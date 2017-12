CSE: 2017-1213 – Index – CSE Composite Index Quarterly Rebalancing

TORONTO, ONTARIO–(Marketwired – Dec. 14, 2017) - The quarterly rebalancing of the CSE Composite Index will result in the following changes, effective after the close on Friday, December 15, 2017.

ADDITIONS SYMBOL ISSUER SECTOR BIGG BIG Blockchain Intelligence Group Inc. Technology RQB Ravenquest BioMed Inc. Life Sciences BBT Benchmark Botanics Inc. Life Sciences XBLK eXeBlock Technology Corporation Technology BOLT Pacific Rim Cobalt Corp. Mining CODE 360 Blockchain Inc. Diversified Industries QBOT Quantum Cobalt Corp. Mining EHC Eviana Health Corporation Life Sciences MONT Miramont Resources Corp Mining BLOX Blox Labs Inc. Technology LION Global Li-Ion Graphite Corp. Mining GCIT Glorious Creation Limited Technology EOM Eco Oro Minerals COrp Mining QCA Quinsam Capital Corporation Diversified Industries AMC Aida Minerals Corp Mining XRO Exro Technologies Inc. Technology BOT Stompy Bot Corporation Technology IME Imagin Medical Inc. Technology IBAT International Battery Metals Ltd. Mining RGT Global Remote Technologies Ltd. Technology AOC Advantagewon Oil Corp. Oil and Gas APP Global Cannabis Applications Corp. Technology WST Westridge Resources Inc. Mining CPTR Captor Capital Corp. Diversified Industries HC High Hampton Holdings Corp. Life Sciences AKE Atlas Cloud Enterprises Inc. Technology JUJU.A International Cannabrands Inc. Life Sciences CAI Cautivo Mining Inc. Mining JGW JG Wealth Inc Diversified Industries AXC Alexandra Capital Corp. Mining AREV AREV Nutrition Sciences Inc. Diversified Industries LAN Declan Resources Inc. Mining BIS Blackice Enterprise Risk Management Inc. Technology EX Explorex Resources Inc. Mining EVG Evolving Gold Corp. Mining

DELETIONS SYMBOL NAME SECTOR UMB Umbral Energy Corp. Mining NSM Northern Sphere Mining Corp. Mining PRI PrimeWest Mortgage Investment Corp. Diversified Industries TAK Taku Gold Corp. Mining TPS Torino Power Solutions Inc. Technology ASE Asante Gold Corp. Mining RZK Robix Enviromental Technologies Inc. CleanTech SHP Shoal Point Energy Ltd. Oil and Gas DEP Deploy Technologies Inc. Technology CK Cascadia Consumer Electronics Corp. Technology

For more information about the CSE Composite Index, including the full list of securities and the index methodology, visit the CSE website.