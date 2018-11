CSE: 2018-1114 – New Listing –DeepRock Minerals Inc. (DEEP)

CBJ Newsmakers

TORONTO, Nov. 13, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — The common shares of DeepRock Minerals Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

DeepRock is a mineral resource company engaged in the acquisition, exploration and development of mineral resource properties. The Issuer’s sole mineral resource property interest is the Ralleau Project, located approximately 90 kilometers east of Lebel-sur-Quevillon in North-Western Quebec, on which the Issuer has an option to acquire a 50% interest.

Les actions ordinaires de DeepRock Minerals Inc. ont été approuvées pour être inscrites à la cote de la CSE.

Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

DeepRock est une société de ressources minérales engagée dans l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources minérales. Le projet Ralleau, situé à environ 90 kilomètres à l’est de Lebel-sur-Quevillon, dans le nord-ouest du Québec, constitue l’unique intérêt en ressources minérales de l’émetteur, sur lequel l’émetteur a la possibilité d’acquérir une participation de 50%.

Issuer/Émetteur: DeepRock Minerals Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): DEEP Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 14 509 380 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 1 268 890 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 24381B104 ISIN: CA24381B1040 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.10/0,10 $ Agent: Chippingham Financial Group Ltd. Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l’inscription: Le 14 novembre/November 2018 Trading Date/Date de negociation: Le 16 novembre/November 2018 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: November 30/Le 30 novembre Transfer Agent/Agent des transferts: Integral Transfer Agency Shareholder Services

