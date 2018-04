Cogeco inc. publie ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2018

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 12 avril 2018) - Cogeco inc. (TSX:CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 28 février 2018, conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »).

Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2018 :

Les produits ont augmenté de 36,8 millions $, ou 6,3 %, pour se chiffrer à 623,2 millions $, stimulés par la croissance de 6,8 % du secteur des communications, contrebalancée en partie par une baisse de 4,9 % du secteur Autres. Sur la base d’un taux de change constant, les produits ont augmenté de 8,2 %, stimulés par la croissance de 8,8 % du secteur des communications en raison de l’acquisition de la quasi totalité des actifs des systèmes de câblodistribution de Harron Communications, L.P., exerçant ses activités sous le nom de MetroCast (« MetroCast »), le 4 janvier 2018, contrebalancée en partie par une baisse de 4,9 % du secteur Autres, essentiellement attribuable au marché publicitaire qui a été moins favorable aux activités du secteur des médias.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 14,4 millions $, ou 5,6 %, par rapport à la période correspondante de l’exercice 2017, pour s’établir à 272,5 millions $. Sur la base d’un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 7,4 %, essentiellement en raison de l’amélioration du secteur des communications qui découle de l’acquisition de MetroCast.

Le bénéfice de la période s’est chiffré à 143,8 millions $, dont une tranche de 46,0 millions $, ou 2,81 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 78,2 millions $ pour le deuxième trimestre de l’exercice 2017, dont une tranche de 25,9 millions $, ou 1,55 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société. Cette augmentation est principalement attribuable à la réduction de 89 millions $ (70 millions $ US) des impôts différés qui se rapporte à la récente réforme fiscale américaine, et à une augmentation du BAIIA ajusté, facteurs contrebalancés en partie par une augmentation de la dotation aux amortissements, des frais d’intégration, de restructuration et d’acquisition et des charges financières, essentiellement à la suite de l’acquisition de MetroCast.

Les flux de trésorerie disponibles (1) ont diminué de 54,5 millions $, ou 45,6 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, pour s’établir à 64,9 millions $. Sur la base d’un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 47,2 %, en raison d’une hausse des acquisitions d’immobilisations corporelles, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs principalement attribuable à l’acquisition de plusieurs fibres noires de FiberLight, LLC pour une contrepartie de 21,2 millions $ (16,8 millions $ US) conjuguée à un montant de 16,0 millions $ composé essentiellement de frais d’acquisition ainsi que des charges financières additionnelles découlant de l’acquisition de MetroCast dans le secteur des communications. Cette diminution a été contrebalancée en partie par l’augmentation du BAIIA ajusté.

Au cours de sa réunion du 12 avril 2018, le conseil d’administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,39 $, comparativement au dividende de 0,34 $ par action payé au cours de la période correspondante de l’exercice 2017.

(1) Les termes désignés n’ont pas de définition normalisée selon les IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d’autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion.

Pour la période de six mois close le 28 février 2018 :

Les produits ont augmenté de 39,8 millions $, ou 3,4 %, pour atteindre 1,21 milliard $. Sur la base d’un taux de change constant, les produits ont augmenté de 5,3 %, stimulés par la croissance de 5,8 % du secteur des communications qui découle principalement de l’acquisition de MetroCast, facteur contrebalancé en partie par une baisse de 4,7 % du secteur Autres, essentiellement attribuable au marché publicitaire qui a été moins favorable aux activités du secteur des médias.



Le BAIIA ajusté a augmenté de 9,6 millions $, ou 1,8 %, par rapport à la période correspondante de l’exercice 2017, pour s’établir à 528,9 millions $. Sur la base d’un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 3,4 %, essentiellement en raison d’une augmentation au sein du secteur des communications qui découle de l’acquisition de MetroCast.



Le bénéfice de la période s’est chiffré à 225,5 millions $, dont une tranche de 75,5 millions $, ou 4,60 $ par action, est attribuable aux propriétaires de la Société, contre 160,2 millions $ pour la période correspondante de l’exercice 2017, dont une tranche de 56,6 millions $, ou 3,39 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société. Cette augmentation est principalement attribuable à la réduction de 89 millions $ (70 millions $ US) des impôts différés qui se rapporte à la récente réforme fiscale américaine, et à une augmentation du BAIIA ajusté, facteurs contrebalancés en partie par une augmentation de la dotation aux amortissements, des frais d’intégration, de restructuration et d’acquisition et des charges financières, essentiellement à la suite de l’acquisition de MetroCast.



Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 54,8 millions $, ou 24,0 %, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, pour s’établir à 174,0 millions $. Sur la base d’un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 25,4 %, en raison d’une hausse des acquisitions d’immobilisations corporelles, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs principalement attribuable à l’acquisition de plusieurs fibres noires de FiberLight, LLC pour une contrepartie de 21,2 millions $ (16,8 millions $ US) conjuguée à un montant de 16,4 millions $ composé essentiellement de frais d’acquisition ainsi que des charges financières additionnelles découlant de l’acquisition de MetroCast dans le secteur des communications. Cette diminution a été contrebalancée en partie par l’augmentation du BAIIA ajusté.



Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont diminué de 156,2 millions $, ou 41,5 %, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, pour atteindre 220,5 millions $, essentiellement en raison de l’augmentation des impôts sur le résultat payés, des frais d’intégration, de restructuration et d’acquisition et des charges financières payées, ainsi que des variations des activités d’exploitation sans effet sur la trésorerie qui découlent principalement des variations du fonds de roulement, facteurs partiellement contrebalancés par l’augmentation du BAIIA ajusté.

