juin 2017 2016 Écart Revenus 7 668 $ 8 223 $ (7 ) % RAII (18 ) $ (195 ) $ 91 % Marge RAII (0,2 ) % (2,4 ) % 220 pdb RAII avant éléments spéciaux 292 $ 236 $ 24 % Marge RAII avant éléments spéciaux 3,8 % 2,9 % 90 pdb RAIIA avant éléments spéciaux 453 $ 423 $ 7 % Marge RAIIA avant éléments spéciaux 5,9 % 5,1 % 80 pdb Résultat net (327 ) $ (628 ) $ 48 % RPA dilué (en dollars) (0,15 ) $ (0,32 ) $ 53 % Résultat net ajusté 41 $ (117 ) $ 135 % RPA ajusté (en dollars) 0,02 $ (0,09 ) $ 122 % Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 665 $ 626 $ 6 % Utilisation des flux de trésorerie disponibles (1 163 ) $ (1 240 ) $ 6 % Aux 30 juin 2017 31 décembre 2016 Sources de financement disponibles à court terme(3) 3 290 $ 4 477 $ (27 ) %

Tous les montants de ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.

Les montants des tableaux sont en millions, sauf les montants par action, à moins d’indication contraire.

Bombardier a affiché des revenus consolidés de 4,1 milliards $ pour le trimestre et de 7,7 milliards $ pour le premier semestre, contre respectivement 4,3 milliards $ et 8,2 milliards $ pour les périodes correspondantes de l’exercice précédent, en raison surtout des ajustements de cadence de production des secteurs d’activité aéronautiques annoncés antérieurement, correspondant à la demande du marché, et de la croissance soutenue de Transport. Le RAII avant éléments sociaux a été de respectivement 164 millions $ et 292 millions $ pour le trimestre et le semestre, soit une hausse de respectivement 55 % et 24 % sur celui des périodes correspondantes de l’exercice précédent. Cette hausse s’explique par les marges solidement améliorées chez Transport et Avions d’affaires ayant atteint respectivement 8,2 % et 8,9 % ce trimestre. L’utilisation des flux de trésorerie disponibles a été de 570 millions $ pour le trimestre et de 1,2 milliard $ pour le semestre en raison surtout du programme d’essais en vol du Global 7000 combiné au fonds de roulement et à l’accélération de la production d’avions du programme C Series. Ces résultats amènent Bombardier à confirmer sa prévision de croissance des revenus pour l’exercice de quelques points de pourcentage, compte non tenu des incidences de la fluctuation des taux de change; sa prévision de RAII avant éléments spéciaux dans la partie supérieure de la fourchette de 580 millions $ à 630 millions $; et sa prévision d’utilisation des flux de trésorerie disponibles entre 1,0 milliard $ et 750 millions $.

RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS

Avions d’affaires

Résultats du trimestre Trimestres clos les 30 juin 2017 2016 Écart Revenus 1 386 $ 1 473 $ (6 ) % Livraisons d’avions (en unités) 36 42 (6 ) RAII 95 $ 212 $ (55 ) % Marge RAII 6,9 % 14,4 % (750 ) pdb RAII avant éléments spéciaux 123 $ 98 $ 26 % Marge RAII avant éléments spéciaux 8,9 % 6,7 % 220 pdb RAIIA avant éléments spéciaux 148 $ 146 $ 1 % Marge RAIIA avant éléments spéciaux 10,7 % 9,9 % 80 pdb Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 373 $ 162 $ 130 % Aux 30 juin 2017 31 décembre 2016 Carnet de commandes (en milliards de dollars) 14,7 $ 15,4 $ (5 ) %

Nous augmentons notre prévision de marge RAII avant éléments spéciaux à environ 8,0 % et confirmons nos prévisions de revenus et de livraisons pour l’exercice.

Nous avons livré 36 avions au deuxième trimestre, y compris un nombre élevé d’avions Global , ce qui a donné lieu à une solide marge RAII avant éléments spéciaux de 8,9 %. Depuis le début de l’exercice, nous avons livré 65 avions au total et sommes en bonne voie d’atteindre notre prévision de 135 livraisons d’avions pour l’exercice.

