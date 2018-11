CSE: 2018-1104 – Suspension – CellCube Energy Storage Systems Inc. (CUBE)

CBJ Newsmakers

TORONTO, Nov. 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — CellCube Energy Storage Systems Inc. is in default of CSE requirements. Effective immediately, CellCube Energy Storage will be suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspension is considered a Regulatory Halt as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules. A cease trade order has been issued by the British Columbia and Ontario Securities Commission. _______________________________

CellCube Energy Storage Systems Inc. manque aux exigences du CST. À compter de maintenant, CellCube Energy Storage sera suspendu conformément à la politique 3 du CST. La suspension est considérée comme une suspension réglementaire au sens de la Norme canadienne 23-101 sur les règles de négociation. Une ordonnance d’interdiction d’opérations a été émise par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l’Ontario.

Date: Le 5 novembre/November 2018 Symbol/Symbole: CUBE

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com