Bombardier berichtet Ergebnisse für das zweite Quartal 2017

„Wir machen weiterhin solide Fortschritte bei der Umsetzung unseres auf fünf Jahre angelegten Turnaround-Plans”, sagte Alain Bellemare, President und Chief Executive Officer von Bombardier Inc. „Wir verbessern unsere operativen Gewinnmargen, transformieren unseren Betrieb und setzen unsere Wachstumsprogramme konsequent um. So können wir unseren Kunden und Aktionären langfristig eine nachhaltige Wertschöpfung gewährleisten. Durch unser starkes Ergebnis im ersten Halbjahr befinden wir uns in einer guten Ausgangslage, um unsere Gesamtjahresziele zu erreichen. Wir erwarten ein EBIT vor Sondereffekten im oberen Bereich der Spanne zwischen USD 580 Mio. und USD 630 Mio.”

Bombardier berichtete für das Quartal einen Umsatz in Höhe von USD 4,1 Mrd. Das EBIT vor Sondereffekten stieg auf USD 164 Mio., das ist ein Zuwachs um 55% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Margen vor Sondereffekten(1) lagen im Geschäftsbereich Transportation bei 8,2%, bei robusten 8,9% bei Geschäftsflugzeuge sowie bei 7,7% im Geschäftsbereich Aerostructures. Im Geschäftsbereich Verkehrsflugzeuge wurde im Zuge der Produktionsanlaufphase der C Series ein EBIT-Verlust verzeichnet. Der eingesetzte Free Cashflow(1) im Quartal entsprach ebenfalls den Planprognosen des Unternehmens und lag bei USD 570 Mio.

Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens im zweiten Quartal zeigte sich besonders deutlich am starken Auftragseingang bei Transportation, wo ein Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill)(3) von 1,4 berichtet wurde. Die operationale Transformation und die Strategie der Standortspezialisierung bei Transportation nehmen weiterhin an Fahrt auf. In Deutschland, in der Schweiz und in Belgien wurden im Quartal in diesen Bereichen wichtige Meilensteine erreicht. Bei der Sparte Geschäftsflugzeuge hat das neue Ultralangstreckenflugzeug Global 7000, das eine neue Klasse definiert, mittlerweile mehr als 500 Flugteststunden absolviert und geht weiterhin planmäßig seiner Inbetriebnahme in der zweiten Jahreshälfte 2018 entgegen.

Bombardier hat außerdem bekannt gegeben, dass Sheila Fraser aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt aus dem Vorstand des Unternehmens angekündigt hat. Der Vorstand hat Sheila Frasers Rücktritt akzeptiert und dankt ihr für fünf Jahre engagierten Einsatz sowie für ihr Wissen und ihre Weitsicht, die sie während ihrer Zeit in das Unternehmen eingebracht hat.

AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE

QUARTALSERGEBNISSE Dreimonatszeiträume zum 30. Juni 2017 2016 Varianz Umsatz $ 4.092 $ 4.309 (5 )% EBIT $ (123 ) $ (251 ) 51 % EBIT-Marge (3,0 )% (5,8 )% 280 bps EBIT vor Sondereffekten $ 164 $ 106 55 % EBIT-Marge vor Sondereffekten 4,0 % 2,5 % 150 bps EBITDA vor Sondereffekten(1) $ 247 $ 204 21 % EBITDA-Marge vor Sondereffekten(1) 6,0 % 4,7 % 130 bps Nettoverlust $ (296 ) $ (490 ) 40 % Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) (in Dollar) $ (0,13 ) $ (0,24 ) 46 % Bereinigter Nettoertrag (-verlust)(1) $ 39 $ (83 ) 147 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) (in Dollar)(1) $ 0,02 $ (0,06 ) 133 % Nettozugänge zum Anlagevermögen (PP&E) und zu den immateriellen Vermögenswerten $ 389 $ 332 17 % Eingesetzter Free Cashflow(1) $ (570 ) $ (490 ) (16 )%