, ce qui a donné lieu à une solide marge RAII avant éléments spéciaux de 8,9 %. Depuis le début de l’exercice, nous avons livré 65 avions au total et sommes en bonne voie d’atteindre notre prévision de 135 livraisons d’avions pour l’exercice. En mai 2017, nous avons dévoilé la nouvelle cabine Premier des biréacteurs d’affaires Global 5000 et Global 6000 . Le nouveau design s’inspire d’un savoir-faire haut de gamme ainsi que du caractère spacieux, du confort et de la productivité des cabines des avions Global 7000 et Global 8000 .

et . Le nouveau design s’inspire d’un savoir-faire haut de gamme ainsi que du caractère spacieux, du confort et de la productivité des cabines des avions et . Nous avons continué à faire des progrès relativement au programme d’avions Global 7000 et Global 8000, trois véhicules d’essais en vol ayant accumulé plus de 500 heures d’essais en vol. Le programme de validation en vol et l’intégration des systèmes des avions démontrent un haut degré de maturité. Nous avons également conclu un accord de règlement complet avec Triumph Aerostructures LLC résolvant tous les différends commerciaux en suspens liés à la fabrication des ailes du programme d’avions. De nombreux avions de série ont commencé à progresser sur la chaîne d’assemblage et le programme est en bonne voie d’être mis en service au deuxième semestre de 2018.

et trois véhicules d’essais en vol ayant accumulé plus de 500 heures d’essais en vol. Le programme de validation en vol et l’intégration des systèmes des avions démontrent un haut degré de maturité. Nous avons également conclu un accord de règlement complet avec Triumph Aerostructures LLC résolvant tous les différends commerciaux en suspens liés à la fabrication des ailes du programme d’avions. De nombreux avions de série ont commencé à progresser sur la chaîne d’assemblage et le programme est en bonne voie d’être mis en service au deuxième semestre de 2018. Fidèles à notre stratégie axée sur l’expansion de nos activités de service après-vente, nous avons inauguré deux centres de service, à l’aéroport Biggin Hill, à Londres, en Angleterre et à Tianjin, en Chine, pour renforcer davantage notre réseau de soutien à la clientèle.

En juin 2017, nous avons franchi une étape historique, soit la livraison du 3 000e avion d’affaires Learjet, qui était également le 100e avion Learjet 75 livré.

Avions commerciaux

Résultats du trimestre Trimestres clos les 30 juin 2017 2016 Écart Revenus 640 $ 764 $ (16 ) % Livraisons d’avions (en unités) 20 27 (7 ) Commandes nettes (en unités) 12 159 (147 ) Ratio de nouvelles commandes sur livraisons 0,6 5,9 (5,3 ) RAII (87 ) $ (586 ) $ 85 % Marge RAII (13,6 ) % (76,7 ) % ins RAII avant éléments spéciaux (86 ) $ (103 ) $ 17 % Marge RAII avant éléments spéciaux (13,4 ) % (13,5 ) % 10 pdb RAIIA avant éléments spéciaux (65 ) $ (90 ) $ 28 % Marge RAIIA avant éléments spéciaux (10,2 ) % (11,8 ) % 160 pdb Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (14 ) $ 137 $ ins Aux 30 juin 2017 31 décembre 2016 Carnet de commandes (en milliards de dollars) 424 436 (12 )

Nous confirmons nos prévisions de revenus, de livraisons et de RAII avant éléments spéciaux pour l’exercice.

Nous avons livré 20 avions commerciaux au cours du trimestre, y compris 6 avions C Series , 7 avions CRJ Series et 7 avions Q400 . Comme nous avons livré en tout 28 avions régionaux et biturbopropulseurs depuis le début de l’exercice, nous avons réalisé la moitié de notre prévision de livraisons d’avions CRJ Series et Q400 pour l’exercice complet. La production s’accélère pour permettre la livraison d’environ 30 avions C Series . La livraison d’avions C Series devrait s’intensifier graduellement au deuxième semestre de l’exercice.

