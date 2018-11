CSE: 2018-1122 – New Listing – Nerds On Site Inc. (NERD)

CBJ Newsmakers

TORONTO, Nov. 23, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — The subordinate voting shares of Nerds On Site Inc. , have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Nerds on Site Inc. (“NOS”) is a mobile IT technology solutions company. NOS boasts strong and growing Nerd-force of 125 technicians contractors servicing 13,000-14,000 Clients annually, with over 160,000 Clients served to date. Operations are handled by online, on-tablet mobile operating system called “I am A Nerd or IAAN”. IAAN handles majority of day to day admin tasks autonomously bringing almost unlimited scalability, and keeps Nerds up to date through University of Nerdology.

Les actions à droit de vote subalterne de Nerds On Site Inc. ont été approuvées pour être inscrites à la cote de la CST.

Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Nerds on Site Inc. (“NOS”) est une société de solutions informatiques mobiles. NOS compte sur un effectif important et croissant de 125 techniciens sous-traitants, servant chaque année de 13 000 à 14 000 clients, avec plus de 160 000 clients desservis à ce jour. Les opérations sont gérées par un système d’exploitation mobile en ligne et sur tablette appelé “I am A Nerd or IAAN”. IAAN gère de manière autonome la majorité des tâches administratives quotidiennes, apportant une évolutivité presque illimitée, et permet à Nerds de rester à jour grâce à University of Nerdology.

Issuer/Émetteur: Nerds On Site Inc. Security Type/Titre: Subordinate Voting Shares/ Actions à droit de vote subalterne Symbol(s)/Symbole(s): NERD Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 74 052 335 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 28 832 694 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 64082A 10 4 ISIN: CA 64082A 10 4 9 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.35/0,35 $ Agent: Canaccord Genuity Corp. Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l’inscription: Le 26 novembre/November 2018 Trading Date/Date de negociation: Le 28 novembre/November 2018 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: Le 31mai/May Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for NERD. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com