CSE: 2018-1121 – New Listing – CannaOne Technologies Inc. (CNNA)

TORONTO, Nov. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — The common shares of CannaOne Technologies Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

CannaOne Technologies was founded by a team of developers who recognized the tremendous opportunity of the emergence of the commercialized cannabis industry and its growth. This realization inspired the development of proprietary technologies that provide custom solutions for global markets. CannaOne’s goal is to meet the needs of an industry that is in flux and continuously shaping form. Our mandate is to apply in-depth research that encompasses all facets of a cannabis business to deliver digital tools that encourage the flourishment of the industry from the ground up. CannaOne’s first consumer product, BloomKitTM, is a robust proprietary business to business software platform with high functionality for cannabis businesses operating online or in a retail environment.

Les actions ordinaires de CannaOne Technologies Inc.ont été approuvées à la cote du CSE.

Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

CannaOne Technologies a été fondée par une équipe de développeurs qui ont reconnu l’énorme opportunité de l’émergence de l’industrie du cannabis commercialisée et de sa croissance. Cette réalisation a inspiré le développement de technologies exclusives fournissant des solutions personnalisées aux marchés mondiaux. L’objectif de CannaOne est de répondre aux besoins d’une industrie en mutation et en pleine forme. Notre mandat consiste à appliquer une recherche approfondie englobant toutes les facettes d’une entreprise de cannabis afin de fournir des outils numériques qui encouragent le développement de l’industrie à partir de la base. Le premier produit grand public de CannaOne, BloomKitTM, est une plate-forme logicielle d’entreprise à entreprise robuste offrant une fonctionnalité élevée aux entreprises de cannabis opérant en ligne ou dans un environnement de vente au détail.

Issuer/Émetteur: CannaOne Technologies Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): CNNA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 69 819 247 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 6 100 000 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 13765Q 20 9 ISIN: CA 13765Q 20 9 9 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.40/0,40 $ Agent: Leede Jones Gable Inc. Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l’inscription: Le 20 novembre/November 2018 Trading Date/Date de negociation: Le 21 novembre/Novemberber 2018 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: Le 31 octobre/October Transfer Agent/Agent des transferts: National Issuer Services Ltd.

The Exchange is accepting Market Maker applications for CNNA. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com