Conversion des actions privilégiées de Valener à taux rajustable et à dividende cumulatif, série A, possible à certaines conditions

Suite à la décision du conseil d’administration de Valener Inc. (« Valener » ou la « Société ») (TSX:VNR) du 8 août 2017, Valener réitère aujourd’hui son intention de ne pas exercer son droit de rachat, en totalité ou en partie, des actions privilégiées à taux rajustable et à dividende cumulatif, série A, actuellement en circulation de la Société (les « actions de série A ») (TSX:VNR.PR.A) au 15 octobre 2017. Il y a présentement 4 000 000 actions de série A en circulation.

Par conséquent, les porteurs des actions de série A auront le droit, sous réserve de certaines conditions, de convertir une partie ou la totalité de leurs actions de série A en un nombre égal d’actions privilégiées à taux variable et à dividende cumulatif, série B de la Société (les « actions de série B ») (TSX: VNR.PR.B) au 15 octobre 2017 (la « date de conversion »). Un avis formel sur le droit de conversion des actions de série A en actions de série B sera envoyé aux porteurs d’actions de série A enregistrés.

Les porteurs d’actions qui n’exerceront pas leur droit de convertir leurs actions de série A en actions de série B continueront de détenir leurs actions de série A et auront la possibilité de convertir leurs actions, sous réserve de certaines conditions, à nouveau le 15 octobre 2022 et tous les cinq ans par la suite, tant que les actions demeurent en circulation.

Les droits de conversion ci-dessus sont assujettis aux conditions suivantes :

si Valener détermine que moins de 1 000 000 d’actions de série B demeureraient en circulation après la date de conversion, alors les porteurs d’actions de série A n’auront pas le droit de convertir leurs actions en actions de série B, et alternativement si Valener détermine que moins de 1 000 000 d’actions de série A demeureraient en circulation après la date de conversion, alors toutes les actions de série A restantes seront automatiquement converties en un nombre égal d’actions de série B à la date de conversion.

Dans un cas comme dans l’autre, Valener donnera un avis écrit à cet effet aux porteurs d’actions inscrits et touchés par la condition précédente au plus tard le 6 octobre 2017.

Le taux de dividende applicable pour les actions de série A pour la période de cinq ans comprise entre le 15 octobre 2017 inclusivement et se terminant le 15 octobre 2022 exclusivement est de 4,62 % et le taux de dividende applicable aux actions de série B pour la période de 3 mois comprise entre le 15 octobre 2017 inclusivement et se terminant le 15 janvier 2018 exclusivement est de 3,71 %.

Les propriétaires véritables d’actions de série A qui souhaitent exercer leur droit de conversion devront communiquer avec leur courtier ou autre représentant afin d’obtenir les instructions pour l’exercice de ce droit au cours de la période de conversion, qui s’étendra du 15 septembre 2017 au 29 septembre 2017 au plus tard à 17h00 (heure de l’Est).

Selon les modalités des actions de série A et de série B, Valener pourra racheter les actions de série A, en totalité ou en partie, le 15 octobre 2022 et le 15 octobre tous les cinq ans par la suite, pour une somme de 25,00 $ par action plus les dividendes déclarés et impayés. En outre, la Société pourra racheter les actions de série B, en totalité ou en partie, après le 15 octobre 2017 pour une somme de 25,50 $ par action plus les dividendes déclarés et impayés, sauf si ces actions série B sont rachetées le 15 octobre2022 ou le 15 octobre tous les cinq ans par la suite. Dans un tel cas, le prix de rachat s’établira à 25,00 $ par action, plus les dividendes déclarés et impayés.

La Bourse de Toronto (« TSX ») a conditionnellement approuvé l’inscription des actions de série B avec effet au moment de la conversion. L’inscription des actions de série B est assujettie à ce que la Société respecte toutes les exigences d’inscription de la TSX et sur approbation de celle-ci, les actions de série B seront inscrites à la TSX sous le symbole VNR.PR.B.

Les actions de série A et de série B n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act of 1933 des États-Unis dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État. Les actions de série A et de série B ne peuvent pas être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique ni pour le compte ou bénéfice d’une personne des États-Unis. Le présent avis ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat relativement à de tels titres aux États-Unis.

Pour de plus amples informations sur les termes et les risques liés à un placement dans les actions de série A et de série B, veuillez consulter le prospectus de la Société daté du 30 mai 2012, disponible sur www.sedar.com.

Valener en bref

Valener est une société ouverte détenue à 100 % par le public investisseur. Elle est le véhicule d’investissement pour le public dans Gaz Métro. Par l’entremise de son investissement dans Gaz Métro, Valener offre à ses actionnaires un placement solide dans un portefeuille énergétique diversifié et en grande partie réglementé, au Québec et au Vermont. En tant que partenaire stratégique, Valener, d’une part participe à la croissance de Gaz Métro, et d’autre part investit conjointement avec cette dernière dans la production d’énergie éolienne au Québec. Valener privilégie des sources et des utilisations d’énergie innovantes, propres, concurrentielles et rentables. Les actions ordinaires et privilégiées de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR » dans le cas des actions ordinaires et sous le symbole « VNR.PR.A » dans le cas des actions privilégiées de série A. www.valener.com.