CFA Montréal tiendra son prochain évènement Femmes en investissement avec Sallie Krawcheck

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 2 mars 2017) - CFA Montréal est fier de confirmer la participation de Sallie Krawcheck, chef de la direction et cofondatrice, Ellevest, à sa série Femmes en investissement qui aura lieu le jeudi 23 mars 2016 à 17h30 l’Hôtel Le Centre Sheraton.

Auteur du livre « Own it : The power of Women at Work », Sallie Krawcheck s’est notamment donné pour mission d’aider les femmes à atteindre leurs objectifs financiers et professionnels.

En 2006, elle est classée comme la sixième femme la plus puissante au monde par le magazine Forbes.

Grâce aux activités de formation et de réseautage, la série Femmes en investissement de CFA Montréal vise à ouvrir la voie afin d’accroître la diversité dans le secteur du placement et de promouvoir cette diversité au niveau de l’entreprise dans tous les secteurs.

Pour vous inscrire à cet évènement, ou consulter la liste complète de nos évènements, les lieux où ils se tiendront, veuillez visiter le www.cfamontreal.org

QUOI : ALPHA ET DIVERSITÉ : L’AVANTAGE COMPÉTITIF Une conversation avec Sallie Krawcheck QUI : SALLIE KRAWCHECK Chef de la direction et cofondatrice, Ellevest Présidente, Ellevate Network avec SANDRINE RASTELLO Journaliste, chef du bureau de Montréal Bloomberg News QUAND : Le jeudi 23 mars 2017, 17h30 – 20h45 OÙ : Hotel Le Centre Sheraton Montréal 1201 boul, René-Lévesque O.

