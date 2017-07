CSE: 2017-0706 – Fundamental Change – Carrara Exploration Corp./PreveCeutical Medical Inc.

TORONTO, ONTARIO–(Marketwired – July 13, 2017) - PreveCeutical Medical Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Carrara Exploration Corp. has been approved for listing.

The company also announced a share consolidation of its issued and outstanding common shares on a three (3) old to one (1) new basis. Any fraction of a share will be rounded up to the nearest whole number.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com

PreveCeutical Medical Inc. is a biomedical company that coined the platform for preventive health sciences. PreveCeutical’s innovative research and development department advances organic and nature identical products for both prevention and curative therapies.

PreveCeutical Medical Inc., l’émetteur résultant d’un changement fondamental de Carrara Exploration Corp. a été approuvé pour inscription.

La société a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur 3 vieux pour 1 nouvelle base. Toute fraction d’une action sera arrondie au nombre entier le plus proche.

Les documents de divulgation et d’inscription seront disponibles à thecse.com

PreveCeutical Medical Inc. est une société bio-médicale qui a inventé la plate-forme pour les sciences de la santé préventives. Le département innovant de recherche et de développement de PreveCeutical développe des produits identiques à des produits organiques et naturels à la fois pour la prévention et les thérapies curatives.

Issuer/Émetteur: PreveCeutical Medical Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): PREV Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 48 996 275 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 9 120 867 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 74141E 10 4 ISIN: CA74141E 10 4 3 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: July 14, 2017/Le 14 juillet 2017 Other Exchanges/Autres marches: N/A Consolidation: three (3) old to one (1) new/ 3 vieux pour 1 nouvelle Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: December 31/Le 31 decembre Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com

