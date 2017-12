Bombardier erhält Auftrag für Schienenfahrzeuge und Instandhaltung für c2c-Konzession im Vereinigten Königreich

BERLIN, DEUTSCHLAND–(Marketwired – Dec 15, 2017) –

Der Marktführer für Bahntechnik Bombardier Transportation hat einen Vertrag mit Porterbrook und c2c über die Bereitstellung von 60 neuen BOMBARDIER-AVENTRA-Zügen für die c2c-Bahnkonzession im Vereinigten Königreich sowie einen achtjährigen Servicevertrag für Instandhaltung und Support unterzeichnet.

Der Gesamtwert der Verträge für Schienenfahrzeuge und Instandhaltung liegt bei rund 105 Millionen GBP (120 Millionen Euro, 140 Millionen USD). Der Instandhaltungsvertrag läuft ab Einführung der Züge bis November 2029.

Der Eisenbahnminister Paul Maynard erklärte: „Um der wachsenden Nachfrage nach Bahnreisen nachzukommen und Reisezeiten und Komfort für die Fahrgäste zu verbessern, tätigen wir die größte Investition in den Schienenverkehr seit viktorianischen Zeiten. Die betreffenden in Großbritannien gebauten Bombardier-Züge, die früher als geplant zum Einsatz kommen, werden die dringend benötigten zusätzlichen Kapazitäten für die Tausenden von Fahrgästen in ganz London sowie in Essex bieten und außerdem mit solchen Annehmlichkeiten wie WLAN, Klimaanlagen und Netzstecker ausgestattet sein.“

Ernesto Sicilia, Managing Director von Trenitalia UK, sagte: „Wir freuen uns, diesen Vertrag bekanntgeben zu dürfen, der unser Engagement für langfristige Investitionen in den Markt im Vereinigten Königreich unter Beweis stellt sowie unseren Wunsch, das Ansehen unserer Züge fortwährend zu verbessern und unser Serviceangebot um eindeutige und sinnvolle neue Aspekte zu erweitern. Seit unserem Eintritt in den Markt im Vereinigten Königreich hat sich der ursprüngliche Investitionsplan für neue Züge, der eine gestaffelte Einführung von 2019 bis 2024 beinhaltete, insgesamt beschleunigt, und wir sind sehr stolz darauf, dass die neue Flotte schon ab Sommer 2021 ausgeliefert werden wird – drei Jahre früher als ursprünglich geplant.“

Richard Hunter, UK Managing Director bei Bombardier Transportation, erklärte: „Unsere modernen AVENTRA-Züge werden immer beliebter, und diese Bestellung wird dazu beitragen, das Reiseerlebnis für die Fahrgäste von c2c zu transformieren, und die Kapazität der c2c-Flotte um fast 20 % steigern. Dieser wichtige Vertragsabschluss beweist, dass Bombardier die erste Wahl ist, wenn es darum geht, hochwertige Transportprodukte und Dienstleistungen sowie langfristige wertsteigernde Lösungen für unsere Kunden zu bieten. Es bestätigt erneut die Qualität unserer Belegschaft sowie der Produkte, die wir im Vereinigten Königreich entwickeln, konstruieren, produzieren und instandhalten.“

Bombardier wird bis September 2021 60 elektrische Schienenfahrzeuge liefern, in Form von zehn Zügen mit jeweils sechs Waggons, ausgelegt für eine Geschwindigkeit von 160 km/h. Die Plattform der AVENTRA-Produktfamilie wird in Bombardiers Werk in Derby gebaut und besitzt die nötige Flexibilität, um den Anforderungen verschiedener Marktsegmente gerecht zu werden. Sie ergänzt die Flotten, die bereits für die Strecken London Elizabeth (Crossrail) von Transport for London, für London Overgrounds LOTRAIN sowie für die Konzessionen für South Western, Greater Anglia und West Midlands in Auftrag gegeben wurden. Die Züge werden Teil der von Bombardier gebauten und instandgehaltenen ELECTROSTAR-Flotte im c2c-Streckennetz werden.

Über c2c

c2c ist der preisgekrönte Zugbetreiber, der Fahrdienste zwischen Fenchurch Street und Shoeburyness anbietet und 26 Bahnhöfe in East London und South Essex betreut. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Trenitalia und ist einer der pünktlichsten und beliebtesten Zugbetreiber. Mehr als 46 Millionen Fahrten pro Jahr werden mit unserem Dienstangebot durchgeführt.

Das in Italien ansässige Unternehmen Trenitalia gehört zu den führenden Zugbetreibern in Europa und ist der Personenverkehr-Zweig der FS Italiane Group. Trenitalia wickelt Personenverkehr mit Langstreckenverbindungen sowohl auf Hochgeschwindigkeitstrassen (Frecciarossa) als auch auf konventionellen Strecken ab sowie regionale und innerstädtische Angebote. Insgesamt setzt die FS Italiane Group 8.000 Züge pro Tag ein; sie fertigt jedes Jahr 600 Millionen Fahrgäste ab und transportiert 50 Millionen Tonnen Fracht auf einem Streckennetz, das mehr als 16.700 Kilometer lang ist.

