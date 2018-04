Bombardier décroche un contrat pour la fourniture de 40 trains régionaux à grande vitesse pour Västtrafik en Suède

BERLIN, ALLEMAGNE–(Marketwired – 6 avril 2018) -

Signature du contrat avec Västtrafik

Train Bombardier à grande vitesse pour Västtrafik

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat avec la société Västtrafik pour la livraison de 40 rames automotrices électriques à grande vitesse pour le transport régional dans le comté suédois de Västra Götaland. La valeur de ce contrat s’élève à environ 3,8 SEK (452 dollars US, 368 euros) et comprend une option pour un maximum de 60 rames additionnelles. Le début des livraisons est prévu pour 2021.

Lars Holmin, (M) Président du Conseil d’administration de Västtrafik, a déclaré : « Depuis la création de Västtrafik en 1999, le nombre de passagers a plus que doublé. Nous sommes continuellement confrontés au défi d’atteindre l’objectif de 135 000 voyages par jour demandés par le comté. Nous voyons une croissance continue du nombre de passagers et sommes sur la bonne voie. Les nouvelles rames contribuent à offrir à nos clients des déplacements encore plus attractifs. »

Marina Sundman, Directrice des Ventes, Bombardier Transportation a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir Västtrafik pour répondre à une demande accrue de transports publics. Notre partenariat de long terme avec Västtrafik, soutenu par nos équipes des dépôts de Sävenäs et Falköping dans le comté de Västra Götaland, a permis de poser les fondements pour la conception du nouveau train. Nous souhaitons soutenir la croissance régionale en fournissant une solution de mobilité idéale qui assure confort et facilité pour tous les passagers. Cette commande conséquente démontre la qualité des produits que nous concevons, développons, fabriquons et entretenons pour le marché scandinave. »

Les rames à trois voitures sont conçues pour assurer le confort des passagers et pour résister aux rigueurs de l’hiver suédois tout en offrant de faibles coûts d’exploitation. Pour répondre aux besoins spécifiques de Västra Götaland, Bombardier offre une solution hautement fiable, sûre autant pour les passagers que pour les piétons à proximité et intégrant un concept de diagnostic qui augmente la disponibilité et le respect des horaires. Les trains vont opérer à plus de 200 km/h, offrent 270 places assises, une connexion Wi-Fi, une section à plancher bas et des sections polyvalentes.

Mettant à profit 15 années d’expérience acquise dans la livraison et la maintenance de trains à grande vitesse dans la région, Bombardier a également prévu à ce que les nouveaux trains soient parfaitement adaptés aux besoins du conducteur, du personnel de bord et du personnel de maintenance. Un design scandinave attractif et une faible consommation d’énergie permettent un style de vie astucieux et durable dans la région pour les décennies à venir.

