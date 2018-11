CSE: 2018-1112 – New Listing – CannaRoyalty Corp. – 8% Unsecured Convertible Debenture (OH.DB)

CBJ Newsmakers

TORONTO, Nov. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — The 8% Unsecured Convertible Debenture of CannaRoyalty Corp. (OH) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

________________________

La débenture convertible non garantie à 8% de CannaRoyalty Corp. (OH) a été approuvée pour inscription à la cote du CSE.

Les documents d’inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Issuer/Émetteur: CannaRoyalty Corp. Security/Sécurité: CannaRoyalty Corp. – 8% Unsecured Convertible Debenture Security Type/Titre: Debenture/Débenture Dated/En date du: Le 12 juillet/July 2018 Symbol/Symbole: OH.DB Issued/Publié: $32,980,000/ 32 980 000 $ Trading Date/Date de negociation: Le 13 novembre/November 2018 Coupon: 8% (360 day year/Année de 360 ​​jours) Maturity/Maturité: Le 12 juillet/July 2021 Frequency/Fréquence: Semi-Annual/Semestriel – le 30 juin/June et le 31 décembre/December CUSIP: 137644A A 8 ISIN: CA137644A A 8 5 Boardlot/Quotité: $1,000 Principal amount/Montant principal de 1 000 $ Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Transfer Agent/Agent des transferts: AST Trust Company (Canada)

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com