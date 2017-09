Cisco verleiht jährliche Partner Awards

WALLISELLEN, SCHWEIZ–(Marketwired – Sep 20, 2017) – Cisco (NASDAQ: CSCO)

Cisco Schweiz feiert die Zusammenarbeit mit seinen Partnern

Verleihung der Cisco Partner Awards in insgesamt zwölf verschiedenen Kategorien

Erstmals auch Award für den Software Partner of the Year

Über 500 Gäste beim Partner Day in der Samsung Hall in Dübendorf

Cisco Schweiz hat am diesjährigen Partner Day erneut die Zusammenarbeit mit seinen Partnern gewürdigt. In zwölf Kategorien wurden Awards für gelungene Partnerschaften verliehen. Der Anlass diente nicht nur als Rückblick auf das vergangene, sondern auch als Auftakt in das kommende Geschäftsjahr.

Roman Schmid, Head of Partner & Solution Organisation bei Cisco Schweiz, sieht in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen den Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg: «Seit mehr als dreissig Jahren baut Cisco auf eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. Gerade bei weitgreifenden Innovationen, wie der Einführung des intuitiven Netzwerks, spielen unsere Partner eine wichtige Rolle.» Besonderen Stellenwert räumt Schmid dabei der Vielfältigkeit der Partnerschaften ein, welche sich in der hohen Anzahl an verliehenen Awards wiederspiegle. Insgesamt wurden zwölf Awards an folgende Gewinner vergeben:

Architectural Excellence: Enterprise Networks Partner of the Year 2017 – SPIE ICS AG

Architectural Excellence: Security Partner of the Year 2017 – Netcloud AG

Architectural Excellence: Collaboration Partner of the Year 2017 – Swisscom (Schweiz) AG

Architectural Excellence: Data Center and Virtualization Partner of the Year 2017 – Netcloud AG

Cloud and Managed Services Partner of the Year 2017 – Bucher + Suter AG

Commercial Partner of the Year 2017 – Bison IT Services AG

Enterprise Partner of the Year 2017 – Dimension Data SA (Switzerland)

Public Service Provider Partner of the Year 2017 – SPIE ICS AG

Distribution Partner of the Year 2017 – ALSO Schweiz AG

Services Partner of the Year 2017 – Swisscom (Schweiz) AG

Software Partner of the Year 2017 – AnyWeb AG

Newcomer Partner of the Year 2017 – Navixia SA

Die passende Kulisse, um die Zusammenarbeit zwischen Cisco und seinen Partnern zu feiern, bot in diesem Jahr die Samsung Hall in Dübendorf. Über 500 Gäste erschienen zur Veranstaltung. Cisco Schweiz dankt seinen Partnern und freut sich auch in den kommenden Jahren auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

