BRP nomme un nouveau leader pour Evinrude

BRP (TSX:DOO) a nommé Tracy Crocker au poste de vice-président principal et directeur général, Evinrude, après le départ à la retraite de son prédécesseur le mois dernier.

« Tracy compte plus de 30 ans d’expérience, dont 20 ans à titre de cadre supérieur, au sein de plusieurs entreprises mondiales; plus récemment dans l’industrie des sports motorisés, a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction. Stratège et chef d’équipe chevronné, il a aidé les entreprises à relier des stratégies à des plans d’action, et des plans d’action à des gens. »

Basé à Sturtevant, au Wisconsin, Tracy Crocker devient également membre du comité de direction de BRP, relevant de M. Boisjoli.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Sa gamme de produits comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route Can-Am et les véhicules Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de pièces, d’accessoires et de vêtements. Avec des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 8 700 personnes dans le monde.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

