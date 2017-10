CSE: 2017-1003 – New Listing – Ortho Regenerative Technologies Inc. (ORTH)

TORONTO, ONTARIO–(Marketwired – Oct. 5, 2017) - The common shares of Ortho Regenerative Technologies Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Ortho RTi is an emerging Orthopaedic and Sports Medicine technology company dedicated to the development of novel therapeutic tissue repair devices to dramatically improve the success rate of sports medicine surgeries. We are committed to improving patients’ lives through increasing the success rates of surgeries for soft tissue injuries. Our proprietary biopolymer has been specifically designed to increase the healing rates of sports related injuries to ligaments, tendons and cartilage. The polymer can be directly placed into the site of injury by a surgeon during a routine operative procedure without significantly extending the time of the surgery and without further intervention.

L’inscription à la cote de CSE des actions ordinaires de Ortho Regenerative Technologies Inc. a été approuvée.

Les documents d’inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com

Ortho RTi est une société émergente de technologie de médecine orthopédique et de sport dédiée au développement de nouveaux dispositifs de réparation de tissus thérapeutiques pour améliorer considérablement le taux de réussite des cabinets de médecine sportive. Nous nous sommes engagés à améliorer la vie des patients en augmentant les taux de réussite des chirurgies pour les lésions des tissus mous. Notre biopolymère breveté a été spécifiquement conçu pour augmenter les taux de guérison des blessures liées aux sports dans les ligaments, les tendons et le cartilage. Le polymère peut être directement placé dans le site d’une blessure par un chirurgien lors d’une procédure chirurgicale de routine sans prolonger significativement le temps de la chirurgie et sans intervention supplémentaire.