« Pour le deuxième trimestre de 2018, qui correspond également à notre premier trimestre depuis la clôture de l’acquisition des systèmes de câblodistribution de MetroCast, nos résultats sont, dans l’ensemble, stables et cadrent avec nos attentes », a déclaré M. Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco inc. « Les résultats de Cogeco Connexion, notre filiale des Services à large bande canadiens, sont demeurés stables malgré un contexte hautement concurrentiel. »

« Pour ce qui est d’Atlantic Boadband, les résultats correspondent à nos prévisions et nous sommes satisfaits de l’orientatio n actuelle de notre stratégie aux États-Unis », a poursuivi M. Audet. « Nous sommes très heureux du travail réalisé afin d’assurer l’intégration harmonieuse de MetroCast, qui progresse d’ailleurs selon le plan. De plus, les unités de service primaire de no tre filiale de Services à large bande américains ont augmenté au cours du dernier trimestre, particulièrement en raison de notre expansion réussie en Floride. »

« Notre filiale des Services de TIC aux entreprises, Cogeco Peer 1, continue de concentrer ses efforts sur le développement et l’offre d’une gamme de solutions pertinentes ainsi que sur la prestation de conseils avisés au sein d’un marché où la concurrence est très forte et en constante évolution », a ajouté M. Audet.

« Enfin, en ce qui a trait à nos activités de radiodiffusion, nous observons un marché publicitaire qui subit des pressions de plus en plus fortes. Malgré cela, Cogeco Média demeure concurrentielle, essentiellement en raison des excellentes cotes d’écoute que continuent d’enregistrer nos stations », a conclu M. Louis Audet.

AU SUJET DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Par l’intermédiaire de sa filiale Cogeco Communications inc., Cogeco fournit à sa clientèle résidentielle et d’affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Au Canada, Cogeco Communications inc. exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, sous le nom d’Atlantic Broadband, dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu’en Floride. Par l’intermédiaire de Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l’information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Par l’intermédiaire de sa filiale Cogeco Média, Cogeco détient et exploite, à l’échelle du Québec, 13 stations de radio offrant une programmation variée et complémentaire destinée à un large éventail d’auditoires, ainsi que son agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CCA).

Conférence téléphonique pour les analystes financiers : Vendredi 13 avril 2018 à 11 h (heure avancée de l’Est) Les représentants des médias sont invités à y assister à titre d’auditeurs seulement. Prière d’appeler cinq minutes avant le début de la conférence en utilisant l’une des liaisons téléphoniques suivantes : Numéro d’accès pour le Canada et les États-Unis : 1 877 291-4570

Numéro d’accès international : + 1 647 788-4919 Pour se joindre à la conférence, les participants n’ont qu’à mentionner le nom de la société au téléphoniste, soit Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc. Par Internet à l’adresse http://corpo.cogeco.com/cgo/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs/

RAPPORT AUX ACTIONNAIRES

Périodes de trois et de six mois closes le 28 février 2018

FAITS SAILLANTS Trois mois clos les Six mois clos les 28 février

2018 28 février

2017 Variation Variation selon un

taux de change

constant(1) Incidence

du taux de

change(2) 28 février

2018 28 février

2017 Variation Variation selon un

taux de change

constant(1) Incidence

du taux de

change(2) (en milliers de dollars, sauf les pourcentages, les données par action et le nombre d’actions) $ $ % % $ $ $ % % $ Opérations Produits 623 226 586 417 6,3 8,2 (11 159 ) 1 209 298 1 169 505 3,4 5,3 (21 800 ) BAIIA ajusté(1) 272 492 258 043 5,6 7,4 (4 603 ) 528 862 519 310 1,8 3,4 (8 078 ) Frais d’intégration, de restructuration et d’acquisition(3) 15 999 - - 16 391 - - Bénéfice de la période 143 765 78 232 83,8 225 543 160 191 40,8 Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 45 974 25 865 77,7 75 499 56 630 33,3 Flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 218 156 253 808 (14,0 ) 220 485 376 683 (41,5 ) Acquisitions d’immobilisations corporelles, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs(4) 127 772 87 036 46,8 51,6 (4 133 ) 224 081 184 380 21,5 25,8 (7 865 ) Flux de trésorerie disponibles(1) 64 946 119 461 (45,6 ) (47,2 ) 1 868 173 960 228 794 (24,0 ) (25,4 ) 3 184 Situation financière(5) Trésorerie et équivalents de trésorerie 174 272 212 283 (17,9 ) Placements à court terme 34 000 54 000 (37,0 ) Total de l’actif 7 342 242 5 499 376 33,5 Endettement(6) 4 133 918 2 633 159 57,0 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 665 334 578 556 15,0 Données par action(7) Bénéfice par action De base 2,81 1,55 81,3 4,60 3,39 35,7 Dilué 2,79 1,54 81,2 4,57 3,37 35,6 Dividendes 0,39 0,34 14,7 0,39 0,34 14,7 Nombre moyen pondéré d’actions à droits de vote multiples et d’actions subalternes à droit de vote en circulation 16 369 823 16 660 147 (1,7 ) 16 400 378 16 690 737 (1,7 )