Bombardier décroche un contrat d’extension du système de navettes automatisé de Phoenix

BOMBARDIER INNOVIA APM 200 pour Sky Train Phoenix

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail a annoncé aujourd’hui l’octroi d’un contrat par la ville de Phoenix pour l’extension du système de navettes automatisé PHX Sky TrainMD de l’aéroport international Sky Harbour de Phoenix. L’accord représente la phase 2 du système et comprend une extension de 4 km pour rejoindre le centre de location de véhicules de l’aéroport, deux nouvelles stations, l’agrandissement des installations de maintenance du système et la fourniture de 24 voitures BOMBARDIER INNOVIA APM 200 supplémentaires. La valeur du contrat s’élève à environ 305 millions de dollars US (248 millions d’euros) et inclut une option pour 3 véhicules supplémentaires ainsi que pour diverses modifications et mise à niveau de véhicules.

Benoît Brossoit, président, Amériques, Bombardier Transport, a dit : « Nous sommes enchantés de participer au programme de modernisation et d’expansion de l’aéroport international Sky Harbour de Phoenix et d’aider celui-ci à répondre à ses besoins futurs en matière de solutions de mobilité. Nous accordons une grande importance à notre relation à long terme avec notre précieux client. En tant que fournisseurs et exploitants du système de navettes automatisé, nous sommes persuadés que notre technologie INNOVIA continuera de garantir un niveau de service exceptionnel ».

Dans le cadre des contrats octroyés en 2009 pour la phase 1 du système, Bombardier a assuré la conception et l’approvisionnement de tout l’équipement électrique et mécanique, y compris la technologie éprouvée de contrôle automatique des trains BOMBARDIER CITYFLO 650, des installations de maintenance et un parc de 18 véhicules INNOVIA APM 200. Bombardier a aussi fourni des services d’exploitation et de maintenance depuis l’ouverture du système en 2013, assurant un fonctionnement fiable et continu 24 heures sur 24, et 365 jours par an.

Le système de navettes automatisé de Bombardier à Phoenix a fait ses preuves. Il a en effet affiché un taux de disponibilité de plus de 99,50 pour cent chaque année depuis son ouverture et a même atteint un taux de 100 pour cent à six reprises, dont la dernière fois en janvier dernier. C’est grâce à ces résultats que des aéroports du monde entier, dont huit des dix aéroports les plus actifs des États-Unis, ont choisi Bombardier pour leurs systèmes de transport collectif automatisés.

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l’industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu’entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d’affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d’ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