KUMULIERTES ERGEBNIS Sechsmonatszeiträume zum 30. Juni 2017 2016 Varianz Umsatz $ 7.668 $ 8.223 (7 )% EBIT $ (18 ) $ (195 ) 91 % EBIT-Marge (0,2 )% (2,4 )% 220 bps EBIT vor Sondereffekten $ 292 $ 236 24 % EBIT-Marge vor Sondereffekten 3,8 % 2,9 % 90 bps EBITDA vor Sondereffekten $ 453 $ 423 7 % EBITDA-Marge vor Sondereffekten 5,9 % 5,1 % 80 bps Nettoverlust $ (327 ) $ (628 ) 48 % Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) (in Dollar) $ (0,15 ) $ (0,32 ) 53 % Bereinigter Nettogewinn (Verlust) $ 41 $ (117 ) 135 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in Dollar) $ 0,02 $ (0,09 ) 122 % Nettozugänge zum Anlagevermögen (PP&E) und zu den immateriellen Vermögenswerten $ 665 $ 626 6 % Eingesetzter Free Cashflow $ (1.163 ) $ (1.240 ) 6 % Zum 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 Kurzfristig verfügbare Kapitalausstattung(4) $ 3.290 $ 4.477 (27 )%

Alle Beträge in dieser Pressemitteilung lauten, soweit nichts anderes angegeben ist, auf US-Dollar.

Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten Beträge in den Tabellen auf Mio., ausgenommen Beträge je Aktie.

Bombardier berichtete für das Quartal einen konsolidierten Umsatz in Höhe von USD 4,1 Mrd. und für den Sechsmonatszeitraum in Höhe von USD 7,7 Mrd. gegenüber USD 4,3 Mrd. bzw. USD 8,2 Mrd. in den entsprechenden Vorjahreszeiträumen. Das Ergebnis ist in erster Linie auf zuvor bekannt gegebene Produktionsanpassungen in den Luftfahrtsegmenten in Reaktion auf die Marktnachfrage sowie auf das anhaltende Wachstum bei Transportation zurückzuführen. Das EBIT vor Sondereffekten lag im Quartal bei USD 164 Mio. bzw. bei USD 292 im Sechsmonatszeitraum, was einen Zuwachs um 55% bzw. um 24% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dieses Wachstum spiegelt die signifikanten Margenverbesserungen in den Geschäftsbereichen Transportation und Geschäftsflugzeuge wider, die im Quartal bei 8,2% bzw. 8,9% lagen. Der eingesetzte Free Cashflow belief sich im Quartal auf USD 570 Mio. und auf USD 1,2 Mrd. im kumulierten Zeitraum. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf das Global 7000 Testprogramm sowie auf das erforderliche Betriebskapital und den Produktionsanlauf der C Series zurückzuführen. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse wiederholt Bombardier die Prognosen für das Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich unter Ausschluss von Wechselkurseffekten, mit einem EBIT vor Sondereffekten im oberen Bereich der Spanne zwischen USD 580 Mio. und USD 630 Mio. sowie mit einem eingesetzten Free Cashflow zwischen USD 1,0 Mrd. und USD 750 Mio.

SEGMENTIERTE ERGEBNISSE UND KENNZAHLEN

Geschäftsflugzeuge

Quartalsergebnis Dreimonatszeiträume zum 30. Juni 2017 2016 Varianz Umsatz $ 1.386 $ 1.473 (6 )% Flugzeugauslieferungen (in Einheiten) 36 42 (6 ) EBIT $ 95 $ 212 (55 )% EBIT-Marge 6,9 % 14,4 % (750) bps EBIT vor Sondereffekten $ 123 $ 98 26 % EBIT-Marge vor Sondereffekten 8,9 % 6,7 % 220 bps EBITDA vor Sondereffekten $ 148 $ 146 1 % EBITDA-Marge vor Sondereffekten 10,7 % 9,9 % 80 bps Nettozugänge zum Anlagevermögen (PP&E) und zu den immateriellen Vermögenswerten $ 373 $ 162 130 % Zum 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 Auftragsbestand (in Mrd. Dollar) $ 14,7 $ 15,4 (5 )%

Wir erhöhen unsere Prognose für die EBIT-Marge vor Sondereffekten auf zirka 8,0% und bestätigen unsere Prognosen bezüglich Umsatz und Auslieferungen für das Jahr.

Im zweiten Quartal wurden 36 Flugzeuge ausgeliefert, darunter viele Global-Flugzeuge, wodurch eine hohe EBIT-Marge vor Sondereffekten von 8,9% erzielt wurde. Im kumulierten Zeitraum lagen die Auslieferungen bei insgesamt 65 Flugzeugen, womit sich Bombardier im Hinblick auf das Jahresziel von 135 Flugzeugauslieferungen auf Kurs befindet.

