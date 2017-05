Bombardier et Aéro Montréal suscitent la passion pour l’aviation dans les écoles du Québec

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 26 mai 2017) - Aujourd’hui, l’école primaire L’Orée-des-Bois et ses élèves ont accueilli à Laval, au Québec, un groupe de représentants de l’industrie aéronautique et des parties prenantes du gouvernement du Québec pour une démonstration du programme Passion naissante. Avec l’aide de leur professeur et le matériel adapté, les élèves de cinquième année ont tout d’abord découvert les forces permettant à un avion de voler, puis identifié les différences existant entre différents types d’avions. Ils ont ensuite eu l’occasion de construire leurs propres planeurs de papier et testé leurs prototypes dans le gymnase de leur école.

Initié par Bombardier et alimenté par Aéro Montréal depuis 2015, Passion naissante cible les élèves de cinquième et sixième années tandis que Passion pour l’aviation a été conçu pour les élèves des première et deuxième années du secondaire. Les deux programmes ont le même objectif : stimuler l’enthousiasme des jeunes face aux sciences et à la technologie, encourager la persévérance scolaire et inciter les élèves à faire carrière dans un domaine technologique, et particulièrement dans l’industrie aéronautique.

Reconnaissant la valeur de ces programmes uniques, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 36,445 $ dans le déploiement de Passion naissante et Passion pour l’aviation par le biais du programme NovaScience.

« C’est toujours un grand plaisir de partager notre passion pour l’aviation avec les générations futures, a déclaré Olivier Marcil, vice-président, Relations Externes, Bombardier Inc. Grâce à l’expertise de nos employés dévoués, au soutien d’Aéro Montréal et à la généreuse contribution du gouvernement du Québec, des milliers d’élèves développeront leur ingéniosité et pourraient faire partie des ingénieurs, des pilotes et des techniciens de la relève. »

Les programmes Passion naissante et Passion pour l’aviation sont actuellement déployés dans la grande région métropolitaine de Montréal. Le matériel pédagogique destiné aux professeurs est disponible sur les sites https://www.aeromontreal.ca/passion-naissante.html et https://www.aeromontreal.ca/passion-pour-aviation.html.

