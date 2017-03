Changer de voie est plus sûr que jamais grâce au système de surveillance des angles morts le plus précis d’EchoMaster

CLEARWATER, FLORIDE–(Marketwired – 10 mars 2017) – EchoMaster, un fabricant mondial de technologie d’aide au conducteur commercial et particulier, a présenté aujourd’hui le système de surveillance des angles morts PBS-MWSK. Le modèle exploite une technologie de pointe en matière de capteurs à micro-ondes afin d’assurer un système d’assistance et de sécurité de conduite inégalé. Déclenchés par l’usage des feux clignotants gauche et droit, ces capteurs sont capables de détecter un véhicule à 50 pieds (15 m) qui se déplace aussi vite ou plus vite que vous et qui peut facilement être dissimulé dans l’angle mort du véhicule. Les signaux d’avertissement audibles et visuels rendent les changements de voie plus sûrs et plus simples qu’auparavant.

Qu’il s’agisse de modèles d’origine ou installés postérieurement, les systèmes de surveillance des angles morts, les caméras de recul et les autres accessoires de sécurité de conduite deviennent de plus en plus populaires à travers le monde. Selon une étude récente menée par JD Power & Associates, 69 % des propriétaires de véhicule équipé d’un système de surveillance des angles morts se servent du dispositif à chaque fois qu’ils prennent la route.

Le système de surveillance des angles morts à capteurs à micro-ondes PBS-MWSK a été conçu pour offrir une précision supérieure au moyen de capteurs à micro-ondes plutôt qu’à ultra-sons. Les capteurs à micro-ondes assurent une réponse plus rapide que les capteurs à ultra-sons, et ils sont plus précis car ils sont capables de distinguer les voitures des autres objets susceptibles de déclencher une fausse alarme (arbres, boîtes aux lettres, etc.).

Le système est facile à installer dans tous les véhicules

Les capteurs à micro-ondes sont installés à l’intérieur des coins du pare-choc arrière et reliés à deux avertisseurs visuels à LED installés à l’intérieur de l’habitacle, dans la ligne de vue des rétroviseurs latéraux.

En plus des avertisseurs visuels du système PBS-MWSK, un avertisseur sonore à volume réglable est inclus afin d’émettre un signal d’avertissement en cas de danger potentiel dans votre angle mort. La compatibilité avec les capteurs de recul du marché secondaire constitue l’un des avantages supplémentaires de ce modèle.

Le modèle PBS-MWSK est disponible chez les revendeurs EchoMaster officiels au prix de vente suggéré de 774,99 USD.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site EchoMaster.com

À PROPOS D’AAMP GLOBAL

Créée en 1987, détenue par Audax Private Equity et basée à Clearwater, en Floride, AAMP Global développe constamment des moyens novateurs d’améliorer votre moyen de transport. Fabricant mondial de technologies mobiles pour le marché secondaire des véhicules privés ou commerciaux, l’entreprise développe des solutions de sécurité sous EchoMaster, des solutions de connectivité via Smartphone sous iSimple, des info-divertissements pour sièges avant et arrière sous Rosen, des améliorations audio de haute puissance sous Stinger and Phoenix Gold, et des solutions d’intégration pour les OEM sous Autoleads and PAC. AAMP vous permet de définir votre conduite, un véhicule à la fois, partout dans le monde.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/3/9/11G132635/Images/PBS-MWSK-c5b04b5a3b278875884d7777888e42fd.jpg