Im Mai 2017 haben wir die neue Premier-Kabine für die Geschäftsflugzeuge Global 5000 und Global 6000 vorgestellt. Das neue Design ist inspiriert von handwerklicher Perfektion sowie von Geräumigkeit, Komfort und Leistungsfähigkeit der Flugzeugkabinen der Modelle Global 7000 und Global 8000.

Mit drei Testflugzeugen, die zusammen mehr als 500 Flugteststunden absolviert haben, gab es im Rahmen der Entwicklung des Global 7000 und Global 8000 Flugzeugprogramms erneut große Fortschritte. Das Flugvalidierungsprogramm sowie die Integration der Flugzeugsysteme dokumentieren einen hohen Grad an Ausgereiftheit. Wir haben außerdem eine umfassende Vergleichsvereinbarung mit Triumph Aerostructures LLC erreicht, die sämtliche offenen wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten bezüglich der Produktion der Tragflächen des Flugzeugprogramms regelt. Die Serienfertigung am Montageband hat begonnen und das Programm befindet sich auf Kurs für die Inbetriebnahme (EIS) in der zweiten Jahreshälfte 2018.

Im Einklang mit unserer Entwicklungsstrategie für das Aftermarket-Geschäft haben wir zwei Servicecenter eröffnet – am Biggin Hill Airport in London, England, sowie in Tianjin, China – durch die das Kundendienstnetz von Bombardier weiter gestärkt wird.

Im Juni 2017 haben wir den historischen Meilenstein der Auslieferung des dreitausendsten Learjet Geschäftsflugzeugs erreicht, die gleichzeitig auch die einhundertste Auslieferung eines Learjet 75 war.

Verkehrsflugzeuge

Quartalsergebnis Dreimonatszeiträume zum 30. Juni 2017 2016 Varianz Umsatz $ 640 $ 764 (16 )% Flugzeugauslieferungen (in Einheiten) 20 27 (7 ) Nettobestellungen (in Einheiten) 12 159 (147 ) Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill)(5) 0,6 5,9 (5,3 ) EBIT $ (87 ) $ (586 ) 85 % EBIT-Marge (13,6 )% (76,7 )% nmf EBIT vor Sondereffekten $ (86 ) $ (103 ) 17 % EBIT-Marge vor Sondereffekten (13,4 )% (13,5 )% 10 bps EBITDA vor Sondereffekten $ (65 ) $ (90 ) 28 % EBITDA-Marge vor Sondereffekten (10,2 )% (11,8 )% 160 bps Nettozugänge zum Anlagevermögen (PP&E) und zu den immateriellen Vermögenswerten $ (14 ) $ 137 nmf Zum 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 Auftragsbestand (in Einheiten) 424 436 (12)

Wir bestätigen unsere Gesamtjahresprognosen in Bezug auf Umsatz, Auslieferungen und EBIT vor Sondereffekten.

Im Quartal wurden 20 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, darunter sechs C Series, sieben CRJ Series sowie sieben Q400 Flugzeuge. Die kumulierten Auslieferungen an Regionalflugzeugen und Turboprop-Maschinen liegen bei 28 Flugzeugen, womit wir die Hälfte unseres Gesamtjahresziels für die CRJ Series und Q400 Flugzeuge erreicht haben. Die Produktion wird derzeit ausgebaut, sodass ein Volumen von rund 30 C Series Flugzeugauslieferungen möglich ist. Für die zweite Jahreshälfte wird eine allmähliche Zunahme der C Series Auslieferungen erwartet.

Einschließlich der Auslieferungen im Juli 2017 liegt die C Series Flugzeugflotte bei mittlerweile 16 Flugzeugen. Sowohl das CS100 als auch das CS300 Flugzeug erbringen bei Swiss International Air Lines (SWISS) und bei der Air Baltic Corporation AS (airBaltic) eine kontinuierlich gute Leistung.

