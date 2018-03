Bombardier conclut le placement de capitaux propres d’une valeur de 638,4 millions $ CAN (environ 500 millions $ US)

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 23 mars 2018) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N’EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ PUBLIQUEMENT AUX ÉTATS-UNIS

Bombardier (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(TSX:BBD.PR.B)(TSX:BBD.PR.D)(TSX:BBD.PR.C)(OTCQX:BDRBF) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu son placement, ayant fait précédemment l’objet d’une annonce, de 168 000 000 d’actions classe B (droits de vote limités) au prix d’achat de 3,80 $ CAN par action (placement), pour un produit brut global de 638,4 millions $ CAN. Le placement a été pris ferme par un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., Financière Banque Nationale Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

Un prospectus simplifié daté du 16 mars 2018 a été déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les provinces du Canada dans le cadre du placement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans quelque territoire que ce soit et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui s’y appliquent. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d’acheter les titres aux États-Unis. Les titres qui y sont mentionnés n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d’affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d’ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.