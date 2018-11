CSE: 2018-1123 – Fundamental Change – Novicius Corp./Grown Rogue International Inc.

CBJ Newsmakers

TORONTO, Nov. 23, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Grown Rogue International Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Novicius Corp., has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Grown Rogue is the premier vertically-integrated Cannabis brand specializing in seed-to-experience products through state of the art indoor & outdoor facilities and over 50 years of cultivation expertise. Grown Rogue’s products are categorized according to desired user experiences: Relax, Optimize, Groove, Uplift and Energize. The Grown Rogue brand offers flower, pre-rolls, cartridges, and extracts including shatter, wax, oil and sugar. To provide customers with “The Right Experience, Every Time.”™, Grown Rogue produces and distributes only the finest cannabis with 90,000 sq ft of indoor & outdoor cultivation where they utilize best in class production practices meeting Clean Green Certification standards.

Grown Rogue International Inc., l’émetteur résultant d’un changement fondamental de Novicius Corp., a été approuvé pour inscription.

Les documents d’inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Grown Rogue est la marque de cannabis à intégration verticale de premier plan qui se spécialise dans les produits de semences à expérimenter au travers d’installations intérieures et extérieures à la pointe de la technologie et de plus de 50 ans d’expérience dans la culture. Les produits de Grown Rogue sont classés en fonction des expériences utilisateur souhaitées: Relax, Optimiser, Groove, Uplift et Energize. La marque Grown Rogue propose des fleurs, des pre-rolls, des cartouches et des extraits, y compris éclat, cire, huile et sucre. Pour fournir à ses clients «La bonne expérience, à chaque fois». ™, Grown Rogue produit et distribue uniquement le meilleur cannabis avec 90 000 pieds carrés de culture intérieure et extérieure où ils utilisent les meilleures pratiques de production répondant aux normes de la certification Clean Green.

Issuer/Émetteur: Grown Rogue International Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): GRIN Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 71 653 598 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 26 325 152 Consolidation: 1.4 old to 1 new/ 1.4 vieux pour 1 nouvelle CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP/: 39986R 10 6 ISIN: CA 39986R 10 6 4 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 67008R101/CA67008R1010 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 26 novembre/November 2018 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: Le 31 octobre/October Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for GRIN. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com