CSE: 2018-1119 – Name Change – New Age Farm Inc. (NF)

CBJ Newsmakers

TORONTO, Nov. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — New Age Farm Inc. has announced a name change to New Age Brands Inc.

Shares will begin trading under the new name on November 16, 2018.

The symbol will remain “NF”.

Disclosure documents are available at www.thecse.com .

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on November 15, 2018. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_______________________________

New Age Farm Inc. a annoncé un changement de nom pour New Age Brands Inc.

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom le 16 novembre 2018.

Le symbole restera «NF».

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com .

Veuillez noter que toutes les commandes en cours seront annulées à la fin des activités le 15 novembre 2018. Nous rappelons aux concessionnaires de ressaisir leurs commandes.

Effective Date/ Date effective : Le 16 novembre/November 2018 New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 64158L109 New ISIN/ Nouveau ISIN : CA64158L1094 Old/Vieux CUSIP & ISIN : 64157D108/CA64157D1087

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com