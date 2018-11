Canoe Financial annonce une réduction de ses frais de gestion

CBJ Newsmakers

CALGARY, Alberta, 02 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Canoe Financial LP (« Canoe ») a annoncé aujourd’hui une réduction des frais de gestion pour les séries F et A du Fonds d’obligations avantage Canoe, et pour la série T6 de la Catégorie portefeuille de répartition d’actifs Canoe.

À compter du 1er janvier 2019, les frais de gestion de la série F du Fonds d’obligations avantage Canoe passeront de 0,85 % à 0,75 %, ceux de la série A du Fonds d’obligations avantage Canoe, de 1,35 % à 1,25 %, et ceux de la série T6 de la Catégorie portefeuille de répartition d’actifs Canoe, de 2,1 % à 2 %.

À propos de Canoe Financial :

Canoe est l’une des sociétés indépendantes de fonds communs de placement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d’une valeur de plus de 4,5 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe possède des bureaux à Calgary, à Toronto, à Vancouver, à Winnipeg et à Montréal.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

Canoe Financial LP

1 877 434-2796

www.canoefinancial.com

info@canoefinancial.com

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire les renseignements sur les fonds présentés sur www.sedar.com avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.

La présente communication ne saurait être interprétée comme une offre publique de vente ou d’achat de valeurs mobilières. Une telle offre ne peut être présentée qu’au moyen d’un prospectus ou de tout autre document de placement applicable; ces documents doivent être lus attentivement avant de procéder à un placement. La présente communication n’est offerte qu’à titre d’information. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placement pour obtenir les renseignements et les facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de placement.