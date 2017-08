CJC.V débute un vaste programme d’exploration sur ses propriétés aurifères localisés à la Baie-James

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 23 août 2017) - Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) est heureuse d’annoncer le début d’une importante campagne d’exploration sur ses propriétés localisées sur le territoire de la Baie-James au Québec.

La Société a maintenant complété la compilation des travaux historiques effectués sur les propriétés Apple, Annabelle, Charles et Blanche récemment acquis et détenus à 100 % par la Société. Au total, une trentaine de jours de prospection et cartographie sont prévus sur chacune des nouvelles propriétés (Annabelle, Blanche et Charles), ainsi qu’approximativement deux semaines de travaux d’échantillonnage et de rainurage sur le projet Apple situé dans l’environnement immédiat du projet Sakami (voir communiqué de presse émis le 21 mars 2016).

Propriété Apple

La prospection et le levé géologique effectués à l’été 2016 ont été un succès, avec la découverte de plusieurs nouvelles zones et des résultats d’analyses provenant de 291 échantillons choisis titrant jusqu’à **5,28 g/t d’or, 95 g/t argent, 0,81 % de cuivre, 1,71 % de plomb, 1,83 % de zinc et 576 ppm cobalt. Le programme prévoit faire un suivi des nouveaux indices découverts en 2016 en effectuant un suivi et une cartographie détaillée des nouveaux indices ainsi que des travaux de décapage et de rainurage afin de mieux définir l’étendue des différentes zones minéralisées. Le tableau ci-dessous présente les meilleurs résultats du programme 2016.

Meilleurs résultats

Sondage # Estrant Nordant Au ppm Ag ppm Co ppm Cu ppm Ni ppm Pb ppm Zn ppm Pb % Zn % R647404 368225 5894021 0,074 8,4 9 65 39 708 3 900 R647405 368237 5894022 0,131 48,2 5 16 90 7 360 32 R647406 368166 5894070 0,324 76,2 46 8 070 155 582 166 R647421 367062 5893976 0,019 0,7 55 1 245 146 2 16 R647427 367817 5894006 0,033 14,7 38 427 27 1 550 36 R647428 367792 5894025 0,147 95 22 390 102 >10 000 >10 000 1,71 1,825 R647429 367705 5894034 -0,005 1,2 191 265 1 855 201 301 R647431 367712 5894035 0,147 19 99 3 650 185 1 140 2 320 R647436 367765 5894421 0,985 0,3 4 129 5 2 10 R647446 367445 5894481 0,468 0,2 20 84 38 3 68 R647447 367449 5894503 0,938 -0,2 20 95 44 3 121 R647453 367038 5894596 0,215 0,3 48 251 134 -2 44 R647461 366291 5894856 0,055 1,7 567 1 740 207 6 30 R647464 366303 5894851 0,049 1,4 43 1 930 300 7 90 R647471 364493 5893852 -0,005 -0,2 109 22 1 825 2 33 R647472 364410 5893783 0,008 1 68 2 250 335 2 33 R647724 364545 5895353 0,019 1,2 23 1 285 35 11 39 R647725 364184 5895047 0,009 -0,2 119 17 1 730 -2 33 R647551 368990 5894103 0,005 0,2 7 52 52 36 1 620 R647620 367033 5894813 0,253 -0,2 16 71 8 2 28 R647621 366829 5894809 0,114 -0,2 -1 7 3 2 6 R647672 365615 5895400 0,021 1,2 140 2 210 181 6 2 820 R647680 365542 5893297 1,95 1,5 488 2 880 473 7 >10 000 1,12 R647684 365418 5894049 0,023 0,5 39 175 89 6 1 540 R647686 364986 5893781 1,16 0,7 5 250 12 141 5 I740006 373426 5889799 5,28

** Les échantillons choisis sont sélectifs de par leur nature et sont peu susceptibles de représenter la

moyenne des teneurs d’un dépôt.

