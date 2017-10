Cloudflare implementa serviço de streaming de vídeo habilitado pelo EdgeConneX(R) Global Edge Data Centers(R)

HERNDON, VA–(Marketwired – Oct 11, 2017) –

A EdgeConneX(R), especializada em soluções globais de data center na borda da rede, anunciou hoje a nova parceria com a Cloudflare, principal empresa de performance e segurança de Internet, para a habilitação e implementação do serviço Cloudflare Stream. A maciça implementação de Edge será realizada em 18 Edge Data Centers (EDCs)(R) em toda a América do Norte e Europa viabilizando que a Cloudflare entregue em milissegundos dados dos usuários finais dos mercados locais, e entregue com eficácia conteúdo de consumo intenso de largura de banda.

A Cloudflare capacita mais de 10 por cento de todas as solicitações de Internet e garante que as propriedades, APIs e aplicativos de web sejam rodados com eficiência e permaneçam online. No dia 27 de setembro de 2017, exatamente sete anos após o lançamento da empresa, a Cloudflare ampliou suas ofertas com o Cloudflare Stream, um serviço novo que reúne a codificação e entrega global para a criação de uma solução para as questões técnicas e empresariais associadas com o streaming de vídeo. Com a implementação do Stream em todos os nódulos da borda, a Cloudflare oferece para os clientes a capacidade de integração de streaming de vídeo de alta qualidade e confiável nos seus aplicativos.

Além do lançamento do Stream, a Cloudflare também está lançando quatro outros novos serviços: Unmetered Mitigation – elimina os picos de preços para mitigação DDoS; Geo Key Manager – oferece para os clientes controle granular onde as chaves privadas podem ser colocadas; Cloudflare Warp – elimina o trabalho exigido para mascarar e proteger completamente um aplicativo; e Cloudflare Workers – escreve e implementa códigos JavaScript na borda. Como parte da sua expansão global, a Cloudflare está sendo lançada juntamente com o EdgeConneX para oferecer para mais clientes serviços de web rápidos e confiáveis.

“O streaming de vídeo será um componente onipresente em todos os websites e aplicativos no futuro e a nossa meta imediata é expandir o número de empresas que utilizam o streaming de vídeo de 1.000 para 100.000″, explicou Matthew Prince, cofundador e CEO, Cloudflare. “Juntamente com o portfólio de Edge Data Centers da EdgeConneX, a nossa tecnologia viabiliza uma solução global em todos os nossos 118 pontos de presença, para a entrega mais rápida e segura de conteúdo de vídeo e de Internet”.

Para a utilização eficaz dos seus serviços, inclusive a recém-lançada solução Stream, a Cloudflare está permitindo que seus clientes rodem o software básico em locais globais na Edge da rede. Para isso, a Cloudflare selecionou a EdgeConneX para proporcionar a entrega rápida e confiável de conteúdo para os usuários finais. Ao implementar Stream e outros serviços EDCs em toda a América do Norte e Europa, a Cloudflare usará sua maciça implementação Edge para aprimorar ainda mais as ofertas de serviços.

O aumento da performance da Cloudflare com os EdgeConneX EDCs foi confirmado pela Cedexis, líder em balanceamento de carga de latência para provedores de conteúdo e nuvem. Seu painel de dados de Medição em Tempo Real mostra uma melhora substancial no tempo de resposta após a implementação do EdgeConneX EDC — 33 por cento na área metropolitana de Minneapolis e 20 na área metropolitana de Portland.

“Em termos de comprovação da eficácia do armazenamento de dados no EdgeConneX EDC, os números falam por si só”, disse Clint Heiden, dirigente comercial, EdgeConneX. “Queremos dar continuidade ao nosso trabalho com a Cloudflare para ajudar com a entrega de uma ampla variedade de serviços de ponta para sua base de clientes, inclusive o Cloudflare Stream”.

Para mais informação sobre o EdgeConneX e suas soluções principais de Edge de infraestrutura de rede, visite edgeconnex.com ou envie email para info@edgeconnex.com.

Para mais informação sobre a Cloudflare, visite www.cloudflare.com.

