Corporation Pétroles Parkland annonce le dividende d’octobre 2017

CALGARY, Alberta, 11 oct. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — La Corporation Pétroles Parkland (“Parkland”) (TSX:PKI), le plus grand marchand indépendant de carburant et de produits pétroliers au Canada et l’un des marchands qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord dans cette industrie, a annoncé aujourd’hui qu’un dividende de 0.0962 $ par action sera versé le 15 novembre 2017 aux actionnaires inscrits au 20 octobre 2017. Le dividende se qualifie comme un dividende admissible à la déclaration de revenus du Canada. La date ex-dividende est le 19 octobre 2017.

Les actionnaires qui voudraient s’inscrire pour la première fois au Régime amélioré de réinvestissement de dividendes doivent le faire avant la date ex-dividende du 19 octobre 2017, au cas où ils voudraient participer au régime pour le dividende de ce mois.

Les droits de courtage et les départements d’opérations d’entreprise sont encouragés de s’assurer qu’ils ont bien élu avec les Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (“CDS”) les actions qui doivent participer dans chaque composant du régime, au plus tard le 19 octobre 2017, la journée ouvrable qui précède la date de clôture.

RÉGIME AMÉLIORÉ DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES

Outre l’option de recevoir un dividende mensuel en espèces de 0.0962 $ par action, le Régime amélioré de réinvestissement de dividendes permet aux actionnaires d’acheter des actions avec leur dividende à une remise de 5% du prix moyen pondéré par volume, comme défini par le régime.

Les actionnaires qui choisissent de ne pas participer au Régime amélioré de réinvestissement de dividendes recevront toujours leur dividende mensuel régulier de 0.0962 $ par action.

INSCRIPTION

Les actionnaires qui possèdent leurs actions par des maisons de courtage et qui voudraient participer à l’un ou l’autre composant du régime, doivent appeler leur courtier et lui demander d’inscrire leurs actions à l’une des deux options.

Les actionnaires qui possèdent des certificats à leur nom (actionnaires enregistrés) qui voudraient s’inscrire, peuvent se renseigner auprès de Computershare en composant le 1-800-564-6253. Des copies du régime, des séries de foires aux questions et le formulaire d’inscription sont aussi disponibles sur le site de Parkland à http://bit.ly/PKIdividend.

À PROPOS DE LA CORPORATION PÉTROLES PARKLAND

À la Corporation Pétroles Parkland, nous livrons de l’essence, du diesel, du propane, des lubrifiants, du mazout de chauffage et d’autres produits pétroliers de haute qualité aux automobilistes, entreprises, foyers et clients-grossistes au Canada et aux États-Unis. Notre mission est d’être le partenaire de choix de nos clients et fournisseurs. Pour y parvenir, nous établissons des relations durables au moyen d’un service exceptionnel, de notre grande fiabilité, de nos mesures de sécurité strictes et de notre professionnalisme.

Nous avons des moyens uniques pour donner à nos clients un accès fiable à du carburant et des produits pétroliers grâce à nos relations avec les fournisseurs, notre infrastructure de stockage, et nos transporteurs ferroviaires et routiers capables d’intervenir rapidement en cas d’interruption d’approvisionnement.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Renseignements aux investisseurs

Ben Brooks

Vice-président de la trésorerie et des relations avec les investisseurs

403-567-2534

Ben.Brooks@parkland.ca

Renseignements aux médias

Annie Cuerrier

Directrice, Communications d’entreprise

403-567-2579

Annie.Cuerrier@parkland.ca

