Bombardier nomme Jeff Hutchinson au poste de chef de la direction de l’information

MONTRÉAL, QUEBEC–(Marketwired – Apr 21, 2017) – (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF)

Bombardier Inc. a annoncé aujourd’hui la nomination de Jeff Hutchinson au poste de chef de la direction de l’information. Il relèvera de John Di Bert, vice-président principal et chef de la direction financière, Bombardier Inc.

À ce poste, M. Hutchinson aura pour responsabilité de diriger les activités Technologies de l’information (TI) ainsi que les fonctions Actifs numériques et Cybersécurité de Bombardier à l’échelle mondiale. En cette qualité, il aura la responsabilité d’établir un solide portefeuille de stratégies, services et offres TI de calibre international pour soutenir les objectifs 2020 et le plan stratégique à long terme de Bombardier.

« Jeff a l’expérience et les qualifications requises pour diriger la transformation de notre structure TI en mettant l’accent sur l’amélioration de la performance, le développement des synergies et la construction de la meilleure structure TI possible, a dit M. Di Bert. Au delà de cet impressionnant parcours, Jeff apporte chez Bombardier une approche de la technologie axée sur le client, ainsi qu’une passion pour permettre à des entreprises comme la nôtre d’améliorer la croissance rentable par leur transformation numérique. »

Jeff cumule plus de 30 ans d’expérience en direction et transformation de structures TI de grandes entreprises matricielles, y compris Honeywell, Maple Leaf Foods, SAP et Danone/Dannon. Tout au long de sa carrière, Jeff s’est efforcé de tirer le meilleur parti des processus leaders, des actifs numériques, de la technologie et de la collaboration afin de permettre d’améliorer les performances commerciales, la rentabilité et la croissance d’entreprises.

Jeff est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en administration des affaires de Bryant University, d’un MBA de University of New Haven, d’une maîtrise ès sciences en génie logiciel du Rensselaer Polytechnic Institute et d’un doctorat en informatique de Pace University.