, 7 avions et 7 avions . Comme nous avons livré en tout 28 avions régionaux et biturbopropulseurs depuis le début de l’exercice, nous avons réalisé la moitié de notre prévision de livraisons d’avions et pour l’exercice complet. La production s’accélère pour permettre la livraison d’environ 30 avions . La livraison d’avions devrait s’intensifier graduellement au deuxième semestre de l’exercice. Compte tenu des livraisons du mois de juillet 2017, la flotte d’avions C Series compte maintenant 16 avions, et les avions CS100 et CS300 de Swiss International Air Lines (SWISS) et d’Air Baltic Corporation AS (airBaltic) continuent d’afficher de bonnes performances.

compte maintenant 16 avions, et les avions et de Swiss International Air Lines (SWISS) et d’Air Baltic Corporation AS (airBaltic) continuent d’afficher de bonnes performances. Au cours du trimestre, nous avons reçu des commandes fermes visant 12 avions Q400 , totalisant 397 millions $ selon le prix affiché, et avons conclu des lettres d’intention visant jusqu’à 52 avions Q400 , dont la valeur pourrait atteindre 1,8 milliard $ selon le prix affiché. Ces activités commerciales comprennent une lettre d’intention de SpiceJet en vue de l’acquisition d’un maximum de 50 avions et l’exercice d’options par Philippine Airlines pour 7 autres avions.

, totalisant 397 millions $ selon le prix affiché, et avons conclu des lettres d’intention visant jusqu’à 52 avions , dont la valeur pourrait atteindre 1,8 milliard $ selon le prix affiché. Ces activités commerciales comprennent une lettre d’intention de SpiceJet en vue de l’acquisition d’un maximum de 50 avions et l’exercice d’options par Philippine Airlines pour 7 autres avions. En ce qui a trait à la requête déposée par The Boeing Company (Boeing) devant le département du Commerce américain et la Commission du commerce international des É.-U. à l’égard de la menace alléguée que les exportations futures de la gamme d’avions C Series représentent pour les É.-U., nous sommes en désaccord avec les allégations et répondons aux procédures engagées dans le cadre de ce dossier. Nous nous attendons à ce que le département du Commerce américain rende ses décisions préliminaires sur les droits applicables, le cas échéant, à l’automne 2017 et ses décisions finales au cours du premier semestre de 2018.

Aérostructures et Services d’ingénierie

Résultats du trimestre Trimestres clos les 30 juin 2017 2016 Écart Revenus 426 $ 425 $ – % Nouvelles commandes externes 151 $ 105 $ 44 % Ratio de nouvelles commandes externes sur revenus externes 1,7 1,0 0,7 RAII 33 $ 69 $ (52 ) % Marge RAII 7,7 % 16,2 % (850 ) pdb RAII avant éléments spéciaux 33 $ 30 $ 10 % Marge RAII avant éléments spéciaux 7,7 % 7,1 % 60 pdb RAIIA avant éléments spéciaux 42 $ 42 $ – % Marge RAIIA avant éléments spéciaux 9,9 % 9,9 % 0 pdb Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 3 $ 4 $ (25 ) % Aux 30 juin 2017 31 décembre 2016 Carnet de commandes externes 99 $ 42 $ 136 %

Nous confirmons notre prévision de revenus pour l’exercice et révisons notre prévision de marge RAII avant éléments spéciaux à environ 8,0 %.

La marge RAII avant éléments spéciaux s’est élevée à 7,7 % pour le trimestre et à 7,6 % pour le semestre, une amélioration par rapport à celles des périodes correspondantes de l’exercice précédent, attribuable essentiellement à l’augmentation des marges sur les contrats intersectoriels et des ventes de services après-vente.

Le 1er juillet 2017, Michael Ryan est devenu président, Aérostructures et Services d’ingénierie. M. Ryan, qui occupait auparavant le poste de vice-président et directeur général des installations d’Aérostructures de Bombardier à Belfast, succède à Jean Séguin qui prend sa retraite après une carrière de 36 ans remplie de succès chez Bombardier. M. Ryan relève directement d’Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier Inc.