Im Quartal haben wir Festbestellungen für 12 Q400 Flugzeuge im Wert von USD 397 Mio. nach Listenpreis erhalten, außerdem Absichtserklärungen für bis zu 52 Q400 Flugzeuge im Wert von bis zu USD 1,8 Mrd. nach Listenpreis. Dazu gehört eine Absichtserklärung von SpiceJet für bis zu 50 Flugzeuge sowie der Abruf von Optionen durch Philippine Airlines für sieben weitere Flugzeuge.

In Bezug auf den von The Boeing Company (Boeing) beim US-Handelsministerium und bei der Internationalen Handelskommission der USA eingereichten Antrag in Bezug auf eine behauptete Bedrohung durch zukünftige Exporte der C Series Flugzeugfamilie in die USA, widersprechen wir den Behauptungen und reagieren entsprechend auf das Antragsverfahren. Wir erwarten die Veröffentlichung der vorläufigen Feststellungen des US-Handelsministeriums bezüglich zu zahlender Abgaben ggf. für den Herbst 2017 sowie die Veröffentlichung der endgültigen Festlegung für die erste Jahreshälfte 2018.

Aerostructures und Engineering Services

Quartalsergebnis Dreimonatszeiträume zum 30. Juni 2017 2016 Varianz Umsatz $ 426 $ 425 - % Externer Auftragseingang $ 151 $ 105 44 % Externes Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill)(6) 1,7 1,0 0,7 EBIT $ 33 $ 69 (52 )% EBIT-Marge 7,7 % 16,2 % (850) bps EBIT vor Sondereffekten $ 33 $ 30 10 % EBIT-Marge vor Sondereffekten 7,7 % 7,1 % 60 bps EBITDA vor Sondereffekten $ 42 $ 42 - % EBITDA-Marge vor Sondereffekten 9,9 % 9,9 % 0 bps Nettozugänge zum Anlagevermögen (PP&E) und zu den immateriellen Vermögenswerten $ 3 $ 4 (25 )% Zum 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 Externer Auftragsbestand $ 99 $ 42 136 %

Wir bestätigen unsere Umsatzprognose für das Jahr und revidieren unsere Prognose für die EBIT-Marge vor Sondereffekten auf rund 8,0%.

Die EBIT-Marge im Quartal lag bei 7,7% sowie kumuliert bei 7,6%, was eine Verbesserung gegenüber den entsprechenden Vorjahresperioden bedeutet. Die Zuwächse sind dabei hauptsächlich auf verbesserte Margen bei Intersegmentverträgen und gestiegene Umsätze im Aftermarket-Bereich zurückzuführen.

Michael Ryan wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2017 President von Bombardier Aerostructures und Engineering Services. Michael Ryan war zuvor Vice President und General Manager am Aerostructures-Standort von Bombardier in Belfast und folgt Jean Séguin, der nach einer äußerst erfolgreichen 36-jährigen Laufbahn bei Bombardier in den Ruhestand geht. Michael Ryan ist direkt Alain Bellemare, President und Chief Executive Officer von Bombardier Inc., unterstellt.

Transportation

Quartalsergebnis Dreimonatszeiträume zum 30. Juni 2017 2016 Varianz Umsatz $ 1.975 $ 1.964 1 % Auftragseingang (in Mrd. Dollar) $ 2,7 $ 2,1 29 % Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill)(3) 1,4 1,1 0,3 EBIT $ (52 ) $ 87 (160 )% EBIT-Marge (2,6 )% 4,4 % (700) bps EBIT vor Sondereffekten $ 161 $ 124 30 % EBIT-Marge vor Sondereffekten 8,2 % 6,3 % 190 bps EBITDA vor Sondereffekten $ 188 $ 149 26 % EBITDA-Marge vor Sondereffekten 9,5 % 7,6 % 190 bps Nettozugänge zum Anlagevermögen (PP&E) und zu den immateriellen Vermögenswerten $ 18 $ 29 (38 )% Zum 30. Juni 2017 31. Dezember 2016 Auftragsbestand (in Mrd. Dollar) $ 32,7 $ 30,1 9 %

Wir bestätigen unsere Umsatzprognose für das Jahr und erhöhen unsere entsprechende Prognose für die EBIT-Marge vor Sondereffekten auf zirka 8,0%.

Der Umsatz legt im Zuge der Umsetzung wichtiger Projekte an Dynamik zu und stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum unter Ausschluss von Wechselkurseffekten um 3,6% bzw. seit Jahresbeginn um 4,4% an.

