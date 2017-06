Champion Iron complète la vente d’une débenture convertible de $10 millions

MONTRÉAL, QC–(Marketwired – 1 juin 2017) – Champion Iron Limited (ASX: CIA) (TSX: CIA) (” Champion ” ou la ” compagnie “), a le plaisir de vous annoncer qu’elle a complété la vente précédemment annoncée d’une débenture convertible subordonnée non garantie (la “débenture”) de 10 millions de dollars à Altius Minerals Corporation (“Altius”). La vente de la débenture est une composante d’un financement relais par emprunt et par capitaux propres de 40 millions de dollars pour Minerai de Fer Québec Inc. (MFQ) qui a été mis en place afin de reprendre les activités dans la mine de fer du Lac Bloom (” Lac Bloom “) située près de Fermont, au Québec. Les détails du financement relais ont été divulgués par Champion le 18 mai 2017.

La débenture est convertible à l’option d’Altius à tout moment en actions ordinaires de Champion (” actions “) au prix de conversion de 1 $ par action. Si Champion et MFQ ne terminent pas le financement principal (” financement principal “) d’une valeur minimale de 212 millions $ d’ici le 30 novembre 2017 pour les dépenses en capital tel que stipulé dans l’étude de faisabilité datant du 17 mars 2017, le prix de conversion sera ajusté au moindre d’un montant de 1 $ ou se transformera en prix du cours moyen pondéré sur cinq jours des actions du TSX, déterminé à la date de conversion.

Le nombre maximal d’actions pouvant être émises au moment de la conversion est de 50 millions, en plus du solde principal non-converti de la débenture, le cas échéant, à rembourser en espèces ou à être converti en une proportion de la redevance (telle que définie ci-après) au gré de la compagnie. Si le solde principal n’est pas remboursé intégralement au plus tard le deuxième anniversaire de la débenture, Altius aura le droit de convertir l’intégralité du solde principal en une redevance de 0.21% sur le projet du Lac Bloom (la ” redevance “).

Les débentures auront une échéance de 12 mois à un taux d’intérêt de 8 % payable trimestriellement. Au moment de l’achèvement du financement principal, le capital de la débenture pourra être prépayé en tout ou en partie par la compagnie sous réserve d’un paiement minimum représentant 6 mois d’intérêt.

La débenture ainsi que les actions qui peuvent être émises lors de la conversion sont soumises à une restriction de revente légale jusqu’en Octobre 2, 2017.

Au sujet du Lac Bloom

Le 11 avril 2016, la compagnie, par l’intermédiaire de sa filiale MFQ, a repris les actifs du Lac Bloom auprès des filiales de Cliffs Natural Resources Inc. qui ont fait l’objet de procédures de restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). Minerai de Fer Québec Inc. est détenue à 63,2 % par la compagnie, la participation restante de 36,8 % étant détenue par Ressources Québec, mandaté par le gouvernement du Québec.

Le Lac Bloom est situé à l’extrémité sud du bassin du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, au Québec, et à 10 km au nord de la mine de fer de Mount-Wright exploitée par ArcelorMittal Exploitation Minière Canada. La mine du Lac Bloom est une fosse à ciel ouvert fonctionnant avec des pelles hydrauliques et un concentrateur. Le minerai de fer quitte le site en train jusqu’au port de Sept-Îles, au Québec.

La mine du Lac Bloom a déjà reçu les autorisations nécessaires à la reprise de ses activités de la part des autorités environnementales fédérales et provinciales. Le projet a fait l’objet d’un processus d’évaluation de son impact environnemental en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec, qui a abouti au premier décret émis par le gouvernement du Québec en 2008 autorisant les activités minières sur le site du Lac Bloom.Une étude de faisabilité concernant le Lac Bloom est disponible sur le profil de la compagnie sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

Au sujet de Champion

Champion est une compagnie spécialisée dans le développement minier et l’exploitation minière travaillant sur les importantes ressources en fer situées à l’extrémité sud du bassin du Labrador, au Québec. Suite à l’acquisition de son actif principal, la mine de fer du Lac Bloom, l’objectif principal de la compagnie est désormais de faire les mises à niveau nécessaires de la mine et des infrastructures tout en allant de l’avant avec les projets associés à l’amélioration de l’accès aux marchés miniers mondiaux, dont font partie les initiatives gouvernementales et d’autres acteurs clés de l’industrie et de la communauté liés aux infrastructures ferroviaires et portuaires.

La direction de Champion comprend des experts en développement minier et en opérations minières possédant également une grande expérience en géotechnique, en investissement dans de nouveaux lieux et en gestion de lieux existants, sans oublier le développement logistique et le financement des différentes étapes de l’industrie minière.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Champion Iron Limited, visitez notre site Web au www.championiron.com.

Le présent communiqué de presse renferme de l’information qui peut constituer de l'” information prospective ” aux termes de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Tous les énoncés, sauf les énoncés de faits historiques, dans le présent communiqué de presse concernant des activités, des événements, des développements ou des résultats financiers futurs constituent de l’information prospective. On reconnaît l’information prospective à l’emploi de verbes comme ” prévoir “, ” entendre ” et ” croire “, et à l’emploi de termes comme ” plan “, ” potentiel “, ” perspective “, ” prévision “, ” estimation ” et autres expressions analogues. L’information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que raisonnables, supposent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus de sorte que les résultats réels et événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective, notamment les risques décrits dans les notices annuelles, rapports de gestion et autres documents que Champion doit en vertu de la réglementation en valeurs mobilières déposer sur SEDAR (y compris à la rubrique ” Facteurs de risque ” dans ces documents). Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l’information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l’information prospective. Toute l’information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes et est fondée sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l’information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline quelque intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, à moins que la législation ne l’y oblige.