Transport

Résultats du trimestre Trimestres clos les 30 juin 2017 2016 Écart Revenus 1 975 $ 1 964 $ 1 % Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 2,7 $ 2,1 $ 29 % Ratio de nouvelles commandes sur revenus 1,4 1,1 0,3 RAII (52 ) $ 87 $ (160 ) % Marge RAII (2,6 ) % 4,4 % (700 ) pdb RAII avant éléments spéciaux 161 $ 124 $ 30 % Marge RAII avant éléments spéciaux 8,2 % 6,3 % 190 pdb RAIIA avant éléments spéciaux 188 $ 149 $ 26 % Marge RAIIA avant éléments spéciaux 9,5 % 7,6 % 190 pdb Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 18 $ 29 $ (38 ) % Aux 30 juin 2017 31 décembre 2016 Carnet de commandes (en milliards de dollars) 32,7 $ 30,1 $ 9 %

Nous confirmons notre prévision de revenus et nous rehaussons notre prévision de marge RAII avant éléments spéciaux qui devrait atteindre environ 8,0 % pour l’exercice.

La progression de l’exécution de projets clés stimule la croissance des revenus, lesquels ont enregistré une hausse de 3,6 % au deuxième trimestre par rapport à ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent, compte non tenu de l’incidence des taux de change, et de 4,4 % depuis le début de l’exercice par rapport à ceux du semestre correspondant de l’exercice précédent.

La marge RAII avant éléments spéciaux a augmenté de 1,9 point de pourcentage au deuxième trimestre par rapport à celle du trimestre correspondant de l’exercice précédent, atteignant 8,2 % au deuxième trimestre, compte tenu de l’incidence positive des initiatives de transformation. La marge RAII avant éléments spéciaux pour le semestre a atteint 8,1 %.

Au cours du deuxième trimestre de 2017, nous avons remporté plusieurs commandes importantes en Europe, surtout au R.-U. et en France, portant le ratio de nouvelles commandes sur revenus à 1,4. La majorité de nos nouvelles commandes au deuxième trimestre de 2017 repose sur les plateformes de produits actuelles, ce qui favorise la réutilisation des technologies existantes.

Des progrès importants ont été réalisés au cours du trimestre visant notre transformation structurelle en cours qui rendra possible la mise en oeuvre de la stratégie de spécialisation des sites sur plusieurs années. Des jalons importants ont été franchis avec les conseils de surveillance et les syndicats en Allemagne, en Suisse et en Belgique, ce qui entraînera l’ajustement progressif des effectifs pouvant toucher jusqu’à 2200 postes en Allemagne, 650 en Suisse et 160 en Belgique. Dans le cadre de ces changements organisationnels, des coûts liés à des indemnités de départ de 181 millions $ et des dépréciations d’actifs de 32 millions $ ont été comptabilisés comme charges de restructuration au deuxième trimestre dans les éléments spéciaux.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d’avions et de trains. Regardant vers l’avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d’un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l’une des entreprises composant l’indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, CRJ Series, CS100, CS300, C Series, Global, Global 5000, Global 6000, Global 7000, Global 8000, Learjet, Learjet 75 et Q400 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Rapprochement des résultats sectoriels et des résultats consolidés Trimestres clos

les 30 juin Semestres clos

les 30 juin 2017 2016 2017 2016 Revenus Avions d’affaires 1 386 $ 1 473 $ 2 393 $ 2 776 $ Avions commerciaux 640 764 1 180 1 380 Aérostructures et Services d’ingénierie 426 425 814 893 Transport 1 975 1 964 3 898 3 844 Siège social et élimination (335 ) (317 ) (617 ) (670 ) 4 092 $ 4 309 $ 7 668 $ 8 223 $ RAII avant éléments spéciaux Avions d’affaires 123 $ 98 $ 200 $ 185 $ Avions commerciaux (86 ) (103 ) (141 ) (169 ) Aérostructures et Services d’ingénierie 33 30 62 65 Transport 161 124 314 239 Siège social et élimination (67 ) (43 ) (143 ) (84 ) 164 $ 106 $ 292 $ 236 $ Éléments spéciaux Avions d’affaires 28 $ (114 ) $ 31 $ (109 ) $ Avions commerciaux 1 483 2 483 Aérostructures et Services d’ingénierie - (39 ) - (19 ) Transport 213 37 232 129 Siège social et élimination 45 (10 ) 45 (53 ) 287 $ 357 $ 310 $ 431 $ RAII Avions d’affaires 95 $ 212 $ 169 $ 294 $ Avions commerciaux (87 ) (586 ) (143 ) (652 ) Aérostructures et Services d’ingénierie 33 69 62 84 Transport (52 ) 87 82 110 Siège social et élimination (112 ) (33 ) (188 ) (31 ) (123 ) $ (251 ) $ (18 ) $ (195 ) $