Les cartes de compilation géologique et géophysique de la propriété Apple sont disponibles sur le site de la Société au www.csmetals.ca.

Le programme de forage 2015 a été dirigé par Consul-Teck Exploration de Val-d’Or, Québec qui a conçu la campagne, supervisé le programme.

Consul-Teck Exploration met en œuvre des procédures QA/QC afin de s’assurer des meilleures pratiques en matière d’échantillonnage et d’analyse d’échantillons choisis. Les échantillons ont été décrits et envoyés pour analyse. Des échantillons standards, des duplicates et des stériles ont été insérés régulièrement dans les envois d’échantillons.

Un total de 291 échantillons a été prélevé et envoyé au laboratoire ALS et Bourlamaque pour analyse de l’or et des minéraux indicateurs. Le tableau ci-dessous présente les meilleurs résultats du programme. Tous les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés dans des conteneurs scellés et ils ont été livrés par le personnel de la Société au laboratoire ALS Minerals de Val-d’Or, Québec, aux fins d’analyse. Antérieurement à leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés au moyen d’essais pyroanalyses et de spectrométries d’absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,01-10 ppm Au) et par méthode ICP pour les éléments indicateurs. Les valeurs en éléments indicateurs supérieurs à 10,000 ppm étaient réanalysées par la méthode OG-46.

Propriété Annabelle

L’objectif de cette campagne de prospection sur la propriété Annabelle est la découverte d’indices aurifères, mais aussi tous autres métaux de base comme le cuivre, l’argent, le nickel et le zinc.

Un échantillonnage sera fait de façon systématique à chaque changement lithologique ou variation texturale. Une attention particulière sera portée aux endroits les plus susceptibles de contenir de la minéralisation comme les contacts lithologiques, les failles, les zones de cisaillements et le gradient métamorphique.

Géologie locale

La propriété Annabelle est l’hôte de plusieurs unités géologiques, mais semble majoritairement composée de roches sédimentaires et de formations de fer en faibles proportions. On retrouve également des bandes volcaniques mafiques de 2-10 km de longueur par 1-5 km de largeur coincées entre les roches sédimentaires et des corps intrusifs. Des tufs intermédiaires ont aussi été observés sous forme de longues bandes similaires aux volcaniques mafiques. Les unités sont distribuées parallèlement selon une orientation nord-ouest, sud-est avec une schistosité pénétrative. On remarque une courbure régionale dans la partie la plus au nord-ouest de la propriété (possiblement un pli régional conséquence de l’intrusif localisé au nord). Le tout semble avoir été déplacé par des failles d’orientation nord-est.

Minéralisation

La minéralisation de la propriété Annabelle, anciennement Wabamisk, nouvellement acquise par Métaux Stratégiques semble se composer majoritairement de pyrite et de pyrrhotite avec des zones fortement enrichies en arsénopyrite. La chalcopyrite et la bornite, deux sulfures de cuivre, ont également été observées à plusieurs reprises. La minéralisation ne semble pas associée à un type de lithologie en particulier puisqu’elle a été retrouvée autant dans les unités sédimentaires, volcaniques et intrusives. Les sulfures se présentent généralement sous forme disséminée, mais parfois dans de petites veinules, stringers (mm – cm).

Pour ce qui est de l’or, il semble être associé à de petites veinules et veines de QZ et TO à PY, PO, ASPY, CPY encaissés dans des wackes/grauwackes (roches sédimentaires/arénites) aux bordures des contacts entre les unités et dans les zones de cisaillements. Les roches volcaniques et les intrusifs ont également retourné des valeurs anomales en or, mais très peu par rapport aux roches sédimentaires.

Les cartes de compilation géologique et géophysique de la propriété Annabelle sont disponibles sur le site de la Société au www.csmetals.ca.

Propriétés Blanche et Charles

L’objectif consiste à un échantillonnage systématique des propriétés Blanche et Charles. La collecte d’échantillons permettra la mise en place d’une base de données géologique fiable favorisant la compréhension géologique et structurale des secteurs. De plus, le contexte géologique (ceinture de roche verte) semble propice à la découverte d’indices aurifères et de métaux de base.

