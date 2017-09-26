CHJ Tech. 与DOSarrest合作，为新加坡政府提供互联网安全解决方案

新加坡, Sept. 27, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — CHJ Technologies Singapore今天宣布，他们获选为6家经批准供应商之一，将在未来3年向新加坡政府提供云端DDoS防护和网络应用程序安全服务。新加坡政府预计会投入5,000万新加坡元，以保证政府网站即使受到攻击也能够正常运作。CHJ是DOSarrest网络安全服务在新加坡的独家分销商，并且使用其DDoS 和 WAF解决方案以满足新加坡政府的安全要求。

CHJ Technologies董事总经理Linus Choo表示，“CHJ Technologies在提供新加坡网络安全服务方面拥有辉煌的往绩。在2014年首次获得新加坡政府的DDoS风险缓解合约之后，能够在这次最新招标中第二次中标令我们备感荣幸。我们认为，我们的服务再次中标证明了我们团队所提供的服务质素以及我们与DOSarrest的紧密合作关系。”

DOSarrest首席执行官Mark Teolis解释道，“鉴于网络安全服务的策略重要性，我们针对新加坡政府在DDoS防护和其他网络安全服务领域的投资作出调整及予以全面配合，使我们与政府的持续合作彰显出更大价值。这对于CHJ Technologies和DOSarrest而言都是重大的成就。为了满足新加坡政府安全规格的所有要求，我们需要采取一个非常严谨的流程；在这方面，我们在3年前打败了众多竞争对手，而且我们今年再次获胜。” Teolis补充道，“CHJ Tech与我们合作无间，他们的现场团队和客户支持工作人员再加上我们的技术，使我们无往而不利。”

Choo还表示，“作为DOSarrest的合作伙伴，我们正在积极探索东盟地区的其它商机。”

关于DOSarrest Internet Security：

DOSarrest于2007年在加拿大卑诗省温哥华成立，是全球屈指可数专门提供云端DDoS防护服务的公司，其他网络安全服务分别有云端网络应用程式防火墙(WAF)、网站漏洞测试及优化(VTO)、DataCenter Defender – GRE以及云端全球负载平衡和DDoS攻击模拟平台。

欲了解更多信息请访问：DOSarrest.com

关于CHJ Technologies：

于1987年创立、总部位于新加坡的CHJ Technologies已经成为亚洲领先及快速增长的网络安全管理服务提供商之一。我们的专业知识和产品线使各企业能够发现及降低风险。我们不断突破极限，在云端和经营场所保护我们客户的重要资产和信息。

欲了解更多信息请访问： http://www.chjtech.com.sg

联系信息：

Lew Yong-He

+65 6896 7998

sales@chjtech.com.sg