Bombardier présente la nouvelle locomotive TRAXX DC3

Aujourd’hui, Bombardier Transport, chef de file de la mobilité, a dévoilé sa nouvelle locomotive BOMBARDIER TRAXX DC3 à son site de Vado Ligure en Italie. Certains des principaux exploitants de transport italiens ont ainsi pu voir de près l’une des locomotives les plus innovatrices à faire son entrée sur le marché du transport ferroviaire de marchandises.

Peter Amman, chef, Écosystème global de transport de marchandises à Bombardier Transport, a commenté, « Nous sommes heureux de présenter cette locomotive innovatrice au marché italien et mondial du transport de marchandises. Sa souplesse, combinée à notre solide offre de services de maintenance, permettra non seulement de réduire le coût total de propriété, mais aussi d’étendre les activités des exploitants de transport de marchandises italiens. »

Luigi Corradi, Président et Directeur Général de Bombardier Transport Italie, a commenté : « La nouvelle locomotive TRAXX DC3 représente un saut générationnel sur le marché – une locomotive de pointe, capable de maximiser l’efficacité énergétique, d’assurer une charge et une capacité de traction accrues et de réduire la consommation d’énergie. Une des caractéristiques les plus intéressantes de la locomotive est sa fonction du dernier kilomètre (Last Mile) qui rend possible de nouveaux concepts de logistique puisqu’elle permet à la locomotive de franchir les tronçons de voie non électrifiés, comme ceux que l’on trouve souvent dans les ports ou les gares de marchandises. Cette option peut même être installée après la livraison dans le cadre d’une mise à niveau. »

Pour un accroissement de l’efficacité et une réduction des coûts d’exploitation, la locomotive TRAXX DC3 a aussi été conçue en fonction des plus récentes solutions de maintenance numériques du secteur de transport de marchandises. Des plateformes intelligentes, fondées sur la maintenance selon l’état, les mégadonnées et la technologie de l’Internet des objets (IdO), établissent une corrélation entre les données provenant du véhicule et l’infrastructure ferroviaire de manière à surveiller l’état du véhicule en temps réel, prédisant les interventions de maintenance, tout en garantissant la performance et la disponibilité optimale du parc.

Les exploitants ferroviaires italiens Mercitalia Rail, Captrain Italia, GTS et Locoitalia sont les premiers à améliorer leur service de transport de marchandises par l’achat de la nouvelle locomotive TRAXX DC3. En plus des 190 locomotives BOMBARDIER TRAXX DC qui ont été livrées, 54 locomotives sont en cours de production à l’usine de Vado Ligure de Bombardier. Depuis 1908, l’usine a reçu des commandes de production de plus de 2 000 locomotives pour le marché italien et mondial de transport de marchandises, confirmant le rôle de chef de file de Bombardier et sa réputation en matière d’excellence du service, de la construction à la maintenance après-vente, garantissant continuité et efficacité tout au long du cycle de vie du produit.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l’industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu’entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d’affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d’ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