Géologie locale

Très peu d’informations sont disponibles sur les propriétés Blanche et Charles. On observe de façon générale, une large bande de volcanique mafique (roche verte) d’une puissance de l’ordre de 40 km de longueur par 2-5 km de largeur pour la propriété Blanche et 8-10 km de longueur et 2-3 km de largeur pour la propriété Charles.

Propriété Blanche

La propriété Blanche se compose principalement d’une large bande mafique d’orientation est-nord-est, interprétée comme un basalte amphibolitisé, interlité avec de petits segments de basalte magnésien et komatiite, de formations de fer (silicatées et/ou oxydées) et de wackes. La propriété est bordée au sud et au nord par des roches intrusives, lesquelles ont été décrites comme de la tonalité à HB et BO et ± Mag au sud et des gneiss tonalitiques, tonalites, granodiorites et monzogranites quartzifères au nord.

Il sera donc intéressant de porter une attention particulière aux contacts lithologiques entre les formations de fer, les wackes et les basaltes amphibolitiés. Les travaux exécutés par ExploLab, pour la société Les Explorations Carat inc., confirment la présence d’or dans les formations de fer. La minéralisation se montre très variable, mais peut atteindre localement 10 % de sulfures. Les sulfures observés sont la pyrrhotite, la pyrite et l’arsénopyrite généralement associés aux bandes de cherts. La pyrrhotite se présente en veinules (mm) et la pyrite et l’arsénopyrite se présentent sous forme disséminée ou en petits amas. Selon leur conclusion, l’or serait associé à l’arsénopyrite. Quelques intrusifs (roche de composition felsique) ont également montré une minéralisation en chalcopyrite et en sphalérite rapportant des valeurs significatives en cuivre et en zinc.

De plus, la carte magnétique du secteur permet de bien localiser les hauts magnétiques et les bas magnétiques ce qui permet aisément de repérer les formations de fer et les wackes riches en pyrrhotite. Il sera légitime de bien échantillonner le secteur ouest qui correspond à un haut magnétique bordé d’un bas magnétique puisque des indices, comme l’indice Simon sur le secteur de La Pointe de la propriété Sakami, ont montré des anomalies significatives en or pour le même type de contexte (signature).

Les cartes de compilation géologique et géophysique de la propriété Blanche sont disponibles sur le site de la Société au www.csmetals.ca

Propriété Charles

La propriété Charles semble relativement similaire à celle de Blanche. Elle se compose presque entièrement d’une bande de roches mafiques (amphibolite-basaltes amphibolitisée) d’orientation nord-est, interlitée avec des bandes rubanées de formation de fer (silicatées et/ou oxydées) et des bandes de paragneiss dérivées de « wackes feldspathiques » à biotite et grenat. Quelques bandes parallèles de roches ultras mafiques (péridotite et pyroxénite) ont été observées. La carte magnétique de la propriété Charles permet de visualiser de façon évidente la présence de haut magnétique dans la portion sud. Ce fort magnétisme doit corréler avec la présence de nombreuses formations de fer silicatéees, oxydées et sulfurées (pyrrhotite). Il sera intéressant également de bien échantillonner le bas magnétisme connexe avec le haut magnétisme. Ces endroits s’avèrent souvent des lieux de prédilection pour la déposition de minéralisation.

Les cartes de compilation géologique et géophysique de la propriété Charles sont disponibles sur le site de la Société au www.csmetals.ca

Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, chef exécutif du conseil d’administration et directeur de l’exploration de la Société et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101. Monsieur Lavallée a rédigé, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué à l’exception du contenu relatif à l’estimation des ressources.

À propos de Métaux Stratégiques du Canada

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l’exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 20 000 hectares au Québec. L’équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies junior d’exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.csmetals.ca.

