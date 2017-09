Canada Jetlines signe une lettre d’intention pour l’aéronef Boeing 737-800NG

VANCOUVER, BC–(Marketwired – 7 septembre 2017) – Canada Jetlines Ltée (TSX CROISSANCE: JET) (l'” entreprise ” ou ” Jetlines “) a annoncé aujourd’hui la signature d’une lettre d’intention pour deux aéronefs Boeing 737-800NG avec une importante compagnie de location d’aéronefs située aux États-Unis, dont la livraison est prévue pour avril 2018.

” Cette entente marque une étape importante dans la sécurisation de notre flotte d’aéronefs afin de devenir le premier transporteur à très bas prix du Canada. Le 737-800NG est l’aéronef par excellence pour les transporteurs à très bas prix à l’échelle de la planète et il permettra à Jetlines d’offrir aux Canadiens de très bas prix vers différentes destinations au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes “, affirme Stan Gadek, directeur général (DG) de Jetlines.

Jetlines envisage d’exploiter l’aéronef moderne Boeing 737-800NG dans sa configuration à 189 sièges entièrement de classe économique. Jetlines soutient que les Canadiens méritent des tarifs bas et abordables ainsi que les avantages additionnels découlant de l’exploitation à partir d’aéroports secondaires. Des services supplémentaires, tels que le choix de sièges, la gestion des bagages et les boissons en cabine seront offerts aux clients, frais en sus. Jetlines prévoit commencer la vente de billets au moyen de son site Internet www.jetlines.ca au printemps 2018, et l’entreprise a pour objectif d’offrir ses premiers vols à l’été 2018, sous réserve de l’approbation du gouvernement.

Gadek a rajouté : ” Les Canadiens paient trop cher pour le transport aérien et nous avons l’intention d’y remédier dès que nous serons en activité. Ces aéronefs sont le choix idéal et nous permettrons d’offrir aux Canadiens des billets à prix abordable “.

Conférence de presse à Toronto

La presse et les médias sont conviés à l’événement, auquel participeront le directeur général (DG) de Canada Jetlines, Stan Gadek, et le président, Mark Morabito.

L’événement aura lieu dans les bureaux de Fasken Martineau :

* Lundi 11 septembre 2017

* 10 h (HNE)

* Bay Adelaide Center

* 2400 – 333, Bay Street

* Toronto (Ontario)

La conférence sera aussi diffusée en direct sur YouTube et accessible à partir du lien qui suit : https://www.youtube.com/watch?v=62MCyfwTzzc

À propos de Canada Jetlines Ltée.

Canada Jetlines est déterminée à devenir la première compagnie aérienne à très bas prix du Canada (transporteur à très bas prix), et l’entreprise envisage d’exploiter des vols à l’échelle du Canada et de fournir un service ininterrompu du Canada vers les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes. Le conseil et l’équipe de gestion de Jetlines détiennent une expérience et une expertise approfondies dans les domaines des compagnies aériennes à faible prix, des jeunes entreprises et des marchés financiers. Le gouvernement du Canada a accordé une exemption sans précédent à l’entreprise, ce qui lui permettra d’exploiter des services de transport aérien locaux tout en étant détenue par des actionnaires étrangers jusqu’à concurrence de 49 %.

Pour en apprendre davantage sur Jetlines, veuillez visiter notre site Internet au www.jetlines.ca.

AU NOM DU CONSEIL

” Mark J. Morabito “

Président

