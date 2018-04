Bombardier annonce une autonomie étendue de 7 700 milles marins pour l’avion Global 7000, libérant de nouvelles possibilités pour les voyages d’affaires

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 15 avril 2018) -

Bombardier est fière de révéler que son emblématique avion d’affaires Global 7000, après avoir effectué de multiples vols long-courriers autour du monde, présente maintenant une autonomie exceptionnelle de 7 700 milles marins, offrant plus de possibilités en matière de liaisons que tout autre avion d’affaires.

« Nous sommes ravis de proposer cette autonomie étendue à nos fidèles clients, qui sont la force motrice qui sous-tend nos réussites techniques et qui posséderont sous peu un avion qui est tout simplement sans égal », a déclaré David Coleal, président de Bombardier Avions d’affaires. « Non seulement nous honorons notre engagement à commencer les livraisons de l’avion Global 7000 cette année, mais nous dépassons les attentes en cours de route. »

Les véhicules d’essais en vol Global 7000 ont effectué plusieurs vols long-courriers vers des destinations comme Sydney, Dubaï et Hawaï. Ce rigoureux programme d’essais en vol a démontré l’autonomie incroyable de l’avion et l’aptitude de Bombardier à dépasser ses engagements.

La nouvelle distance franchissable de 7 700 milles marins sera une caractéristique de base de l’avion Global 7000 pour tous les clients existants et futurs. Cette performance améliorée est fournie sans coût supplémentaire.

L’avion Global 7000, le biréacteur d’affaires le plus spacieux et le plus long-courrier jamais construit, respecte le calendrier d’entrée en service prévu pour la seconde moitié de 2018. Le programme d’essais en vol progresse comme prévu, avec cinq véhicules d’essai en vol. Entamé en novembre 2016, ce programme en est à la phase de certification finale et a accumulé plus de 1 800 heures de vols d’essai.

Avec une autonomie opérationnelle maximale de 7 700 milles marins, l’avion Global 7000 peut voler plus loin que tout autre avion d’affaires. L’avion a été largement annoncé comme étant capable d’assurer certaines des plus longues liaisons du monde, comme New York-Shanghai ou Singapour-Seattle. Aujourd’hui, Bombardier peut confirmer qu’avec son autonomie étendue, le biréacteur Global 7000 est le seul avion d’affaires qui peut relier New York à Hong Kong et Singapour à San Francisco.*

Sur tous ses vols, courts ou longs, l’aile évoluée de l’avion Global 7000 optimise la vitesse, l’autonomie et la maîtrise de l’appareil, assurant un vol exceptionnellement en douceur.

La réussite du programme d’essais en vol de l’avion Global 7000 témoigne de l’esprit d’innovation de Bombardier et du dur labeur qui a permis de franchir les importantes étapes sur le parcours de cet avion vers son entrée en service.

Après à peine cinq mois d’essais, cet avion à grande vitesse a établi le record du plus gros biréacteur d’affaires à approcher du mur du son, atteignant la vitesse maximale marquante de Mach 0,995.

Et tandis que les véhicules d’essais en vol Global 7000 assurent des performances supérieures dans le ciel, la finition intérieure des avions de nos clients est en bonne voie aux installations à la fine pointe de la technologie de Bombardier à Montréal.

Avec ses quatre véritables zones habitables, le biréacteur Global 7000 est unique parmi les avions d’affaires sur le plan de l’espace, du confort luxueux et de la flexibilité du design. Son système de divertissement en cabine à la fine pointe de la technologie, combiné aux vitesses de connexion Internet à bande Ka ultra-rapides, permet aux passagers de diffuser du contenu haute définition et de profiter d’une expérience de divertissement fiable. La cuisine moderne et multifonctionnelle de l’avion Global 7000 offre de l’espace de stockage sans précédent pour assurer une expérience culinaire exceptionnelle.

L’avion Global 7000 de Bombardier a gagné le prix Red Dot dans le cadre de l’édition 2018 des prix Red Dot pour le design de produits.

*Dans certaines conditions d’exploitation.

