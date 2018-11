CSE: 2018-1109 – New Listing – Agrios Global Holdings Ltd. (AGRO)

CBJ Newsmakers

TORONTO, Nov. 07, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — The common shares of Agrios Global Holdings Ltd., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Agrios Global Holdings Ltd. (the “Company”) is a data analytics driven agricultural technology, services and property management company, providing real property and equipment for lease and enhanced ancillary services to the agricultural and cannabis industries in the State of Washington. The Company’s mission is to enable licensed cultivators of cannabis and/or other agricultural crops to enhance both crop quality and yields through proprietary knowledge and the use of clean technology and tools.

Les actions ordinaires de Agrios Global Holdings Ltd. ont été approuvées à la cote du CSE.

Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Agrios Global Holdings Ltd. (la «Société») est une société de technologie, de services et de gestion de propriétés agricoles axée sur l’analyse de données. Elle fournit des biens immobiliers et du matériel à louer ainsi que des services auxiliaires améliorés aux industries agricole et du cannabis dans l’État de Washington. La société a pour mission de permettre aux producteurs de cannabis et / ou d’autres cultures agricoles titulaires d’une licence d’améliorer la qualité et les rendements de leurs cultures grâce à des connaissances exclusives et à l’utilisation de technologies et d’outils propres.

Issuer/Émetteur: Agrios Global Holdings Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): AGRO Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 83 637 389 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 21 651 053 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 00856K 10 0 ISIN: CA 00856K 10 0 3 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 12 novembre/November 2018 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: March 31/Le 31 mars Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for AGRO. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com