Die EBIT-Marge vor Sondereffekten stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres um 1,9 Prozentpunkte und lag einschließlich der positiven Auswirkungen der Transformationsinitiativen bei 8,2%. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten lag im Sechsmonatszeitraum bei 8,1%.

Im zweiten Quartal 2017 konnte Bombardier mehrere wichtige Bestellungen aus Europa verzeichnen, hauptsächlich aus Großbritannien und Frankreich, und erreichte damit ein Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill) von 1,4. Der Auftragseingang von Bombardier im zweiten Quartal 2017 basiert mehrheitlich auf aktuellen Produktplattformen, wodurch die Wiederverwertung vorhandener Technologien unterstützt wird.

Im Quartalsverlauf gab es signifikante Fortschritte im Rahmen unserer laufenden strukturellen Transformation, wodurch die auf mehrere Jahre angelegte Spezialisierungsstrategie für die Standorte ermöglicht wird. Wichtige Meilensteine wurden erreicht in Gesprächen mit Aufsichtsräten und Gewerkschaften in Deutschland, in der Schweiz und in Belgien, die im Ergebnis zu graduellen Anpassungen der Personalkapazitäten im Umfang von bis 2.200 Stellen in Deutschland, 650 Stellen in der Schweiz und 160 Stellen in Belgien führen werden. In Verbindung mit diesen organisatorischen Veränderungen wurden im zweiten Quartal Kosten für Abfindungszahlungen in Höhe von USD 181 Mio. sowie Abschreibungen auf Vermögenswerte in Höhe von USD 32 Mio. als Restrukturierungsaufwendungen unter Sondereffekte erfasst.

bps: Basispunkte

nmf: Information nicht aussagekräftig

(1) Non-GAAP Kennzahlen. Siehe hierzu den Hinweis zu Ertragskennzahlen ohne GAAP-Definition am Ende dieser Pressemitteilung.

(2) Die Marge bezieht sich auf die EBIT-Marge vor Sondereffekten. Non-GAAP Kennzahlen. Siehe hierzu den Hinweis zu Ertragskennzahlen ohne GAAP-Definition am Ende dieser Pressemitteilung.

(3) Definiert als Neubestellungen gegenüber Umsatz.

(4) Definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zzgl. der im Rahmen revolvierender Kreditfazilitäten verfügbaren Beträge.

(5) Definiert als eingegangene Nettobestellungen gegenüber Flugzeugauslieferungen in Einheiten.

(6) Definiert als externe Neubestellungen gegenüber externem Umsatz.

HINWEISE ZU ERTRAGSKENNZAHLEN OHNE GAAP-DEFINITION

Diese Pressemitteilung basiert auf ausgewiesenen Erträgen nach den International Financial Reporting Standards (IFRS). Diese nicht-GAAP-konformen Ertragskennzahlen sind direkt dem Konzernabschluss entnommen, verfügen jedoch nicht über eine durch IFRS standardisierte Bedeutung. Diese Pressemitteilung basiert außerdem auf Ertragskennzahlen ohne GAAP-Definition, einschließlich EBITDA, EBIT vor Sondereffekten und EBITDA vor Sondereffekten, bereinigter Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie und Free Cashflow. Diese nicht-GAAP-konformen Ertragskennzahlen sind direkt dem Konzernabschluss entnommen, verfügen jedoch nicht über eine durch IFRS standardisierte Bedeutung; sie können deshalb von anderen unter Benutzung derselben Begriffe anders berechnet werden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass die Vorlage bestimmter Ertragskennzahlen ohne GAAP-Definition zusätzlich zu den IFRS-Kennzahlen den Nutzern unseres Konzernabschlusses ein besseres Verständnis unseres Ergebnisses und zugehöriger Trends ermöglicht und insgesamt die Transparenz und Eindeutigkeit der Darstellung der zentralen Ergebnisse unseres Unternehmens verbessert. Definitionen dieser Kennzahlen und Abgleiche mit den vergleichbarsten IFRS-Kennzahlen finden Sie außerdem in den Abschnitten Liquidität und Kapitalausstattung im Kapitel „Überblick” und im jeweiligen Berichterstattungssegment des Abschnitts „Ergebnisanalyse” aus dem Lagebericht der Gesellschaft (MD&A).

