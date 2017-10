BERLIN, ALLEMAGNE–(Marketwired – 5 oct. 2017) -

Bombardier célèbre l’ouverture de son nouveau centre de maintenance à Melzo en Italie

Bombardier Transport, chef de file mondial de la technologie du rail, célèbre l’ouverture officielle de son nouveau centre de maintenance à Melzo, en Italie, dans la zone d’affaires du secteur de la logistique de Rail Hub Milano (RHM). Ce centre à la fine pointe de la technologie permettra à l’entreprise d’offrir des services rapides de maintenance des locomotives et du matériel roulant et s’inscrit dans le plan de croissance de la zone d’affaires du secteur de la logistique de Milan. Des exploitants ferroviaires, des clients et des représentants d’institutions publiques ont participé à la cérémonie qui a été organisée en collaboration avec Contship Italia, un spécialiste de la logistique en Italie.

Pierre Cicion, chef, Services, Moyen-Orient, Afrique et Italie, chez Bombardier Transport, Italie a dit : « Les installations de Melzo permettront à Bombardier d’améliorer son offre de services en intervenant plus rapidement sur les locomotives qui nécessitent des travaux urgents. Elles sont conçues pour offrir des “arrêts aux puits”, un taux de rotation élevé et des passages fréquents et plus courts en atelier. » Bombardier estime que le nouveau centre pourra assurer la maintenance d’environ 400 locomotives par année. Ce nombre pourra toutefois augmenter si des exploitants internationaux qui possèdent des ateliers à l’étranger choisissent de confier leurs travaux à Bombardier.

Sebastiano Grasso, directeur général groupe, Service d’affaires, Contship Italia, a ainsi décrit l’importance de ces nouvelles installations : « Les régions de Melzo, de Liscate et de Vignate, près de Milan, sont en voie de devenir un pôle important dans le secteur de la logistique qui sera un atout pour l’industrie manufacturière du pays. Notre partenariat avec Bombardier a permis la construction d’un centre de maintenance efficace doté d’une capacité de réaction rapide, à Melzo, au carrefour de lignes européennes et intercontinentales. Grâce à lui, les trains demeureront en service actif et les impacts sur l’environnement seront amoindris puisque nous pourrons réduire notre dépendance logistique au transport de marchandises par camion ».

Le centre offrira tous les services courants et misera sur la maintenance préventive et corrective. On prévoit y assurer un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le nouveau terminal intermodal de Melzo s’étend sur 300 000 mètres carrés et compte 12 km de voie ferrée, dont quatre de 750 m de longueur qui répondent aux normes internationales. Il comprend aussi trois voies de 550 m avec 12 voies qui servent de liaisons et de voies de garage extérieures.

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

