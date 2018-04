Bombardier signe un contrat de maintenance à long terme du premier système de signalisation à grande capacité de Melbourne

BERLIN, ALLEMAGNE–(Marketwired – 18 avril 2018) -

La gamme de services BOMBARDIER OPTIFLO pour les systèmes de contrôle ferroviaire permettra aux trains de circuler à Melbourne

Bombardier fournira des services de maintenance pour les systèmes de contrôle ferroviaire dans le cadre du projet de tunnel de métro, actuellement en construction à Melbourne

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd’hui la signature avec Metro Trains Melbourne (MTM) d’un contrat de services de maintenance de dix ans pour sa solution de contrôle ferroviaire à livrer dans le cadre du nouveau projet de tunnel de métro, à Melbourne. D’une valeur approximative de 77 millions de dollars AU (60 millions de dollars US, 48 millions d’euros), ce contrat comprend une option pour cinq années supplémentaires de services de maintenance.

À propos de l’attribution de ce contrat, Andrew Dudgeon, Directeur Général, Bombardier Transport, Australie a dit : « Cette commande reflète notre engagement à améliorer la mobilité urbaine à Melbourne. La gamme de services Bombardier pour les systèmes de contrôle ferroviaire améliorant la performance du réseau ferroviaire tout en améliorant considérablement l’expérience de voyage pour les passagers. Nous sommes ravis de livrer ce projet aux habitants de l’État de Victoria. »

Bombardier fournira la gamme complète de solutions de services pour les systèmes de contrôle ferroviaire OPTIFLO, y compris l’outil avancé EBI de Maintenance et de Diagnostic (MDC), qui fournit l’analyse de données et des fonctionnalités prédictives pour éviter les défaillances. En décembre 2017, en tant que membre de sa Rail Systems Alliance (RSA), Bombardier a remporté le contrat d’installation de sa solution de contrôle ferroviaire à grande capacité pour le projet de tunnel du métro de Melbourne. D’une valeur de 11 milliards de dollars AU, il s’agit du plus important investissement en matière de transport public de l’État de Victoria.

Bombardier est présent en Australie depuis plus de 60 ans. Notre vaste gamme de solutions de mobilité efficaces englobe aussi bien des flottes de trains et de tramways que des technologies de signalisation, de propulsion et de commande, ainsi que des solutions minières, de gestion des actifs et de services tout au long de la durée de vie des produits pour des projets ferroviaires à la grandeur du pays. Son solide portefeuille de services vient compléter ses produits novateurs, entre autres 237 trains de banlieue Vlocity et 210 trams emblématiques de série E pour la région de Victoria.

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l’industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu’entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d’affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d’ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