Rapprochement du RAIIA avant éléments spéciaux et du RAIIA, par rapport au RAII Trimestres clos

les 30 juin Semestres clos

les 30 juin 2017 2016 2017 2016 RAII (123 ) $ (251 ) $ (18 ) $ (195 ) $ Amortissement 78 98 156 187 Charges de dépréciation des immobilisations corporelles

et incorporelles(1) 43 – 43 – RAIIA (2 ) (153 ) 181 (8 ) Éléments spéciaux excluant la charge de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles(1) 249 357 272 431 RAIIA avant éléments spéciaux 247 $ 204 $ 453 $ 423 $

(1) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour des détails sur les éléments spéciaux.

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté Trimestres clos les 30 juin 2017 2016 (par action) (par action) Résultat net (296 ) $ (490 ) $ Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(1) 287 0,13 $ 357 0,16 $ Ajustements de la charge nette de financement

liés à ce qui suit : Variation nette des provisions découlant des fluctuations

de taux d’intérêt et de la perte nette sur certains

instruments financiers 39 0,02 10 0,00 Désactualisation des obligations nettes au titre des

avantages de retraite 19 0,01 17 0,01 Charge d’intérêt liée à un litige fiscal(1) - - 26 0,01 Incidence fiscale des éléments spéciaux(1) et des

autres éléments d’ajustement (10 ) (0,01 ) (3 ) 0,00 Résultat net ajusté 39 (83 ) Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas

le contrôle 7 (41 ) Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (6 ) (6 ) Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs

d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. 40 $ (130 ) $ Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 2 239 122 2 222 874 RPA ajusté (en dollars) 0,02 $ (0,06 ) $

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté Semestres clos les 30 juin 2017 2016 (par action) (par action) Résultat net (327 ) $ (628 ) $ Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(1) 310 0,14 $ 431 0,19 $ Ajustements de la charge nette de financement

liés à ce qui suit : Désactualisation des obligations nettes au titre des

avantages de retraite 38 0,02 34 0,02 Variation nette des provisions découlant des fluctuations

de taux d’intérêt et de la perte nette (du gain net) sur

certains instruments financiers 31 0,01 25 0,01 Charge d’intérêt liée à un litige fiscal(1) - - 26 0,01 Coûts de transaction rattachés à l’option de conversion

incorporée dans l’investissement de la Caisse(1) - - 8 0,00 Incidence fiscale des éléments spéciaux(1) et des

autres éléments d’ajustement (11 ) 0,00 (13 ) 0,00 Résultat net ajusté 41 (117 ) Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas

le contrôle 10 (64 ) Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (12 ) (11 ) Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs

d’instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. 39 $ (192 ) $ Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 2 244 283 2 222 942 RPA ajusté (en dollars) 0,02 $ (0,09 ) $

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars) Trimestres clos les 30 juin 2017 2016 RPA dilué (0,13 ) $ (0,24 ) $ Incidence des éléments spéciaux(1) et des autres éléments d’ajustement 0,15 0,18 RPA ajusté 0,02 $ (0,06 ) $

(1) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour des détails sur les éléments spéciaux.

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars) Semestres clos les 30 juin 2017 2016 RPA dilué (0,15 ) $ (0,32 ) $ Incidence des éléments spéciaux(1) et des autres éléments d’ajustement 0,17 0,23 RPA ajusté 0,02 $ (0,09 ) $

Rapprochement de l’utilisation des flux de trésorerie disponibles

et des flux de trésorerie liés aux activités opérationelles Trimestres clos

les 30 juin Semestres clos

les 30 juin 2017 2016 2017 2016 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (181 ) $ (158 ) $ (498 ) $ (614 ) $ Additions nettes aux immobilisations corporelles

et incorporelles (389 ) (332 ) (665 ) (626 ) Utilisation des flux de trésorerie disponibles (570 ) $ (490 ) $ (1 163 ) $ (1 240 ) $

(1) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour des détails sur les éléments spéciaux.

